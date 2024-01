Kırılsın ellerim, kör olsun gözlerim, tutulsun bu dilim Sana gelip sevmezsem eğer Kırılsın ellerim, kör olsun gözlerim, tutulsun bu dilim Sana gelip sevmezsem eğer *** Neye yarar, neye yarar sensiz olmak neye yarar Senin olsun her şey senin, sensiz hayat neye yarar Neye yarar, neye yarar sensiz olmak neye yarar Senin olsun her şey senin, sensiz olmak neye yarar *** Sev, sev, sev beni de sev Vur beni senin olup sevmezsem eğer Sev, sev, sev beni de sev Vur beni senin olup sevmezsem eğer ben *** Kırılsın dizlerim, taş olsun yüreğim, yok olsun bedenim Sana gelip sevmezsem eğer Kırılsın dizlerim, taş olsun yüreğim, yok olsun bedenim Sana gelip sevmezsem eğer *** Neye yarar, neye yarar sensiz olmak neye yarar Senin olsun her şey senin, sensiz olmak neye yarar Sev, sev, sev beni de sev Vur beni senin olup sevmezsem eğer ben

Kaçma benden bu kadar, nereye kadar Hasret seni yakalar (beni yaralar) Ah, bir tutsam elinden (oh) gitsem sonuna kadar *** Senden başka kimim var (bak herşeyim var) Sorma sevdan ne kadar (nereye kadar) Ah, bir gelsen ardımdan (oh) gitsek ölümüne kadar *** Yanıyorum ya habibi, bana senden fayda yok Yolla şu tabibi, yüreğimde derman yok Birgör şu halimi, bana aşktan hayır yok Yolla şu katibi gözlerimde ferman yok *** Dura, dura koşmaya ellere kaçmaya (ah) Halim kalmadı ah sensiz yaşamaya (ah) Dura, dura koşmaya ellere kaçmaya (ah) Halim kalmadı ah sensiz yaşamaya *** Yanıyorum ya habibi, bana senden fayda yok Yolla şu tabibi, yüreğimde derman yok *** Kaçma benden bu kadar (nereye kadar) Hasret seni yakalar (beni yaralar) Ah, bir tutsam elinden (ah) gitsem sonuna kadar *** Yanıyorum ya habibi, bana senden fayda yok Yolla şu tabibi, yüreğimde derman yok Birgör şu halimi, bana aşktan hayır yok Yolla şu katibi gözlerimde ferman yok *** Dura, dura koşmaya ellere kaçmaya (ah) Halim kalmadı ah sensiz yaşamaya (ah) Dura, dura koşmaya ellere kaçmaya, ah Halim kalmadı ah sensiz yaşamaya *** Yanıyorum ya habibi, bana senden fayda yok Yolla şu tabibi, yüreğimde derman yok Birgör şu halimi, bana aşktan hayır yok Yolla şu katibi gözlerimde ferman yok *** E hadi ya habibi, bana senden fayda yok Yolla şu tabibi, yüreğimde derman yok Birgör şu halimi, bana aşktan hayır yok Yolla şu katibi gözlerimde ferman yok *** E hadi ya habibi, bana senden fayda yok Yolla şu tabibi, yüreğimde derman yok Birgör şu halimi, bana aşktan hayır yok Yolla şu katibi gözlerimde ferman yok *** E hadi ya habibi, bana senden fayda yok Yolla şu tabibi, yüreğimde derman yok

Ellerimden uzakta özlediğim ellerin Gözlerimden uzakta o sevecan gözlerin Ellerimden uzakta özlediğim ellerin Gözlerimden uzakta o sevecan gözlerin *** Zamanlar geçmiyor ki Özlemek yetmiyor ki Kahreden bu sensizlik Canımdan gitmiyor ki *** Durma öyle (durma da gel) Her an bana (yanıma gel) Yok, yok olmaz yetmez canım Gir tenime canıma gel *** Yok, yok olmaz yetmez canım Gir tenime canıma gel *** Ellerimden uzakta özlediğim ellerin Gözlerimden uzakta o sevecan gözlerin *** Zamanlar geçmiyor ki Özlemek yetmiyor ki Kahreden bu sensizlik Canımdan gitmiyor ki *** Durma öyle (durma da gel) Her an bana (yanıma gel) Yok, yok olmaz yetmez canım Gir tenime canıma gel *** Yok, yok olmaz yetmez canım Gir tenime canıma gel *** Durma öyle (durma da gel) Her an bana (yanıma gel) Yok, yok olmaz yetmez canım Gir tenime canıma gel *** Durma öyle