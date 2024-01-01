Hazine Şarkı Sözleri
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Bitti sabrım bitti neşem mutsuzum
Çıldıracak gibiyim ben durma gel
Çekilmiyor bu yalnızlık hasretin
Senden uzak yaşanmıyor durma gel
***
Bitti sabrım bitti neşem mutsuzum
Çıldıracak gibiyim ben durma gel
Çekilmiyor bu yalnızlık hasretin
Senden uzak yaşanmıyor durma gel
***
Durma gel çıldıracak gibiyim
Durma gel haykıracak gibiyim
Durma gel ağlayacak gibiyim
Durma gel
***
Durma gel çıldıracak gibiyim
Durma gel haykıracak gibiyim
Durma gel ağlayacak gibiyim
Durma gel
***
Günlere gün eklemekten usandım
Bir gün daha bekleyemem durma gel
Özleminle doldu taştı gözlerim
İki elin kanda olsa durma gel
***
Günlere gün eklemekten usandım
Bir gün daha bekleyemem durma gel
Özleminle doldu taştı gözlerim
İki elin kanda olsa durma gel
***
Durma gel çıldıracak gibiyim
Durma gel haykıracak gibiyim
Durma gel ağlayacak gibiyim
Durma gel
***
Durma gel çıldıracak gibiyim
Durma gel haykıracak gibiyim
Durma gel ağlayacak gibiyim
Durma gel
***
Durma gel çıldıracak gibiyim
Durma gel haykıracak gibiyim
Durma gel ağlayacak gibiyim
Durma gel
***
Durma gel çıldıracak gibiyim
Durma gel haykıracak gibiyim
Durma gel ağlayacak gibiyim
Durma gel
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Görmeyi denedim
Gönül gözüyle
Yaşamadım bilmiyordum
Aşkmış hazine
***
Sorun etmedim
Bakınca maziye
Bir baktım bin ders aldım
Kısmetmiş bugüne
***
Oysa sana ne kadar ihtiyacım varmış
Yüzüme konan gülücükler uçup gitmiyor
Yanında zaman ne kadar da kısaymış
Yoksun ya günler geçip gitmiyor
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