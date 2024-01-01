Baharda Dost Bilinmez Şarkı Sözleri
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Emrah
Baharda Dost Bilinmez
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İçin için kan ağlarken
Yüreğime taş basarken
Dost aradım, bulamadım
Her yanımda dostlar varken
***
Dost aradım, bulamadım
Her yanımda dostlar varken
***
Ne gariptir şu insanlar
Sen yüceysen, çoktur dostlar
Ne gariptir şu insanlar
Sen yüceysen, çoktur dostlar
***
Hele düşte, gör halini
Ayrı düşer bütün yollar
Hele düşte, gör halini
Ayrı düşer bütün yollar
***
Baharda dost, dost bilinmez
Her gülende gerçek gülmez
Dar günümde nerde dostlar
Çağırdım da, kimse gelmez
***
Dar günümde nerde dostlar
Çağırdım da, kimse gelmez
***
Ne gariptir şu insanlar
Sen yüceysen, çoktur dostlar
Ne gariptir şu insanlar
Sen yüceysen, çoktur dostlar
***
Hele düşte, gör halini
Ayrı düşer bütün yollar
Hele düşte, gör halini
Ayrı düşer bütün yollar