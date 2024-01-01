Sen Gülünce Şarkı Sözleri
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Neyin var senin
Söylemesi o kadar zor ki, dilim varmıyor söylemeye
Neyi
Her şeyin bittiğini
Ne, yoksa bana, yoksa aşkımız, her şeyin bittiğini mi söylüyorsun
Evet
***
Yok yok isteme benden, her şeyi iste onu isteme benden
Ayrılmam senden ayrılmam senden ayrılmam senden
***
Çok zor gelir bundan sonra, inan ayrılmak senden
Dayanılmaz çile verir, artık kopamam senden
Karanlıklar yolum olur, düşerim çıkmazlara
Alışamam hasretine ne olur beni anla
Beni sensiz yalnız bırakma
Yok yok yok isteme benden
Yok yok yok isteme benden
Her şeyi iste onu isteme benden
Ayrılmam, ayrılmam senden
Ayrılmam, ayrılmam senden
***
Bir tesadüf aşk değil bu, yıllar geçti üstünden
Bitecek büyük aşkımız, yazık bir hiç yüzünden
Yetmedi mi çektirdiğin, beni artık ağlatma
Ben her şeye razıyım, beni sensiz bırakma
Beni sensiz yalnız bırakma
***
Yok yok yok isteme benden
Yok yok yok isteme benden
Her şeyi iste onu isteme benden
Ayrılmam, ayrılmam senden
Ayrılmam, ayrılmam senden
***
Bir tesadüf aşk değil bu, yıllar geçti üstünden
Bitecek büyük aşkımız, yazık bir hiç yüzünden
Yetmedi mi çektirdiğin, beni artık ağlatma
Ben her şeye razıyım beni sensiz beni yalnız bırakma
Yok yok isteme benden, her şeyi iste onu isteme benden
Ayrılmam ayrılmam senden
Ayrılmam ayrılmam senden