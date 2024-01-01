Bizi Kimse Ayıramaz Zincirleri kırıp geldik Engelleri aşıp geldik Canı cana katıp sevdik Bir can iki sayılamaz Bizi kimse ayıramaz *** Sevda dersen sevda bizde Yürek dersen yürek bizde Beraberiz son nefeste Bir can iki sayılamaz Bizi kimse ayıramaz *** Yüreğimiz dilimiz bir Hislerimiz kalbimiz bir Hissederiz görürüz bir Bir can iki sayılamaz Bizi kimse ayıramaz

Haydi Şimdi Gel Sözlerin vardı onca yollardan bana ulaşan Özledim sözlerini şimdi gel Gözlerin vardı en buruk anda gönlümü ısıtan Özledim gözlerini şimdi gel *** Bekliyorum seni çok özlüyorum Sensiz geçmiyor ki hiç günler İstiyorum seni çok seviyorum Canımsın sen benim artık gel *** Haydi şimdi gel, sensin olamam ki Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki Haydi şimdi gel, kollarına al beni Şimdi gel ah şimdi gel *** Haydi şimdi gel, sensin olamam ki Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki Haydi şimdi gel, kollarına al beni Şimdi gel ah şimdi gel *** Ellerin vardı sımsıcak ellerime dokunan Özledim ellerini şimdi gel Yüreğin vardı benim için çarpan deli yüreğin Özledim aşkını şimdi gel Bekliyorum seni çok özlüyorum Sensiz geçmiyor ki hiç günler İstiyorum seni çok seviyorum Canımsın sen benim artık gel *** Haydi şimdi gel, sensin olamam ki Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki Haydi şimdi gel, kollarına al beni Şimdi gel ah şimdi gel *** Haydi şimdi gel, sensin olamam ki Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki Haydi şimdi gel, kollarına al beni Şimdi gel ah şimdi gel *** (Haydi şimdi gel), sensin olamam ki (Haydi şimdi gel), yalnız kalamam ki (Haydi şimdi gel), kollarına al beni Şimdi gel ah şimdi gel *** (Haydi şimdi gel), sensin olamam ki (Haydi şimdi gel), yalnız kalamam ki (Haydi şimdi gel), kollarına al beni Şimdi gel ah şimdi gel *** (Haydi şimdi gel), sensin olamam ki (Haydi şimdi gel), yalnız kalamam ki (Haydi şimdi gel), kollarına al beni Şimdi gel ah şimdi gel *** (Haydi şimdi gel), sensin olamam ki (Haydi şimdi gel), yalnız kalamam ki (Haydi şimdi gel), kollarına al beni

Yüreğimde Bir Ateş Dur, dur, dur gitme ne olursun Yalvarırım dinle beni biraz sevgilim Ben seninle yaşadım Seninle huzur bulurum *** Sen yanımda yoksun ya yapayalnızım Sokaklarda başıboş dolaşıyorum Ellerimde resimler gözlerimde yaşlar var Yüreğimde bir ateş yanıyorum *** Ellerimde resimler gözlerimde yaşlar var Yüreğimde bir ateş yanıyorum Dur, dur son ver artık bu gidişe Kaybolup gidersin beni çok ararsın Çıkmazlara düşersin *** Bir kalpsizi seversin yanarsın Sen yanımda yoksun ya yapayalnızım Sokaklarda başıboş dolaşıyorum *** Ellerimde resimler gözlerimde yaşlar var Yüreğimde bir ateş yanıyorum Ellerimde resimler gözlerimde yaşlar var Yüreğimde bir ateş yanıyorum *** Ellerimde resimler gözlerimde yaşlar var Yüreğimde bir ateş yanıyorum Ellerimde resimler gözlerimde yaşlar var Yüreğimde bir ateş yanıyorum

Ye Kürküm At binenin yol gidenin Töresi bu her düzenin Devir senin devran senin Ye yeye ye ye ye kürküm ye Ye yeye ye ye ye kürküm ye *** At binenin yol gidenin Töresi bu her düzenin Devir senin devran senin Ye yeye ye ye ye kürküm ye Ye yeye ye ye ye kürküm ye *** Aşk masaldır ömür rüya Aç gözünü kalma yaya İkram bana değil sana Ye yeye ye ye ye kürküm ye Ye yeye ye ye ye kürküm ye *** Hiçbir akıl baş edemez Bu gidişe dur diyemez Bu fırsat ele geçmez Ye yeye ye ye ye kürküm ye Ye yeye ye ye ye kürküm ye *** Aşk masaldır ömür rüya Aç gözünü kalma yaya İkram bana değil sana Ye yeye ye ye ye kürküm ye Ye yeye ye ye ye kürküm ye

Yaz Gazeteci Kalemin bıksa da sen sakın bıkma Yazmaya devam et, yarım kalmasın Kırılsın kafesler, bütün vazolar Çiçekler dalından koparılmasın *** Yaz gazeteci, yaz Yaz gazeteci, yaz Bıktım yazı beklemekten Yazıver de gelsin bu yaz *** (Yaz gazeteci, yaz) (Yaz gazeteci, yaz) (Bıktım yazı beklemekten) Yazıver de gelsin bu yaz *** Yetmez mi baharı beklediğimiz? Senden başka ümit kalmadı, inan Hasret ateşini söndürmek için Birkaç satır bile yetişir, inan *** Yaz gazeteci, yaz Yaz gazeteci, yaz Bıktım yazı beklemekten Yazıver de gelsin bu yaz *** (Yaz gazeteci, yaz) (Yaz gazeteci, yaz) (Bıktım yazı beklemekten) Yazıver de gelsin bu yaz *** Yaz gazeteci, yaz Yaz gazeteci, yaz Bıktım yazı beklemekten Yazıver de gelsin bu yaz *** Yaz gazeteci, yaz Yaz gazeteci, yaz Bıktım yazı beklemekten Yazıver de gelsin bu yaz

Töre Sevin gönül sevin deme Nasıl sevinebilirsin? Yâr töreye boyun eğmiş Sevinemezsin Aaah, yâr töreye boyun eğmiş Sevinemezsin Sabret gönül sabret deme Nasıl sabredebilirsin? Yârin ellerin elinde Sabredemezsin Yârin ellerin elinde Sabredemezsin *** Vazgeç gönül vazgeç deme Nasıl vazgeçebilirsin? Sonu ölüm olsa bile vazgeçemezsin Aaah, sonu ölüm olsa bile vazgeçemezsin Sabret gönül sabret deme Nasıl sabredebilirsin? Yârin ellerin elinde Sabredemezsin Yârin ellerin elinde Sabredemezsin *** Ah le vay le vay le vay le vay le vay leeee hey hey hey Anemi leeheey heeey heeey hey le vay le vay leeehey

Tik Tak Sevgine koyma yasak Aşkın bana bir tuzak Bu inadı gel bırak Geçiyor zamanın bak *** Tak tak tiki tiki tak Tak tak tiki tiki tak Tak tak tak tiki tiki tak *** Her anı yaşayalım Haydi naz etme canım Mutluluğa beş kala Hızlandı yine nabzım Hızlandı yine nabzım *** Tak tak tiki tiki tak Tak tak tiki tiki tak Tak tak tak tiki tiki tak *** Ellerin ellerimde Gözlerin gözlerimde Gel beraber olalım Çeyrek saat keyfine *** Tak tak tiki tiki tak Tak tak tiki tiki tak Tak tak tak tiki tiki tak *** Her anı yaşayalım Haydi naz etme canım Mutluluğa beş kala Hızlandı yine nabzım Hızlandı yine nabzım *** Tak tak tiki tiki tak Tak tak tiki tiki tak Tak tak tak tiki tiki tak *** Ah şu saatler beni Deli ediyor deli Yelkovanla akrebi Alıyor benden seni *** Tak tak tiki tiki tak Tak tak tiki tiki tak Tak tak tak tiki tiki tak *** Her anı yaşayalım Haydi naz etme canım Mutluluğa beş kala Hızlandı yine nabzım Hızlandı yine nabzım *** Tak tak tiki tiki tak Tak tak tiki tiki tak Tak tak tak tiki tiki tak *** Tak tak tiki tiki tak Tak tak tiki tiki tak Tak tak tak tiki tiki tak *** Tak tak tiki tiki tak Tak tak tiki tiki tak Tak tak tak tiki tiki tak *** Tak tak tiki tiki tak Tak tak tiki tiki tak Tak tak tak tiki tiki tak

Haram Geceler Aklım başımda değil ki Sebebini bilmiyorum Bize nazar değdi, inan Adım gibi biliyorum *** Yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum Yâr yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum *** Yanıyorum, yanıyorum Ah yanıyorum, yanıyorum Yâr yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum Yâr yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum *** Hatıralar gözlerimde Dalıp dalıp gidiyorum Acımasız dertlerimle Yapayalnız yaşıyorum *** Yâr yine başım belalarda Senin için ağlıyorum Yâr yine başım belalarda Senin için ağlıyorum *** Yanıyorum, yanıyorum Ah yanıyorum, yanıyorum Yâr yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum Yâr yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum *** Yanıyorum, yanıyorum Ah yanıyorum, yanıyorum Yâr yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum Yâr yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum *** Yanıyorum, yanıyorum Ah yanıyorum, yanıyorum

Zor Gelir Le le kurban boşa gider Ne söylesem boşa gider Çileli ektiğim güller Emeklerim boşa gider Le le kurban gülü verin Dönmesem de gülü verin Mayın tarlasına düştüm Kan kırmızı gülüverin

Gitme Sevgilim Gözümde yaşlarla bırakıp beni Elveda diyerek gitme sevgilim Bir anlık öfkeyle yıkma her şeyi Kalbine sormadan gitme sevgilim Kalbine sormadan gitme sevgilim *** Ağlatır şarkılar susturamazsın Zor gelir ayrılık alışamazsın Canlanır anılar unutamazsın Kalbine sormadan gitme sevgilim, ah gitme sevgilim *** Mutluluk getirmez vefasız yıllar Teselli vermezki baktığın fallar Gurur dağlarından aşılmaz yollar Kalbine sormadan gitme sevgilim Kalbine sormadan gitme sevgilim *** Ağlatır şarkılar susturamazsın, ah Zor gelir ayrılık alışamazsın Canlanır anılar unutamazsın Kalbine sormadan gitme sevgilim, ah gitme sevgilim *** Ağlatır şarkılar susturamazsın, ah Zor gelir ayrılık alışamazsın Canlanır anılar unutamazsın Kalbine sormadan gitme sevgilim, ah gitme sevgilim