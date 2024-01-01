Çekilin başımdan, gidin ne olur Gidin ne olur, gidin ne olur Ben kendi halime kendim yanarım Kendim yanarım, kendim yanarım Size ne derdimden, acılarımdan *** Ben kendi yaramı kendim sararım İstemem, elimden kimse tutmasın Yanıma gelip de halim sormasın Ölsem de derdime derman olmasın *** Ben kendi halime kendim yanarım Ben kendi halime kendim yanarım Kayboldu şu ömrüm, bitti gençliğim Ben kendi yolumu kendim ararım İnsafsız kullara bırakma beni Düştüğüm çıkmazdan sen kurtar Tanrım Düştüğüm çıkmazdan sen kurtar Tanrım