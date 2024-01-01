×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Festival

Festival Şarkı Sözleri

Emrah Festival şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emrah Festival şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Festival sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emrah

Emrah

Festival

  • Ben seni yüreğime yazdım 1

  • Ara Beni Lütfen

  • Baş Harfi Ben

  • Çakkıdı

  • Rüzgar

  • Yüzsüz Yürek

  • Aşk Kokusu

  • Aşk Tanrısı

  • Rahatla

  • Olmaz

  • Ayışığı

  • Haykırış

  • Unutarak Kutluyorum

  • Nereye Kadar

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı