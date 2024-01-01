-
Bir rüzgarlık ömrü olan
Ben dağlarda bir dumanım
Bir varmış bir yokmuş gibi
Farzet ki ben bir yalanım
Bir rüzgarlık, ömrü olan
Ben dağlarda, bir dumanım
Bir varmış bir yokmuş gibi
Farzet ki ben bir yalanım
***
Unut beni bir dün gibi
Savur beni bir kül gibi
Güz mevsimi bir gül gibi
Farzet ki ben bir yalanım
Ne çok sevdik ne de yandık
Bir rüyayı gerçek sandık
Hiçbir şeyi paylaşmadık
Farzet ki ben bir yalanım
Ne cok sevdik ne de yandık
Bir rüyayı gerçek sandık
Hiçbir şeyi paylaşmadık
Farzet ki ben bir yalanım
Bir rüzgarlık ömrü olan
Ben dağlarda bir dumanım
Bir varmış bir yokmuş gibi
Farzet ki ben bir yalanım
***
Unut beni bir dün gibi
Savur beni bir kül gibi
Güz mevsimi bir gül gibi
Farzet ki ben bir yalanım
Ne çok sevdik ne de yandık
Bir rüyayı gerçek sandık
Hiçbir şeyi paylaşmadık
Farzet ki ben bir yalanım
Ne çok sevdik ne de yandık
Bir rüyayı gerçek sandık
Hiçbir şeyi paylaşmadık
Farzet ki ben bir yalanım
***
Ne çok sevdik ne de yandık
Bir rüyayı gerçek sandık
Hiçbir şeyi paylaşmadık
Farzet ki ben bir yalanım
-
Seni seven, seni seven
Seni seven delidir
Seni seven, seni seven
Seni seven delidir
***
O hatayı bende yaptım
Her aptal aşık gibi
Sonra aydım ya kaybolaydım
Peşinde sarhoş gibi
***
Belli ki tırlamışım
Kendimi zorlamışım
İsmini yeni koydum
Uzaktan arkadaşım
-
Gözlerin bu sevdanın
En kalleş haliydi
Vedasız gideceğin
Her halinden belliydi
***
Hani ölüm ayırırdı
İkimizi bu sevdadan
Beni inkâr edemezsin
Bıraktığım anılardan
***
Düşündükçe çılgına dönüyorum
Sana yabancı bir elin dokunuşunu
Hiç bekleme beni teslim olmuyorum
Kendime ayırdım o son kurşunu
-
Sen oyunlara çok alışmışsın
Ben senin adamın değilim olamam
Tatlı aleme fazla dalmışsın
(Ahh) Sana ayak uyduramam
***
Eline düşenin vay haline
Sen o nazları sakla kendine
Bin dokun bin ah işit bu aralar benden
Rahat bırak beni kendi halime
***
Vallah bittim vallah
Uyutma beni masalla
Yallah güzelim yallah
Uzaktan el salla
***
Vallah bittim vallah
Uyutma beni masalla
Yallah güzelim yallah
Uzaktan el salla
***
Sen oyunlara çok alışmışsın
Ben senin adamın değilim olamam
Tatlı aleme fazla dalmışsın
(Ahh) Sana ayak uyduramam
***
Eline düşenin vay haline
Sen o nazları sakla kendine
Bin dokun bin ah işit bu aralar benden
Rahat bırak beni kendi halime
***
Vallah bittim vallah
Uyutma beni masalla
Yallah güzelim yallah
Uzaktan el salla
***
Vallah bittim vallah
Uyutma beni masalla
Yallah güzelim yallah
Uzaktan el salla
***
Vallah bittim vallah
Uyutma beni masalla
Yallah güzelim yallah
Uzaktan el salla
***
Vallah bittim vallah
Uyutma beni masalla
Yallah güzelim yallah
Uzaktan el salla
***
Vallah bittim vallah
Uyutma beni masalla
Yallah güzelim yallah
Uzaktan el salla
Yallah
-
Başka düşüm yok ki benim
Kalp atışım tek sebebim
Kim kimin olsun diye sorarsan
Ben seninim sende benim
***
Aklına geleni yüzüme söyle hadi
Söyle de bilsin herkes
Kim akıllı kim deli
Anlamadım hangimiz seviyor
Hangimiz ziyan ediyor
***
Kabul kabul
Hiç zora gelemem desen kabul
Emrime esirim ol desen kabul
Say beni kölen yerine
Kabul kabul
Kar beyaza kara desen kabul
Buluşmak sonbahara desen kabul
Sakla beni en derine
-
Geldiğin yollar benim yolum
Gittiğin o gün geldi bak sonum
***
Çaresiz derdime
Derman bulunmaz
Kimseler yarama
İlaç olamaz
***
Adına türküler
Yakacağım senin
Ya benim olacaksın
Ya da hiç kimsenin
-
Gördün mü gönlüm? Uykusuz geceler
Sabah oldu, unutuldu
Dilimde dolaşan sihirli heceler
Gün oldu unutuldu
***
Hem aşka ara vermiyorsun
Hem yaralarını saramıyorsun
Gelen de aynı giden de aynı
Ne arıyorsun?
***
Adam akıllı sevemiyorsun
Fazla zora gelemiyorsun
Yürü gidelim a deli gönlüm
Sen aşka gelmeden hadi yürü gidelim
***
Adam akıllı sevemiyorsun
Fazla zora gelemiyorsun
Yürü gidelim a deli gönlüm
Yangına düşmeden hadi yürü gidelim
***
Gördün mü gönlüm? Uykusuz geceler
Sabah oldu, unutuldu
Dilimde dolaşan sihirli heceler
Gün oldu unutuldu
***
Hem aşka ara vermiyorsun
Hem yaralarını saramıyorsun
Gelen de aynı giden de aynı
Ne arıyorsun?
***
Adam akıllı sevemiyorsun
Fazla zora gelemiyorsun
Yürü gidelim a deli gönlüm
Sen aşka gelmeden hadi yürü gidelim
***
Adam akıllı sevemiyorsun
Fazla zora gelemiyorsun
Yürü gidelim a deli gönlüm
Yangına düşmeden hadi yürü gidelim
***
Adam akıllı sevemiyorsun
Fazla zora gelemiyorsun
Yürü gidelim a deli gönlüm
Sen aşka gelmeden hadi yürü gidelim
***
Adam akıllı sevemiyorsun
Fazla zora gelemiyorsun
Yürü gidelim a deli gönlüm
Yangına düşmeden hadi yürü gidelim
-
Şu dağların ardı bahar dediler
Yürüdüm yürüdüm erişemedim
Her kul kaderini yaşar dediler
Derdimi kimseyle bölüşemedim
Hep yalnız yaşadım acılarımı
Yar hasreti böldü uykularımı
Bir dosta açıp da duygularımı
Ağlaya ağlaya anlatamadım
Ne ümitler vardı
Boşa taşıdım ne çileler gördüm
Neler yaşadım hep yokuşta koştum
Artık usandım aşkın menziline ulaşamadım
Ne ümitler vardı
Boşa taşıdım ne çileler gördüm
Neler yaşadım hep yokuşta koştum
Artık usandım aşkın menziline ulaşamadım
Şu dağların ardı bahar dediler
Yürüdüm yürüdüm erişemedim
Her kul kaderini yaşar dediler
Derdimi kimseyle bölüşemedim
Hep yalnız yaşadım acılarımı
Yar hasreti böldü uykularımı
Bir dosta açıp da duygularımı
Ağlaya ağlaya anlatamadım
Ne ümitler vardı
Boşa taşıdım ne çileler gördüm
Neler yaşadım hep yokuşta koştum
Artık usandım aşkın menziline ulaşamadım
Ne ümitler vardı
Boşa taşıdım ne çileler gördüm
Neler yaşadım hep yokuşta koştum
Artık usandım aşkın menziline ulaşamadım
Ne ümitler vardı
Boşa taşıdım ne çileler gördüm
Neler yaşadım hep yokuşta koştum
Artık usandım aşkın menziline ulaşamadım
-
Neredesin sen?
Kiminlesin sen?
Beni böyle bırakıp da
Gidemezsin sen
***
Uydun eller sözüne
Beni sensiz bıraktın
***
Kimler aldattı seni?
Hangisine inandın?
Kimler aldattı seni?
Hangisine inandın?
***
Boş sözlere aldanıp
Gitmezsin sandım
***
Kim bilir sen ner'desin
Hangi yaban eldesin
Seni nasıl, seni nasıl özledim
Olamazsın başkasıyla
***
Yapamazsın başkasıyla
Olamazsın başkasıyla
Yapamazsın başkasıyla
***
Neredesin sen?
Kiminlesin sen?
Dönemezsin sen
Dönemezsin sen
***
Kabahatin çoğu sende
Dönemezsin sen
Uydun eller sözüne
Beni sensiz bıraktın
***
Kimler aldattı seni?
Hangisine inandın?
Kimler aldattı seni?
Hangisine inandın?
***
Boş sözlere aldanıp
Gitmezsin sandım
Kim bilir sen ner'desin
Hangi yaban eldesin
***
Seni nasıl, seni nasıl özledim
Olamazsın başkasıyla
Yapamazsın başkasıyla
***
Olamazsın başkasıyla
Yapamazsın başkasıyla
Neredesin sen?
Kiminlesin sen?
-
Gönlümü sana serdim
Uyku tutmuyor beni
İçimde can gibisin
Yakarım geceleri
***
Mecnun'dan miras kalan
Bir aşk getirdim sana
Gözlerine vuruldum
Ne olur anlasana
***
Dilinde yemin olayım
Koktuğun tenin olayım
Mahşere dek bırakmam
İzin ver senin olayım
***
Dilinde yemin olayım
Koktuğun tenin olayım
Mahşere dek bırakmam
İzin ver senin olayım
***
Senin ki başka mavi
İnan bana mavişim
Vallahi yalan değil
Ben bir seni sevmişim
Senin ki başka mavi
İnan bana mavişim
Vallahi yalan değil
Ben bir seni sevmişim
***
Gönlümü sana serdim
Uyku tutmuyor beni
İçimde can gibisin
Yakarım geceleri
***
Mecnun'dan miras kalan
Bir aşk getirdim sana
Gözlerine vuruldum
Ne olur anlasana
***
Dilinde yemin olayım
Koktuğun tenin olayım
Mahşere dek bırakmam
İzin ver senin olayım
***
Dilinde yemin olayım
Koktuğun tenin olayım
Mahşere dek bırakmam
İzin ver senin olayım
***
Senin ki başka mavi
İnan bana mavişim
Vallahi yalan değil
Ben bir seni sevmişim
Senin ki başka mavi
***
İnan bana mavişim
Vallahi yalan değil
Ben bir seni sevmişim
Senin ki başka mavi
***
İnan bana mavişim
Vallahi yalan değil
Ben bir seni sevmişim
Senin ki başka mavi
***
İnan bana mavişim
Vallahi yalan değil
Ben bir seni sevmişim
Senin ki başka mavi
-
Ne zaman açıldı, hayat kapısı
Ne zaman çocuktum, büyüdüm anne
Ben sevgi ararken sevdim ne çare
Bilmeden hasrete büründüm anne
***
Şimdi ben ömrümün baharındayım
Suçsuzum bir aşkın günahındayım
Bitmeyen dertlerin girdabındayım
Yılları hep böyle yürüdüm anne
***
Şimdi ben ömrümün baharındayım
Suçsuzum bir aşkın günahındayım
Bitmeyen dertlerin girdabındayım
Yılları hep böyle yürüdüm anne
***
O şevkat elini çekme elimden
Sar beni bırakma anla halimden
Veririm ömrüne kendi ömrümden
İstersen yerine ölürüm anne
***
İstersen yerine ölürüm anne
Ne zaman açıldı, hayat kapısı
Ne zaman çocuktum, büyüdüm anne
Ben sevgi ararken sevdim ne çare
***
Bilmeden hasrete büründüm anne
Şimdi ben ömrümün baharındayım
Suçsuzum bir aşkın günahındayım
Bitmeyen dertlerin girdabındayım
***
Yılları hep böyle yürüdüm anne
O şevkat elini çekme elimden
Sar beni bırakma anla halimden
Veririm ömrüne kendi ömrümden
***
İstersen yerine ölürüm anne
Şimdi ben ömrümün baharındayım
Suçsuzum bir aşkın günahındayım
Bitmeyen dertlerin girdabındayım
***
Yılları hep böyle yürüdüm anne
O şevkat elini çekme elimden
Sar beni bırakma anla halimden
Veririm ömrüne, veririm ömrüne kendi ömrümden
İstersen yerine ölürüm anne
-
Aşkından yüreğim talan Cemile
"Naz usandırır" derler, yalan Cemile
Bin cefa çektirir sevdan Cemile
"Of" demem, "Allah" derim; inan Cemile
***
Cemile, Cemile, Cemile
Bak işte, düştüm eline
İnsaf eyle Cemile
Seni gidi şeytan, seni fettan
***
Cemile, Cemile
Bak işte, düştüm eline
İnsaf eyle Cemile
Seni gidi şeytan, seni fettan
***
Aşkından yüreğim talan Cemile
"Naz usandırır" derler, yalan Cemile
Bin cefa çektirir sevdan Cemile
"Of" demem, "Allah" derim; inan Cemile
***
Cemile, Cemile, Cemile
Bak işte, düştüm eline
İnsaf eyle Cemile
Seni gidi şeytan, seni fettan
***
Cemile, Cemile
Bak işte, düştüm eline
İnsaf eyle Cemile
Seni gidi şeytan, seni fettan
***
Cemile, Cemile
E insaf eyle Cemile
Seni fettan
***
Cemile, Cemile
Bak işte, düştüm eline
E insaf eyle Cemile
Seni gidi şeytan, seni fettan
-
Sokaklar sakin
Geceler karabasan
Ellerim titrer
Kim bu ben kim bu susan
Ne soran var ne bilen
Sebebin yok bana kıyar
Sevgilim sen gül
Vazgeçtim rüyalardan
Beni sevmezsen yağmurları sev
Bulutlar ağlasın sen gül güneş doğsun yeniden
Gidiyorum gözüm yaşlı
Hatıran har yüreğime
Sen sev yağmurları
Yağmurlar yağsın üzerime
Gidiyorum gözüm yaşlı
Hatıran har yüreğime
Sen sev yağmurları
Yağmurlar yağsın üzerime
Sokaklar sakin
Geceler karabasan
Ellerim titrer
Kim bu ben kim bu susan
Ne soran var ne bilen
Sebebin yok bana kıyar
Sevgilim sen gül
Vazgeçtim rüyalardan
Beni sevmezsen yağmurları sev
Bulutlar ağlasın sen gül güneş doğsun yeniden
Gidiyorum gözüm yaşlı
Hatıran har yüreğime
Sen sev yağmurları
Yağmurlar yağsın üzerime
Gidiyorum gözüm yaşlı
Hatıran har yüreğime
Sen sev yağmurları
Yağmurlar yağsın üzerime
Hey hey yine ey ey yine ey yine yağ yağ üstüne
Beni sevmezsen yağmurları sev
Bulutlar ağlasın sen gül güneş doğsun yeniden
Gidiyorum gözüm yaşlı
Hatıran har yüreğime
Sen sev yağmurları
Yağmurlar yağsın üzerine
Gidiyorum gözüm yaşlı
Hatıran har yüreğime
Sen sev yağmurları
Yağmurlar yağsın üzerine
Gidiyorum gözüm yaşlı
Hatıran har yüreğime
Sen sev yağmurları
Yağmurlar yağsın üzerine