-
Dün gece kapıda öyle bi baktın
Allah bilir sonra gidipte yattın
Bense düşünüp sabahı getirirken
Başka yolu yok seni kafama taktım
***
Sen otur keyfinden
Bak dardayım senin yüzünden
Kaptırmam seni elimden
Başına belayım inadım ben
***
Ayrılda gel, ayrılda gel
Ben gelemem seni aldırırım
Ayrılda gel, ayrılda gel
İstemesen bile buldururum
***
Ayrılda gel, ayrılda gel
Ben gelemem seni aldırırım
Ayrılda gel, ayrılda gel
İstemesen bile buldururum
***
Sen beni öylesine biri sandın
Oysa ki kaşına gözüne kandım
Belki görür beni diye avunurken
Bir bakışına ateşine yandım
***
Sen otur keyfinden
Bak dardayım senin yüzünden
Kaptırmam seni elimden
Başına belayım inadım ben
***
Ayrılda gel, ayrılda gel
Ben gelemem seni aldırırım
Ayrılda gel, ayrılda gel
İstemesen bile buldururum
***
Yow
***
Ayrılda gel, ayrılda gel
Ben gelemem seni aldırırım
Ayrılda gel, ayrılda gel
İstemesen bile buldururum
-
Gün neşe de, heves dolu, banane bundan
Bak ben yine yitik ziyan kederlerdeyim
Sevdim sevdim sevilmedim, gülemedim ben
Şimdi aslım nerelerde ben neredeyim
***
Ağla ağla gözbebeğim
Ağlamaya doymadın sen
Oda gitsin sen tükenme
Zaten mutlu olmadın sen
***
Gün derdine ağıt oldum sanane bundan
Sen şüphesiz sorumlusun yine yarından
Ne anadan güldün nede o zalim yardan
Sen küçüksün derdin büyük koca dünyada
***
Ağla ağla gözbebeğim
Ağlamaya doymadın sen
Oda gitsin sen tükenme
Zaten mutlu olmadın sen
-
Uzun zaman gecti kollarim bombos
Yanimda degilsin yüregim sarhos
Aklimda birtek sen bir tek sen varsin
Gel artik tek carem feryadima kos
***
Dayanmak cok zormus bu ayriliga
Isyan ediyorum yanlizligima
Aklimda birtek sen bir tek sen varsin
Katlanamiyorum ne olur anla
***
Cözüm degil inan sensiz hicbir sey
Anlamsiz günlerim anlamsiz hersey
Aklimda birtek sen birtek sen varsin
Sensiz care degil caresiz her sey
***
Dayanmak cok zormus bu ayriliga
Isyan ediyorum yanlizligima
Aklimda birtek sen bir tek sen varsin
Katlanamiyorum ne olur anla
-
Bir anda oldu ne olduysa
Dünyamı alt üst ettin
Aşk buysa olmaz olsun
Ele kolay bana zorsun
***
Olmaz olmaz böyle zalim
Çok sevmezsen aşkta olmaz
Ne derlerse desinler
Tenim yanar sana doymaz
Hadi bana eyvallah yavrum
Aşkıma ağlarım kollarıma gelmezsen
Karaları bağlarım, bağlarım
-
Kırılsın ellerim, kör olsun gözlerim, tutulsun bu dilim
Sana gelip sevmezsem eğer
Kırılsın ellerim, kör olsun gözlerim, tutulsun bu dilim
Sana gelip sevmezsem eğer
***
Neye yarar, neye yarar sensiz olmak neye yarar
Senin olsun her şey senin, sensiz hayat neye yarar
Neye yarar, neye yarar sensiz olmak neye yarar
Senin olsun her şey senin, sensiz olmak neye yarar
***
Sev, sev, sev beni de sev
Vur beni senin olup sevmezsem eğer
Sev, sev, sev beni de sev
Vur beni senin olup sevmezsem eğer ben
***
Kırılsın dizlerim, taş olsun yüreğim, yok olsun bedenim
Sana gelip sevmezsem eğer
Kırılsın dizlerim, taş olsun yüreğim, yok olsun bedenim
Sana gelip sevmezsem eğer
***
Neye yarar, neye yarar sensiz olmak neye yarar
Senin olsun her şey senin, sensiz olmak neye yarar
Sev, sev, sev beni de sev
Vur beni senin olup sevmezsem eğer ben
-
Yoluna çikmaya cesaretim yok
Her halin yolumdan döndürür beni
Söyle bir bakmaya cesaretim yok
Rüzgarin alevsiz söndürür beni
***
Nasil etsem bir yolunu bulamiyorum
Seni bir baskasindan soramiyorum
Ne yapsam içimden atamiyorum
Askin hasretinden öldürür beni
***
Belalim benim,belalim benim
Ah bu gönlüme helalim benim
Kurtulamam derdinden,günahlarindan
Günahlari boynuma vebalim benim
***
Caresiz kalmisim cikar yolum yok
Sensiz yaşamaya hiç umudum yok
Derdine düsmüsüm dertsiz günüm yok
Hasret uzaginda öldürür beni
-
Kaçma benden bu kadar, nereye kadar
Hasret seni yakalar (beni yaralar)
Ah, bir tutsam elinden (oh) gitsem sonuna kadar
***
Senden başka kimim var (bak herşeyim var)
Sorma sevdan ne kadar (nereye kadar)
Ah, bir gelsen ardımdan (oh) gitsek ölümüne kadar
***
Yanıyorum ya habibi, bana senden fayda yok
Yolla şu tabibi, yüreğimde derman yok
Birgör şu halimi, bana aşktan hayır yok
Yolla şu katibi gözlerimde ferman yok
***
Dura, dura koşmaya ellere kaçmaya (ah)
Halim kalmadı ah sensiz yaşamaya (ah)
Dura, dura koşmaya ellere kaçmaya (ah)
Halim kalmadı ah sensiz yaşamaya
***
Yanıyorum ya habibi, bana senden fayda yok
Yolla şu tabibi, yüreğimde derman yok
***
Kaçma benden bu kadar (nereye kadar)
Hasret seni yakalar (beni yaralar)
Ah, bir tutsam elinden (ah) gitsem sonuna kadar
***
Yanıyorum ya habibi, bana senden fayda yok
Yolla şu tabibi, yüreğimde derman yok
Birgör şu halimi, bana aşktan hayır yok
Yolla şu katibi gözlerimde ferman yok
***
Dura, dura koşmaya ellere kaçmaya (ah)
Halim kalmadı ah sensiz yaşamaya (ah)
Dura, dura koşmaya ellere kaçmaya, ah
Halim kalmadı ah sensiz yaşamaya
***
Yanıyorum ya habibi, bana senden fayda yok
Yolla şu tabibi, yüreğimde derman yok
Birgör şu halimi, bana aşktan hayır yok
Yolla şu katibi gözlerimde ferman yok
***
E hadi ya habibi, bana senden fayda yok
Yolla şu tabibi, yüreğimde derman yok
Birgör şu halimi, bana aşktan hayır yok
Yolla şu katibi gözlerimde ferman yok
***
E hadi ya habibi, bana senden fayda yok
Yolla şu tabibi, yüreğimde derman yok
Birgör şu halimi, bana aşktan hayır yok
Yolla şu katibi gözlerimde ferman yok
***
E hadi ya habibi, bana senden fayda yok
Yolla şu tabibi, yüreğimde derman yok
-
Ellerimden uzakta özlediğim ellerin
Gözlerimden uzakta o sevecan gözlerin
Ellerimden uzakta özlediğim ellerin
Gözlerimden uzakta o sevecan gözlerin
***
Zamanlar geçmiyor ki
Özlemek yetmiyor ki
Kahreden bu sensizlik
Canımdan gitmiyor ki
***
Durma öyle (durma da gel)
Her an bana (yanıma gel)
Yok, yok olmaz yetmez canım
Gir tenime canıma gel
***
Yok, yok olmaz yetmez canım
Gir tenime canıma gel
***
Ellerimden uzakta özlediğim ellerin
Gözlerimden uzakta o sevecan gözlerin
***
Zamanlar geçmiyor ki
Özlemek yetmiyor ki
Kahreden bu sensizlik
Canımdan gitmiyor ki
***
Durma öyle (durma da gel)
Her an bana (yanıma gel)
Yok, yok olmaz yetmez canım
Gir tenime canıma gel
***
Yok, yok olmaz yetmez canım
Gir tenime canıma gel
***
Durma öyle (durma da gel)
Her an bana (yanıma gel)
Yok, yok olmaz yetmez canım
Gir tenime canıma gel
***
Durma öyle
-
Yine nöbetlerdeyim yalnızlığımla
Uykular yine haram bak yokluğunda
Bedenim sarsılırken ağlayışlarda
Volkanlar patlıyor haykırışlarda
Volkanlar patlıyor haykırışlarda
***
yalnızlığımla
(Uykular yine haram) bak yokluğunda
Bedenim sarsılırken ağlayışlarda
(Volkanlar patlıyor) haykırışlarda
(Volkanlar patlıyor) haykırışlarda
***
Ah tutsağım bebeğim arzunun kollarında
Tükenip gideceğim hasretlerin koynunda
***
Ah tutsağım bebeğim arzunun kollarında
Tükenip gideceğim hasretlerin koynunda
Islanıyorum yağan ayrılık yağmurunda
Yoruldum sarılmaktan bu yalancı sevdaya
Yine nöbetlerdeyim yalnızlığımla
***
Uykular yine haram bak yokluğunda
Bedenim sarsılırken ağlayışlarda
Volkanlar patlıyor haykırışlarda
Volkanlar patlıyor haykırışlarda
***
Ah tutsağım bebeğim arzunun kollarında
Tükenip gideceğim hasretlerin koynunda
Ah tutsağım bebeğim arzunun kollarında
Tükenip gideceğim hasretlerin koynunda
***
Islanıyorum yağan ayrılık yağmurunda
Yoruldum sarılmaktan bu yalancı sevdaya
-
Yokluğunda kabus hep geceler bıkmadılar
Hadi tut ellerimden başımda fırtınalar
***
Gözlerimi senden hiç ayırmam
Söz veririm hiç soru sormam
Gece anlat gündüz anlat
Hiç sıkılmam
***
Sokulsana yanıma usulca
Susma hadi yine o sözü fısılda
Anlamaz mısın sana açık eller
Bak sonunda yalvarırcasına
-
Gözyaşlarım İstanbul kokar benim
Ağlar dururum inan sensizliğe
Bir an bile düşündümü nerdeyim
Ben sensiz şimdi ah yaban eldeyim
***
Yine saatler vurur gecenin köründe
Ben sensiz şimdi nasıl yaşarım
***
Dön gel neredesin
Çağırır inan seni içim
Bu son gecede kal benimle
Ne olur gitme
***
Dön gel neredesin
Çağırır inan seni içim
Bu son gecede kal benimle
Ne olur gitme, yüzüm gülmeyi unuttu
***
Gözyaşlarım İstanbul kokar benim
Ağlar dururum inan sensizliğe
Bir an bile düşündümü nerdeyim
Ben sensiz şimdi ah yaban eldeyim
***
Yine saatler vurur gecenin köründe
Ben sensiz şimdi nasıl yaşarım
***
Dön gel neredesin
Çağırır inan seni içim
Bu son gecede kal benimle
Ne olur gitme
***
Dön gel neredesin
Çağırır inan seni içim
Bu son gecede kal benimle
Ne olur gitme, yüzüm gülmeyi unuttu