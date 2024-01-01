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Emrah Hazine Durma Gel Bitti sabrım bitti neşem mutsuzum Çıldıracak gibiyim ben durma gel Çekilmiyor bu yalnızlık hasretin Senden uzak yaşanmıyor durma gel *** Bitti sabrım bitti neşem mutsuzum Çıldıracak gibiyim ben durma gel Çekilmiyor bu yalnızlık hasretin Senden uzak yaşanmıyor durma gel *** Durma gel çıldıracak gibiyim Durma gel haykıracak gibiyim Durma gel ağlayacak gibiyim Durma gel *** Durma gel çıldıracak gibiyim Durma gel haykıracak gibiyim Durma gel ağlayacak gibiyim Durma gel *** Günlere gün eklemekten usandım Bir gün daha bekleyemem durma gel Özleminle doldu taştı gözlerim İki elin kanda olsa durma gel *** Günlere gün eklemekten usandım Bir gün daha bekleyemem durma gel Özleminle doldu taştı gözlerim İki elin kanda olsa durma gel *** Durma gel çıldıracak gibiyim Durma gel haykıracak gibiyim Durma gel ağlayacak gibiyim Durma gel *** Durma gel çıldıracak gibiyim Durma gel haykıracak gibiyim Durma gel ağlayacak gibiyim Durma gel *** Durma gel çıldıracak gibiyim Durma gel haykıracak gibiyim Durma gel ağlayacak gibiyim Durma gel *** Durma gel çıldıracak gibiyim Durma gel haykıracak gibiyim Durma gel ağlayacak gibiyim Durma gel

Hazine Görmeyi denedim Gönül gözüyle Yaşamadım bilmiyordum Aşkmış hazine *** Sorun etmedim Bakınca maziye Bir baktım bin ders aldım Kısmetmiş bugüne *** Oysa sana ne kadar ihtiyacım varmış Yüzüme konan gülücükler uçup gitmiyor Yanında zaman ne kadar da kısaymış Yoksun ya günler geçip gitmiyor

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