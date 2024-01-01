Bir Tek Sen Varsın Uzun zaman gecti kollarim bombos Yanimda degilsin yüregim sarhos Aklimda birtek sen bir tek sen varsin Gel artik tek carem feryadima kos *** Dayanmak cok zormus bu ayriliga Isyan ediyorum yanlizligima Aklimda birtek sen bir tek sen varsin Katlanamiyorum ne olur anla *** Cözüm degil inan sensiz hicbir sey Anlamsiz günlerim anlamsiz hersey Aklimda birtek sen birtek sen varsin Sensiz care degil caresiz her sey *** Dayanmak cok zormus bu ayriliga Isyan ediyorum yanlizligima Aklimda birtek sen bir tek sen varsin Katlanamiyorum ne olur anla

Bir Bilsen Bir bilsen, halimi bir görsen Anlarsın beni güzelim anlarsın Taş kalbin dile gelir ağlarsın *** Bir bilsen, halimi bir görsen Anlarsın beni güzelim anlarsın Taş kalbin dile gelir ağlarsın *** Kalmaz bu dünya Kalmaz bu dünya Kalmaz güzelim bu dünya, sana da bana da kimseye kalmaz *** Yakma şu canımı Çekersin ahımı Kalmaz güzelim bu dünya, sana da bana da kalmaz *** Kalmaz bu dünya Kalmaz bu dünya *** Ben suçlu değilim, ben suçlu Değilim dünyaya geldimse Ben suçlu değilim seni sevdimse *** Ah ben suçlu değilim, ben suçlu Değilim dünyaya geldimse Ben suçlu değilim seni sevdimse *** Kalmaz bu dünya Kalmaz bu dünya Kalmaz güzelim bu dünya, sana da bana da kimseye kalmaz *** Acıtma canımı Çekersin ahımı Kalmaz bir tanem bu dünya, sana da bana da kalmaz *** Kalmaz bu dünya Kalmaz bu dünya (kalmaz) Kalmaz bu dünya (Sultan Süleymana kalmayan bu dünya) Kalmaz bu dünya (sana kalmaz, bana kalmaz, kimseye kalmaz) *** Kalmaz bu dünya Kalmaz bu dünya Kalmaz bu dünya

Geçen Yıl Ne eyleyim sen yoksan eğer Dünyanın servetini Ne eyleyim sen yoksan eğer Ahiretin cennetini *** Ne eyleyim sen yoksan eğer Sahilleri kırları Ne eyleyim sen yoksan eğer Yazı kışı baharı *** Nede haklıymış meğer Aşk uğruna yananlar Sende beni yakıp gittin Geçen yıl bu zamanlar *** Nede haklıymış meğer Aşk uğruna yananlar Sende beni yakıp gittin Geçen yıl bu zamanlar *** Elimde yok adresin Simdi bilmem nerdesin Aşkımın ödülü müydü Habersizce gidişin *** Sana öyle hasretim Bu temmuz akşamında Ne eyleyim sen yoksan eğer Ne eyleyim istanbulu *** Nede haklıymış meğer Aşk uğruna yananlar Sende beni yakıp gittin Geçen yıl bu zamanlar *** Nede haklıymış meğer Aşk uğruna yananlar Sende beni yakıp gittin Geçen yıl bu zamanlar

Prangalar Prangalar vurun ayaklarıma Kelepçeler takın kollarıma Uçurumlar kazın yollarıma Bırakmayın beni, bırakmayın beni *** Duymak istemem sesini Tutmak istemem ellerini Yeniden başlamaktansa Öldürürüm kendimi *** Sürgüleri sürün kapılarıma Umut bırakmayın yarınlarıma Sakın aldanmayın ağladığıma Bırakmayın beni, bırakmayın beni *** Duymak istemem sesini Tutmak istemem ellerini Yeniden başlamaktansa Öldürürüm kendimi *** Benim eskiden kalan bir alışkanlığım var Benim eskiden kalan bir gönül yaram var Hayatımı zindan etti söylediği yalanlar Bırakmayın beni, bırakmayın beni *** Duymak istemem sesini Tutmak istemem ellerini Yeniden başlamaktansa Öldürürüm kendimi *** Prangalar vurun ayaklarıma Kelepçeler takın kollarıma Uçurumlar kazın yollarıma Bırakmayın beni, bırakmayın *** Duymak istemem sesini Tutmak istemem ellerini Yeniden başlamaktansa Öldürürüm kendimi *** Sürgüleri sürün kapılarıma Umut bırakmayın yarınlarıma Sakın aldanmayın ağladığıma Bırakmayın beni, bırakmayın