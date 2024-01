Neyin var senin Söylemesi o kadar zor ki, dilim varmıyor söylemeye Neyi Her şeyin bittiğini Ne, yoksa bana, yoksa aşkımız, her şeyin bittiğini mi söylüyorsun Evet *** Yok yok isteme benden, her şeyi iste onu isteme benden Ayrılmam senden ayrılmam senden ayrılmam senden *** Çok zor gelir bundan sonra, inan ayrılmak senden Dayanılmaz çile verir, artık kopamam senden Karanlıklar yolum olur, düşerim çıkmazlara Alışamam hasretine ne olur beni anla Beni sensiz yalnız bırakma Yok yok yok isteme benden Yok yok yok isteme benden Her şeyi iste onu isteme benden Ayrılmam, ayrılmam senden Ayrılmam, ayrılmam senden *** Bir tesadüf aşk değil bu, yıllar geçti üstünden Bitecek büyük aşkımız, yazık bir hiç yüzünden Yetmedi mi çektirdiğin, beni artık ağlatma Ben her şeye razıyım, beni sensiz bırakma Beni sensiz yalnız bırakma *** Yok yok yok isteme benden Yok yok yok isteme benden Her şeyi iste onu isteme benden Ayrılmam, ayrılmam senden Ayrılmam, ayrılmam senden *** Bir tesadüf aşk değil bu, yıllar geçti üstünden Bitecek büyük aşkımız, yazık bir hiç yüzünden Yetmedi mi çektirdiğin, beni artık ağlatma Ben her şeye razıyım beni sensiz beni yalnız bırakma Yok yok isteme benden, her şeyi iste onu isteme benden Ayrılmam ayrılmam senden Ayrılmam ayrılmam senden