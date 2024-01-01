Bizim Çocuklarımız Şarkı Sözleri
Emrah Bizim Çocuklarımız şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emrah Bizim Çocuklarımız şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bizim Çocuklarımız sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bizim çocuklarımız onlar
Bizim evlatlarımız
Sevgiye şefkate ihtiyacı var
Sevin onları
Sarın onları
Doyasıya, doyasıya öpün onları
Bizim çocuklarımız onlar
Bizim evlatlarımız
Sevgiye şefkate ihtiyacı var
Mutluyuz bizler burda
Hemşiremiz, doktor amca
Gönüller bir olunca
Mutluyuz, umutluyuz
Mutluyuz bizler burda
Hemşiremiz, doktor abla
Gönüller bir olunca
Mutluyuz, umutluyuz