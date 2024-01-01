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Emrah Bizim Çocuklarımız Bizim Çocuklarımız Bizim çocuklarımız onlar Bizim evlatlarımız Sevgiye şefkate ihtiyacı var Sevin onları Sarın onları Doyasıya, doyasıya öpün onları Bizim çocuklarımız onlar Bizim evlatlarımız Sevgiye şefkate ihtiyacı var Mutluyuz bizler burda Hemşiremiz, doktor amca Gönüller bir olunca Mutluyuz, umutluyuz Mutluyuz bizler burda Hemşiremiz, doktor abla Gönüller bir olunca Mutluyuz, umutluyuz Tüm Şarkıları