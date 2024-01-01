Dön sevgilim dön, ayrılığına dayanmaz kalbim Dön sevgilim dön, ayrılığına dayanmaz kalbim Bu hasret bu çile zaten bir ölüm Bir de bu ayrılığa yok tahammülüm *** Sen; ümit ışığım, hayat verensin Bu hâlde bırakıp nasıl gidersin? *** Çok sevdi çok, elinde değil garip gönlümün Çok sevdi çok, elinde değil garip gönlümün Bilsem ki olacak senden ölümüm Çekinmem canımı sana veririm *** Sen; ümit ışığım, hayat verensin Bu hâlde bırakıp nasıl gidersin?