Büyük Yalan İnsan umutlarıyla yaşar Bazen sıradan olur herşey Yas tutar kalbimiz zaman zaman Sebebi belirsiz *** Bilmemişiz bir çok şeyi (aahh) Esas olan gerçekleri (aaahh) *** Büyük yalan söylemişler Yazık etmişler ahh Büyük yalan söylemişler Yazık etmişler *** Çaresiz kaldığında Ummadığın bir zamanda Aşk yetişir imdadına Sevda yetişir Sen ona koşarsın, o sana *** Çaresiz kaldığında Ummadığın bir zamanda Aşk yetişir imdadına Sevda yetişir Sen ona koşarsın, o sana *** Ahh ahhh ahh ahh Ahhh ahh ahh ahh Ahhh ahh ahh ahh Ahh ahh ahh *** İnsan umutlarıyla yaşar Bazen sıradan olur herşey Yas tutar kalbimiz zaman zaman Sebebi belirsiz *** Bilmemişiz bir çok şeyi (aahh) Esas olan gerçekleri (aaahh) *** Büyük yalan söylemişler Yazık etmişler ahh Büyük yalan söylemişler Yazık etmişler *** Çaresiz kaldığında Ummadığın bir zamanda Aşk yetişir imdadına Sevda yetişir Sen ona koşarsın, o sana *** Çaresiz kaldığında Ummadığın bir zamanda Aşk yetişir imdadına Sevda yetişir Sen ona koşarsın, o sana

Nikah Masası Nikahına beni çağır sevgilim İstersen şahidin olurum senin Bu adam kim diye soran olursa Eski bir tanıdık dersin sevgilim *** Hayaller kurardık biz yıllar önce Hiç yoktu hesapta ayrılık bizce Bilirsin ne kadar görmek isterdim Beyazlar içinde seni öylece *** Garibin biriysem sevemez miyim Aşkla karın doymaz diyen ben miyim Şimdi çok zenginsin ben ayrı garip Sana bir buket gül veremez miyim *** Nikah masasına oturdun işte Dayanmak çok zormuş böyle sevince Sana mutluluklar sözüm kardeşçe At artık imzanı git biran önce

Alışmak Sevmekten Daha Zor Alıştım sana bir tanem Alıştım her gün görmeye Bir nefes gibi muhtacım Sevilmeye sevmeye Her sabah uyandığımda Seni buldum yanımda Yokluğun bir zehir gibi Dolaşıyor kanımda *** Alışmak sevmekten Daha zor geliyor Alışmak bir yara Bağrımda kanıyor Sen yoksun kollarım Boşluğu sarıyor Alıştım bir tanem alıştım sana *** Alıştım sana bir tanem Yokluğuna dayanamam İnan sensiz kaderimle Tek başıma savaşamam Ben seninle var olmuşum Benim seninle bir sarhoşum Sen yanımda olmayınca Gayesizim bomboşum *** Alışmak sevmekten Daha zor geliyor Alışmak bir yara Bağrımda kanıyor Sen yoksun kollarım Boşluğu sarıyor Alıştım bir tanem alıştım sana

Bayramın Olsun Ümitsiz aşkının eseri benim Gel gör eserini bayramın olsun Gözlerim de yaşlar, hatıram senin Gel gör şu halimi bayramın olsun *** Kader senden yana, aşk senden yana Anladım mutluluk yasakmış bana *** Elveda aşkına, elveda sana Gidiyorum işte bayramın olsun Gidiyorum artık bayramın olsun *** Bir değil bin canla sevmiştim seni Soldurdun ne yazık ümitlerimi Yaşayan ölüye benzettin beni Katilim sen oldun bayramın olsun *** Kader senden yana, aşk senden yana Anladım mutluluk yasakmış bana *** Elveda aşkına, elveda sana Gidiyorum işte bayramın olsun Gidiyorum artık bayramın olsun

Bir Kalp Boş Kaldı Zehroldu içimde aşk yudum yudum Seni hayatımdan silmek istedim Ne yaptımsa terk etmedi beni hayalin Bağrıma bir kurşun sıkmak istedim *** Acıdır biriyle gördüm el ele Eskiden benimle olurdun böyle Birden isyan ettim kendi kendime Boş kalan elimi kırmak istedim *** Şimdi bir bedende bir kalp boş kaldı Bu aşktan geriye bir sarhoş kaldı Nasılda inandım aşk bir masaldı Yine de sonunu bilmek istedim

Dostlar Sağ olsun Severken ayrıldık bak bitti işte Aklıma gelmezdi böyle bir veda Ümitler kırıldı döndük deliye Ne gelir ki elden yalan bu dünya *** İkimizde şimdi ayrı yollarda Kalbimiz bir olsun beraber dursun Evleniriz belki öbür dünyada Ölelim sevgilim dostlar sağ olsun *** Bu kadar severken neden ayrıldık Olacak şey miydi bak oldu bile Suçlusu hangimiz hiç bulamadık Aşkın bedelini ödedik işte *** İkimizde şimdi ayrı yollarda Kalbimiz bir olsun beraber dursun Evleniriz belki öbür dünyada Ölelim sevgilim dostlar sağ olsun

Eski Bir Dosta Rastladım Eski bir dosta rastladım Yaralarımı eşti Ben unutmuşken her şeyi Ondan bana söz etti *** Canlandı bir bir gözümde Mazideki günlerim Anlatırken onu bana Doluverdi gözlerim *** Sus anlatma artık yeter Sözlerin içkiden beter *** Ben mutluyum bu halimle Beni seven bana yeter *** Bitir artık sözlerini Anlatacak ne kaldı ki Tanrım mutlu etsin onu Unuttum ben o günleri *** Bir rüzgarı eski geçti Gönlüm yeni bir yar seçti Unutulsun bu hikaye Üstünden yıllar geçti

Islak Mendil Madem ki bu gece ayrılacağız İstemem bir daha güneş doğmasın Madem ki son defa sarılacağız Gizle gözyaşını gören olmasın *** Nasıl unuturum sevgilim seni Ölüme götürür hasretin beni Islak mendilini yırtık resmini Geri al sevgilim ben de kalmasın *** Neyleyim doğacak güneşi artık Neyleyim olacak sabahı artık Sevgilim biz de mi ayrılacaktık Git veda etmeden duyan olmasın *** Nasıl unuturum sevgilim seni Ölüme götürür hasretin beni Islak mendilini yırtık resmini Geri al sevgilim ben de kalmasın

Sevmek Kolay Değil Bekleme aşkının karşılığını Sevmek kolay değil herkes sevemez Belli etme ona mutsuzluğunu Senin çektiğini o hissedemez Sevmek kolay değil herkes sevemez *** Bilseydi bu kadar ağlatır mıydı *** Sevseydi kendini aratır mıydı Görseydi bir sarhoş yaratır mıydı Senin çektiğini o hissedemez Sevmek kolay değil herkes sevemez *** Boşuna sevip de olma canından Elinden gelirse gel vazgeç ondan Düşersen kaldırmaz tutup kolundan Senin çektiğini o hissedemez Sevmek kolay değil herkes sevemez

Tahta Masa Gidince anladım aşkın yalanmış Bu yalan kalbimi yaktı sevgilim Bir tahta masada adımız kalmış Görünce gözyaşım aktı sevgilim *** Katlanırdım bil ki en derin yasa Kolunda yabancı biri olmasa Ayağı kırılmış o tahta masa Senden çok vefalı çıktı sevgilim *** O masa özlemle hep bizi arar Üstünde binlerce anılar saklar Sensiz gidemedim geçti haftalar Masamız şimdi boş kaldı sevgilim

Yakında Geleceğim Yakında ellerini tutmak için Gözlerine bakmak için Sesini duymak için Yanına geleceğim *** Elbette bitecek hasret Gecenin bittiği gibi Sabret sevgilim sabret Yakında geleceğim *** Silerek kara bahtını Ümitler bekler yarını *** Takarak aşk kanadını Yanına geleceğim *** Bir sabah gün doğarken gelmez derken Ümitsizce ağlıyorken Kaderine küsmüşken Yanına geleceğim *** Her gece kulağımda çınlar sesin Sanki her an benimlesin Sen benim her şeyimsin Yakında geleceğim *** O zaman bitecek hasret Gecenin bitişine Sabret sevgilim sabret Yakında geleceğim *** Silerek kara bahtını Ümitler bekler yarını *** Takarak aşk kanadını Yanına geleceğim