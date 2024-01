Ellerimden uzakta özlediğim ellerin Gözlerimden uzakta o sevecan gözlerin Ellerimden uzakta özlediğim ellerin Gözlerimden uzakta o sevecan gözlerin *** Zamanlar geçmiyor ki Özlemek yetmiyor ki Kahreden bu sensizlik Canımdan gitmiyor ki *** Durma öyle (durma da gel) Her an bana (yanıma gel) Yok, yok olmaz yetmez canım Gir tenime canıma gel *** Yok, yok olmaz yetmez canım Gir tenime canıma gel *** Ellerimden uzakta özlediğim ellerin Gözlerimden uzakta o sevecan gözlerin *** Zamanlar geçmiyor ki Özlemek yetmiyor ki Kahreden bu sensizlik Canımdan gitmiyor ki *** Durma öyle (durma da gel) Her an bana (yanıma gel) Yok, yok olmaz yetmez canım Gir tenime canıma gel *** Yok, yok olmaz yetmez canım Gir tenime canıma gel *** Durma öyle (durma da gel) Her an bana (yanıma gel) Yok, yok olmaz yetmez canım Gir tenime canıma gel *** Durma öyle