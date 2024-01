Seni seven, seni seven Seni seven delidir Seni seven, seni seven Seni seven delidir *** O hatayı bende yaptım Her aptal aşık gibi Sonra aydım ya kaybolaydım Peşinde sarhoş gibi *** Belli ki tırlamışım Kendimi zorlamışım İsmini yeni koydum Uzaktan arkadaşım