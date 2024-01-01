Festival Şarkı Sözleri
Emrah Festival şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emrah Festival şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Festival sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Çok zor
Senden ayrı yaşamak
Hayattaki en zor acı
Bu olsa gerek
Sensizlik üstüme
Bir çığ gibi çöktü
Yardım et ne olur
Çaresizim ben
Sen beni anlayamazsın
Ben seni yüreğime yazdım
Çok uzaklarda olsan da
Yaşatırım bende ki seni
Sen olmazsan olmaz
Sen olmadan yaşanmaz
-
Belki haberin yok, her şeyi duydum
Belki yüzün yok, perişan oldun
Belki de şarjın bitti ya da biz bittik
Ara beni lütfen
***
Sesini duymalıyım masal anlatsan da
Hikayen ödülleri toparlasa da
Seni çok sevmiş olsam da unut beni lütfen
Sana çok kızmış olsam da ara beni lütfen
***
Umduğum dağlara karlar mı yağdı?
İçinde bu kadar öfke mi vardı
Ben demiştim demeyi, ezberledim gitmeyi
İnsan sevdiğine böyle yapar mı?
***
Umduğum dağlara karlar mı yağdı?
İçinde bu kadar öfke mi vardı?
Ben demiştim demeyi, ezberledim gitmeyi
İnsan sevdiğine böyle yapar mı?
***
Bil ki sebebim çok, beni kaybettin
Artık duvarlarım cebimde değil
Seni çok sevmiş olsamda unut beni lütfen
Sana çok kızmış olsamda ara beni lütfen
***
Umduğum dağlara karlar mı yağdı?
İçinde bu kadar öfke mi vardı?
Ben demiştim demeyi, ezberledim gitmeyi
İnsan sevdiğine böyle yapar mı?
***
Umduğum dağlara karlar mı yağdı?
İçinde bu kadar öfke mi vardı?
Ben demiştim demeyi, ezberledim gitmeyi
İnsan sevdiğine böyle yapar mı?
***
Umduğum dağlara karlar mı yağdı?
İçinde bu kadar öfke mi vardı?
Ben demiştim demeyi, ezberledim gitmeyi
İnsan sevdiğine böyle yapar mı?
-
Gidince anlıyorum her şeyini özlüyorum
Tenin benim gibi kokunu içime istiyorum
Öpünce anlıyorum ben seninle yaşıyorum
Gün birden beri kaç kere vuruluyorum
***
Birdenbire
Hayatının tümü oldun
Gecelerine gün gibi doğdun
Gidersen bir gün
Biri üzülür çok
***
Hayatının tümü oldun
Gecelerine gün gibi doğdun
Gidersen bir gün biri kırılır çok
Adı lazım değil baş harfi ben
***
Festival gibisin katılmak istiyorum
Önlerden yer kapıp
Gözünü kalbime bekliyorum
Asaletinin bedeli
Çok kölen var belli biri
Hem biraz deli azdan çok da serseri
Adı lazım değil baş harfi ben
***
Birdenbire
Hayatının tümü oldun
Gecelerine gün gibi doğdun
Gidersen bir gün
Biri üzülür çok
***
Hayatının tümü oldun
Gecelerine gün gibi doğdun
Gidersen bir gün
Biri üzülür çok
***
Hayatının tümü oldun
Gecelerine gün gibi doğdun
Gidersen bir gün
Biri üzülür çok
***
Hayatının tümü oldun
Gecelerine gün gibi doğdun
Gidersen bir gün
Biri üzülür çok
***
Adı lazım değil baş harfi ben
***
Birdenbire
Hayatının tümü oldun
***
Adı lazım değil baş harfi ben
Adı lazım değil baş harfi ben
Adı lazım değil baş harfi ben
Adı lazım değil baş harfi ben
-
-
Bizim bayramı çocuklara devredeli çok düşünür olduk
Bizim tarih eskidikçe çok kasılır olduk
-Mam lazım, dilimize laf geleli adam olduk sandık
Es geçmeyi üvey bilince hep boyumuz uzar sandık
***
İnsan biraz kendine zaman çalmalı
Yoldan çıkıp biraz farkına varmalı
E hayat kısa, biraz daha tatmalı
Prensipleri biraz bazen unutmalı
***
Her yaşın bir güzelliği var, en güzel çağımdayım
Ya gelir geçersin hayatımdan ya da gelir kalır
Her günün bir güzelliği var, en güzel anımdayım
Ya gelir geçersin hayatımdan ya da gelir kalır
***
Bi' gel yanıma istersen, tut elimi yeniden
Bırak kararı rüzgâr versin
Bi' gel yanıma istersen, tut elimi yeniden
Bırak kararı rüzgâr versin
***
Bizim bayramı çocuklara devredeli çok düşünür olduk
Bizim tarih eskidikçe çok kasılır olduk
-Mam lazım, dilimize laf geleli adam olduk sandık
Es geçmeyi üvey bilince hep boyumuz uzar sandık
***
İnsan biraz kendine zaman çalmalı
Yoldan çıkıp biraz farkına varmalı
E hayat kısa, biraz daha tatmalı
Prensipleri biraz bazen unutmalı
***
Her yaşın bir güzelliği var, en güzel çağımdayım
Ya gelir geçersin hayatımdan ya da gelir kalır
Her günün bir güzelliği var, en güzel anımdayım
Ya gelir geçersin hayatımdan ya da gelir kalır
***
Bi' gel yanıma istersen, tut elimi yeniden
Bırak kararı rüzgâr versin
***
Her yaşın bir güzelliği var, en güzel çağımdayım
Ya gelir geçersin hayatımdan ya da gelir kalır
Her günün bir güzelliği var, en güzel anımdayım
Ya gelir geçersin hayatımdan ya da gelir kalır
***
Bi' gel yanıma istersen, tut elimi yeniden
Bırak kararı rüzgâr versin
Bi' gel yanıma istersen, tut elimi yeniden
Bırak kararı rüzgâr versin
-
Kalmışım kendi kendime ben harabe
Aklım başıma geldi bir daha tövbe
En çok üzüldüğüm konu gözünden düştüm
Sana rezil olmak inan bitirdi beni
***
Görmezlikten gelince çok üzdün beni
Yabancı bir adam hissettim kendimi
Sanki o ben değildim seninle ağlayan
Seninle sevişip aşka doyan
***
Bazen şeytan diyor ki git yanaş şuna
Anlat içinden geçenleri
Tut yüreğinden sıkıca ak hayatına
Ama nerde bende o yüzsüz yürek
Bizde varsa yoksa gururdan yelek
***
Bazen şeytan diyor ki git yanaş şuna
Anlat içinden geçenleri
Tut yüreğinden sıkıca ak hayatına
Ama nerde bende o yüzsüz yürek
Bizde varsa yoksa gururdan yelek
***
Kalmışım kendi kendime ben harabe
Aklım başıma geldi bir daha tövbe
En çok üzüldüğüm konu gözünden düştüm
Sana rezil olmak inan bitirdi beni
***
Görmezlikten gelince çok üzdün beni
Yabancı bir adam hissettim kendimi
Sanki o ben değildim seninle ağlayan
Seninle sevişip aşka doyan
***
Bazen şeytan diyor ki git yanaş şuna
Anlat içinden geçenleri
Tut yüreğinden sıkıca ak hayatına
Ama nerde bende o yüzsüz yürek
Bizde varsa yoksa gururdan yelek
***
Bazen şeytan diyor ki git yanaş şuna
Anlat içinden geçenleri
Tut yüreğinden sıkıca ak hayatına
Ama nerde bende o yüzsüz yürek
Bizde varsa yoksa gururdan yelek
***
Ama nerde bende o yüzsüz yürek
Bizde varsa yoksa gururdan yelek
-
Aşk tanrısıyla dans ettim dün
***
Yeni bir can buldum kendi derdime
Suç ortağı oldu serseri kalbime
***
Bendeki bu değişim
Hoşuma gitti tadı da güzel
Dünyama girişin
Hoşuma gitti şekli de güzel
***
Sen benim başıma gelen en güzel şey
***
Aşk kokusu var
Havada aşk kokusu var
İçimde dört nala
Kalplerin koşusu var
***
Fazla bir şey istemem
Sevgilim yanımda uyusun
Birazda ruhum doysun
***
Aşk kokusu var
Havada aşk kokusu var
İçimde dört nala
Kalplerin koşusu var
***
Fazla bir şey istemem
Sevgilim yanımda uyusun
Birazda ruhum doysun
***
Fazla bir şey istemem
Sevgilim yanımda uyansın
Birazda ruhum doysun
***
Ne yarın umurumda ne de dün
Hadi gün bu gün
Elimizde kalan bir tek aşk
Geçici bu ün
***
Bendeki bu değişim
Hoşuma gitti tadı da güzel
Dünyama girişin
Hoşuma gitti şekli de güzel
***
Aşk kokusu var
Havada aşk kokusu var
İçimde dört nala
Kalplerin koşusu var
***
Fazla bir şey istemem
Sevgilim yanımda uyansın
Birazda ruhum doysun
***
Aşk kokusu var
Havada aşk kokusu var
İçimde dört nala
Kalplerin koşusu var
***
Fazla bir şey istemem
Sevgilim yanımda uyansın
Birazda ruhum doysun
Fazla bir şey istemem
Sevgilim yanımda uyansın
Birazda ruhum doysun
-
-
-
-
-
-
-