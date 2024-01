Ben yetim ben yetim ben yetim vay Sen öksüz sen öksüz ben yetim vay Binmişsen binmişsen dert atına Binmişsen binmişsen dert atına Yavaş get yavaş get ben yetim vay Yavaş get yavaş get ben yetim vay *** Binmişsen binmişsen dert atına Binmişsen binmişsen dert atına Yavaş get yavaş get ben yetim vay Yavaş get yavaş get ben yetim vay *** Ağlama ağlama gel ağlama Karalar karalar karalar bağlama Gün gelir gün gelir bu da geçer Gün gelir gün gelir bu da geçer Zamana zamana bel bağlama Zamana zamana bel bağlama *** Gün gelir kurban gün gelir bu da geçer Gün gelir gün gelir bu da geçer Zamana zamana bel bağlama Zamana zamana bel bağlama