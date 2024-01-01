Neşeliyim Şarkı Sözleri
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Dön sevgilim dön, ayrılığına dayanmaz kalbim
Dön sevgilim dön, ayrılığına dayanmaz kalbim
Bu hasret bu çile zaten bir ölüm
Bir de bu ayrılığa yok tahammülüm
***
Sen; ümit ışığım, hayat verensin
Bu hâlde bırakıp nasıl gidersin?
***
Çok sevdi çok, elinde değil garip gönlümün
Çok sevdi çok, elinde değil garip gönlümün
Bilsem ki olacak senden ölümüm
Çekinmem canımı sana veririm
***
Sen; ümit ışığım, hayat verensin
Bu hâlde bırakıp nasıl gidersin?