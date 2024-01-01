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7/24 Dinle Gök Nerede

Gök Nerede Şarkı Sözleri

Emrah Gök Nerede şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emrah Gök Nerede şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gök Nerede sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emrah

Emrah

Gök Nerede

  • Dinleyin Dostlar

  • Ahu

  • Gel

  • Sarışın

  • Adını Sen Koy

  • Atlar Yoruldu

  • Bir Hadise Var

  • Dört Duvar

  • Fena Halde Bela

  • Geziyorum Dünya İşte

  • Gök Nerede

  • Kaba Kağıt

  • Pullarımı Gömdüğüm Deniz

  • Tuzla Buz

  • Vals

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