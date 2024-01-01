Bunun Adı Hayat Şarkı Sözleri
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Hüzün olur, sevinç olur
Ömür geçer, zaman geçer
Neler olur, ah neler neler
Olsun varsın, hayat yaşamaya değer
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Hüzün olur, sevinç olur
Ömür geçer, zaman geçer
Neler olur, ah neler neler
Olsun varsın, hayat yaşamaya değer
***
Güneş doğar, aydınlatır
Umutları birer birer
Güneş doğar, aydınlatır
Umutları birer birer
***
Mutlu yarınlar bekler bizi
Unutma, bunun adı hayat
Mutlu yarınlar bekler bizi, ah
Unutma, bunun adı hayat
***
Hüzün olur, sevinç olur
Ömür geçer, zaman geçer
Neler olur, ah neler neler
Olsun varsın, hayat yaşamaya değer
***
Güneş doğar, aydınlatır
Umutları birer birer
Güneş doğar, aydınlatır
Umutları birer birer
***
Mutlu yarınlar bekler bizi
Unutma, bunun adı hayat
Mutlu yarınlar bekler bizi, ah
Unutma, bunun adı hayat