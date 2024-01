Bito Hargez Düet Bito hargez bato omri Bito hargez nemikham be Arezuham beresem Bato omri mitanem be Heçi mikham beresem *** Hayallerim vardı Umutlarım vardı Gittin yarım kaldı Şimdi sensizim ben *** Bato cun migerem Dota çeşmam cate hemeye Eşge men un dota çeşmate Bito hargez bato omri *** Senle asla sensiz asla *** Razi beşo be budenem bedun ke Aşeghet menem bito mimirem *** Çok özledim deli gibi Bu hasretin yakar beni Gel gör halimi *** nemiduni çe mikeşem ez deste to Tuye heme deghayeghem Bebin henuz be eşge to aşeghemmo Hemun ademo sabegem *** Şimdi sensiz yapayalnız Sokaklarda tek başıma dolaşıyorum O gözlerin hep aklımda Senden başka hiç kimseyi sevemiyorum *** Bito men mimirem in delem migire Bato harce başem hemeca delgire

Büyük Yalan İnsan umutlarıyla yaşar Bazen sıradan olur herşey Yas tutar kalbimiz zaman zaman Sebebi belirsiz *** Bilmemişiz bir çok şeyi (aahh) Esas olan gerçekleri (aaahh) *** Büyük yalan söylemişler Yazık etmişler ahh Büyük yalan söylemişler Yazık etmişler *** Çaresiz kaldığında Ummadığın bir zamanda Aşk yetişir imdadına Sevda yetişir Sen ona koşarsın, o sana *** Çaresiz kaldığında Ummadığın bir zamanda Aşk yetişir imdadına Sevda yetişir Sen ona koşarsın, o sana *** Ahh ahhh ahh ahh Ahhh ahh ahh ahh Ahhh ahh ahh ahh Ahh ahh ahh *** İnsan umutlarıyla yaşar Bazen sıradan olur herşey Yas tutar kalbimiz zaman zaman Sebebi belirsiz *** Bilmemişiz bir çok şeyi (aahh) Esas olan gerçekleri (aaahh) *** Büyük yalan söylemişler Yazık etmişler ahh Büyük yalan söylemişler Yazık etmişler *** Çaresiz kaldığında Ummadığın bir zamanda Aşk yetişir imdadına Sevda yetişir Sen ona koşarsın, o sana *** Çaresiz kaldığında Ummadığın bir zamanda Aşk yetişir imdadına Sevda yetişir Sen ona koşarsın, o sana

Dön Haykırsam, duyar mısın Kanayan yaralı yüreğimi Sensiz gecen yanlız gecelerimi *** Haykırsam, duyar mısın Kanayan yaralı yüreğimi Sensiz gecen yanlız gecelerimi *** Çekip gitdin çok uzaklara Kaldım umutsuz yarınlara Birgün dönersin diye bana Yalvarırım Tanrıya *** Dön, bebeğim dön Dön, dinmeyen acılarım dinsin Dön, anladım benim kaderimsin En büyük yeminimsin Sen yaşama sebebimsin Dön bebeğim, geri dön *** Dön, dinmeyen acılarım dinsin Dön, anladım benim kaderimsin En büyük yeminimsin Sen yaşama sebebimsin Dön bebeğim, geri dön Dön, bebeğim dön *** Haykırsam, duyar mısın Kanayan yaralı yüreğimi Sensiz gecen yanlız gecelerimi *** Çekip gitdin çok uzaklara Kaldım umutsuz yarınlara Birgün dönersin diye bana Yalvarırım Tanrıya *** Dön, bebeğim dön Dön, dinmeyen acılarım dinsin Dön, anladım benim kaderimsin En büyük yeminimsin Sen yaşama sebebimsin Dön bebeğim, geri dön *** Dön, dinmeyen acılarım dinsin Dön, anladım benim kaderimsin En büyük yeminimsin Sen yaşama sebebimsin Dön bebeğim, geri dön *** Dön, bebeğim dön

Dünya Bir Yana Peşime takılıp beni sev diyenler Kendini çok güzel zannedenler Dursun Bir şöyle dursun *** Gözüme bakıp yalan söyleyen var Başkalarıyla oldu diyen var Olsun Canımız sağ olsun *** İnadı bıraksan beni birazcık anlasan Aşkımızın güllerini koklasan Yürürüm sevdanın dikenli yollarında Senle, senle, senle *** Dünya bir yana Sen bir yana Naz etme yeter Can mı dayanır buna *** Dünya bir yana Sen bir yana Naz etme yeter Kalp mi dayanır buna *** Peşime takılıp beni sev diyenler Kendini çok güzel zannedenler Dursun Bir şöyle dursun *** Gözüme bakıp yalan söyleyen var Başkalarıyla oldu diyen var Olsun Canımız sağ olsun *** İnadı bıraksan beni birazcık anlasan Aşkımızın güllerini koklasan Yürürüm sevdanın dikenli yollarında Senle, senle, senle *** Dünya bir yana Sen bir yana Naz etme yeter Can mı dayanır buna *** Dünya bir yana Sen bir yana Naz etme yeter Kalp mıi dayanır buna *** Yaklaş yaklaş senden başka istemem Senden başka Yaklaş yaklaş senden başka istemem Senden başka *** Dünya bir yana Sen bir yana Naz etme yeter Can mı dayanır buna *** Dünya bir yana Sen bir yana Naz etme yeter Kalp mi dayanır buna

Kahpe Felek Çok geç anladım Seni melek sandım Ne kadar ah etsemde Vah etsemde çok geç artık *** Çok geç anladım (çok geç) Seni melek sandım Ne kadar ah etsemde Vah etsemde çok geç artık *** Yandım (yandım) yandım Allah’ım Gör beni büyük feryadımı *** Bir daha mı tövbeler olsun (aah) Kahpe, kahpe felek Sen kazandın sonunda demek Bilerek ya da bilmeyerek *** İntikamımı almam gerek Kahpe, kahpe felek Sen kazandın sonunda demek Bilerek ya da bilmeyerek *** İntikamımı almam gerek Çok geç anladım (çok geç) Seni melek sandım Ne kadar ah etsemde Vah etsemde çok geç artık *** Yandım (yandım) yandım Allah’ım Gör beni büyük feryadımı *** Bir daha mı tövbeler olsun (aah) Kahpe, kahpe felek Sen kazandın sonunda demek Bilerek ya da bilmeyerek *** İntikamımı almam gerek Kahpe, kahpe felek Sen kazandın sonunda demek Bilerek ya da bilmeyerek *** İntikamımı almam gerek Kahpe, kahpe felek Sen kazandın sonunda demek Bilerek ya da bilmeyerek *** İntikamımı almam gerek Kahpe, kahpe felek Sen kazandın sonunda demek Bilerek ya da bilmeyerek İntikamımı almam gerek

Keyfe Keder Başıma kaldı bu sevda Ah yalan oldu yine Issız bir çöl gibi Toz oldum, duman oldum yine *** Aman avare oldum yine Aman kızıyorum kendime Beni hatırla diye Aşkım sana hediye Anlamazsın merhametin yok *** cesaretin yok (Oh, ooh) adaletin yok Keyfe keder, seni tebrik eder giderim Oh, ooh asaletin yok *** cesaretin yok (Oh, ooh) adaletin yok Keyfe keder, seni tebrik eder giderim Oh, ooh asaletin yok *** Başıma kaldı bu sevda Ah yalan oldu yine Issız bir çöl gibi Toz oldum, duman oldum yine Aman avare oldum yine *** Aman kızıyorum kendime Beni hatırla diye Aşkım sana hediye Anlamazsın merhametin yok *** cesaretin yok (Oh, ooh) adaletin yok Keyfe keder, seni tebrik eder giderim Oh, ooh asaletin yok *** cesaretin yok (Oh, ooh) adaletin yok Keyfe keder, seni tebrik eder giderim Oh, ooh asaletin yok *** cesaretin yok (Oh, ooh) adaletin yok Keyfe keder, seni tebrik eder giderim Oh, ooh asaletin yok *** cesaretin yok (Oh, ooh) adaletin yok Keyfe keder, seni tebrik eder giderim (Oh, ooh) asaletin yok

Tutkunum Tutkunum Tutkunum Ölesiye bir ömür al hapset beni Tutkunum Tutkunum Sen yoksan yaşamış saymam ah kendimi *** Tutkunum Tutkunum Ölesiye bir ömür al hapset beni Tutkunum Tutkunum Sen yoksan yaşamış saymam ah kendimi *** Tabi ki sensin Bana can verensin Sen her şeye çaremsin En güzel hikayemsin *** Bir kere sevdi mi bu gönül Kollarında bir ömür İçim yanar alev alev Gel de bu ateşi söndür *** Bir kere sevdi mi bu gönül Kollarında bir ömür İçim yanar alev alev Gel e bu ateşi söndür *** Tutkunum Tutkunum Ölesiye bir ömür al hapset beni Tutkunum Tutkunum Sen yoksan yaşamış saymam ah kendimi *** Tabi ki sensin Bana can verensin Sen her şeye çaremsin En güzel hikayemsin *** Bir kere sevdi mi bu gönül Kollarında bir ömür İçim yanar alev alev Gel de bu ateşi söndür *** Bir kere sevdi mi bu gönül Kollarında bir ömür İçim yanar alev alev Gel de bu ateşi söndür *** Bir kere sevdi mi bu gönül Kollarında bir ömür İçim yanar alev alev Gel de bu ateşi söndür

Kör Bıçak Sen gittikten sonra terketti beni hayallerim Bayram yapti içimde yarattigim hüzünlerim *** Sen gittikten sonra terketti beni sevinçlerim Bayram yapti içimde yarattigim hüzünlerim *** Beni görüp şasirma yüregimden vurgunum Bir o kadar sevdali bir o kadar yorgunum

Sabır Kendimle hesaplaştım yine Ne olacak şu halim diye? Çok gelir üstüme, yar bir yandan Dostlar, bir yandan Ne serden geçirin, nede yardan Usandım bu candan *** Nelere gögüs gerdim, ateşten gömlek giydim Zaten çoktan delirdim isyan ettirirler Sabır, sabır Allah, hergün kahır Allah Usandım canımdan bıktım be ya sabır *** Sabır, sabır Allah, hergün kahır Allah Usandım canımdan bıktım be ya sabır *** Kendimle hesaplaştım yine Ne olacak şu halim diye? Çok gelir üstüme, yar bir yandan Dostlar, bir yandan Ne serden geçirin, nede yardan Usandım bu candan *** Nelere gögüs gerdim, ateşten gömlek giydim Zaten çoktan delirdim isyan ettirirler Sabır, sabır Allah, hergün kahır Allah Usandım canımdan bıktım be ya sabır *** Sabır, sabır Allah, hergün kahır Allah Usandım canımdan bıktım be ya sabır *** Sabır, sabır Allah, hergün kahır Allah Usandım canımdan bıktım be ya sabır