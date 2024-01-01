Hüzün olur, sevinç olur Ömür geçer, zaman geçer Neler olur, ah neler neler Olsun varsın, hayat yaşamaya değer *** Hüzün olur, sevinç olur Ömür geçer, zaman geçer Neler olur, ah neler neler Olsun varsın, hayat yaşamaya değer *** Güneş doğar, aydınlatır Umutları birer birer Güneş doğar, aydınlatır Umutları birer birer *** Mutlu yarınlar bekler bizi Unutma, bunun adı hayat Mutlu yarınlar bekler bizi, ah Unutma, bunun adı hayat *** Hüzün olur, sevinç olur Ömür geçer, zaman geçer Neler olur, ah neler neler Olsun varsın, hayat yaşamaya değer *** Güneş doğar, aydınlatır Umutları birer birer Güneş doğar, aydınlatır Umutları birer birer *** Mutlu yarınlar bekler bizi Unutma, bunun adı hayat Mutlu yarınlar bekler bizi, ah Unutma, bunun adı hayat