Candan Sevmeli Şarkı Sözleri
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Bırak düşünmeyi, bırak korkuyu
Söküp at içinden kötü duyguyu
Aşk bir günlük değil, bir ömür boyu
Sevecekse insan kalpten sevmeli
Sevecekse insan candan sevmeli
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Daldan dala konup gönül eylenmez
Bir sevgili yeter başka istemez
Aşkı bilmeyenden şefkat beklenmez
Sevecekse insan kalpten sevmeli
Sevecekse insan candan sevmeli
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Anam
Anam, anam, anam, anam, öz anam
İki insaf et gez anam
Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey
***
Muhabet
Muhabbet ölüncedir
Deme gözden uzağa uç
Deme gözden uzağım he leylim, leylim
***
Di gel anam, gel
Di gel gözlüm, gel
Ben sene, ben sene gözüm demem
Tele düşer azrolur, azrolur, azrolur
***
Men, men, men sene begim diyerem
Men sene begim diyerem
Dayım beyler bey olur hele
Leylim, leylim
***
Evet sevgili izleyiciler
Emrah'ı öyle kolay kolay bırakmayacaksınız galiba
Ben de bırakmak istemiyorum ama
O üzerindeki giyisileri değiştirene kadar isterseniz ben de bu zamanı bir şiirle, küçük bir şiirle doldurayım
***
Gönlüm kiralık, yok mu kiracı?
Üç oda, bir hol
Talip arıyorum
Herkese yeter hem de bol, bol
***
Fiyatı ucuz, çok ucuz
Genç kızlara bedava
Sevilde'de herkese giriş serbesttir
Hem de davetsiz, şehrin en güzel yeri, güzelliği eşsiz
***
Yalnız bir şartım var
O da onlara haktır
Şimdiden söyliyim dostlar
Çıkış yasaktır
***
Evet sevgili seyirciler
Sizlere de bu konserden çıkış yasak olduğunu biliyorsunuz
Ta ki Emrah'ın güzel sesine
Ve şarkılarına doyuncaya kadar