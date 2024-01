İçin için kan ağlarken Yüreğime taş basarken Dost aradım, bulamadım Her yanımda dostlar varken *** Dost aradım, bulamadım Her yanımda dostlar varken *** Ne gariptir şu insanlar Sen yüceysen, çoktur dostlar Ne gariptir şu insanlar Sen yüceysen, çoktur dostlar *** Hele düşte, gör halini Ayrı düşer bütün yollar Hele düşte, gör halini Ayrı düşer bütün yollar *** Baharda dost, dost bilinmez Her gülende gerçek gülmez Dar günümde nerde dostlar Çağırdım da, kimse gelmez *** Dar günümde nerde dostlar Çağırdım da, kimse gelmez *** Ne gariptir şu insanlar Sen yüceysen, çoktur dostlar Ne gariptir şu insanlar Sen yüceysen, çoktur dostlar *** Hele düşte, gör halini Ayrı düşer bütün yollar Hele düşte, gör halini Ayrı düşer bütün yollar