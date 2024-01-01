Çekilin Başımdan Şarkı Sözleri
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Çekilin başımdan, gidin ne olur
Gidin ne olur, gidin ne olur
Ben kendi halime kendim yanarım
Kendim yanarım, kendim yanarım
Size ne derdimden, acılarımdan
***
Ben kendi yaramı kendim sararım
İstemem, elimden kimse tutmasın
Yanıma gelip de halim sormasın
Ölsem de derdime derman olmasın
***
Ben kendi halime kendim yanarım
Ben kendi halime kendim yanarım
Kayboldu şu ömrüm, bitti gençliğim
Ben kendi yolumu kendim ararım
İnsafsız kullara bırakma beni
Düştüğüm çıkmazdan sen kurtar Tanrım
Düştüğüm çıkmazdan sen kurtar Tanrım