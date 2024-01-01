-
Gözümde yaşlarla bırakıp beni
Elveda diyerek gitme sevgilim
Bir anlık öfkeyle yıkma her şeyi
Kalbine sormadan gitme sevgilim
Kalbine sormadan gitme sevgilim
***
Ağlatır şarkılar susturamazsın
Zor gelir ayrılık alışamazsın
Canlanır anılar unutamazsın
Kalbine sormadan gitme sevgilim, ah gitme sevgilim
***
Mutluluk getirmez vefasız yıllar
Teselli vermezki baktığın fallar
Gurur dağlarından aşılmaz yollar
Kalbine sormadan gitme sevgilim
Kalbine sormadan gitme sevgilim
***
Ağlatır şarkılar susturamazsın, ah
Zor gelir ayrılık alışamazsın
Canlanır anılar unutamazsın
Kalbine sormadan gitme sevgilim, ah gitme sevgilim
***
Ağlatır şarkılar susturamazsın, ah
Zor gelir ayrılık alışamazsın
Canlanır anılar unutamazsın
Kalbine sormadan gitme sevgilim, ah gitme sevgilim
-
Sözlerin vardı onca yollardan bana ulaşan
Özledim sözlerini şimdi gel
Gözlerin vardı en buruk anda gönlümü ısıtan
Özledim gözlerini şimdi gel
***
Bekliyorum seni çok özlüyorum
Sensiz geçmiyor ki hiç günler
İstiyorum seni çok seviyorum
Canımsın sen benim artık gel
***
Haydi şimdi gel, sensin olamam ki
Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki
Haydi şimdi gel, kollarına al beni
Şimdi gel ah şimdi gel
***
Haydi şimdi gel, sensin olamam ki
Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki
Haydi şimdi gel, kollarına al beni
Şimdi gel ah şimdi gel
***
Ellerin vardı sımsıcak ellerime dokunan
Özledim ellerini şimdi gel
Yüreğin vardı benim için çarpan deli yüreğin
Özledim aşkını şimdi gel
Bekliyorum seni çok özlüyorum
Sensiz geçmiyor ki hiç günler
İstiyorum seni çok seviyorum
Canımsın sen benim artık gel
***
Haydi şimdi gel, sensin olamam ki
Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki
Haydi şimdi gel, kollarına al beni
Şimdi gel ah şimdi gel
***
Haydi şimdi gel, sensin olamam ki
Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki
Haydi şimdi gel, kollarına al beni
Şimdi gel ah şimdi gel
***
(Haydi şimdi gel), sensin olamam ki
(Haydi şimdi gel), yalnız kalamam ki
(Haydi şimdi gel), kollarına al beni
Şimdi gel ah şimdi gel
***
(Haydi şimdi gel), sensin olamam ki
(Haydi şimdi gel), yalnız kalamam ki
(Haydi şimdi gel), kollarına al beni
Şimdi gel ah şimdi gel
***
(Haydi şimdi gel), sensin olamam ki
(Haydi şimdi gel), yalnız kalamam ki
(Haydi şimdi gel), kollarına al beni
Şimdi gel ah şimdi gel
***
(Haydi şimdi gel), sensin olamam ki
(Haydi şimdi gel), yalnız kalamam ki
(Haydi şimdi gel), kollarına al beni
-
Dur, dur, dur gitme ne olursun
Yalvarırım dinle beni biraz sevgilim
Ben seninle yaşadım
Seninle huzur bulurum
***
Sen yanımda yoksun ya yapayalnızım
Sokaklarda başıboş dolaşıyorum
Ellerimde resimler gözlerimde yaşlar var
Yüreğimde bir ateş yanıyorum
***
Ellerimde resimler gözlerimde yaşlar var
Yüreğimde bir ateş yanıyorum
Dur, dur son ver artık bu gidişe
Kaybolup gidersin beni çok ararsın
Çıkmazlara düşersin
***
Bir kalpsizi seversin yanarsın
Sen yanımda yoksun ya yapayalnızım
Sokaklarda başıboş dolaşıyorum
***
Ellerimde resimler gözlerimde yaşlar var
Yüreğimde bir ateş yanıyorum
Ellerimde resimler gözlerimde yaşlar var
Yüreğimde bir ateş yanıyorum
***
Ellerimde resimler gözlerimde yaşlar var
Yüreğimde bir ateş yanıyorum
Ellerimde resimler gözlerimde yaşlar var
Yüreğimde bir ateş yanıyorum
-
At binenin yol gidenin
Töresi bu her düzenin
Devir senin devran senin
Ye yeye ye ye ye kürküm ye
Ye yeye ye ye ye kürküm ye
***
At binenin yol gidenin
Töresi bu her düzenin
Devir senin devran senin
Ye yeye ye ye ye kürküm ye
Ye yeye ye ye ye kürküm ye
***
Aşk masaldır ömür rüya
Aç gözünü kalma yaya
İkram bana değil sana
Ye yeye ye ye ye kürküm ye
Ye yeye ye ye ye kürküm ye
***
Hiçbir akıl baş edemez
Bu gidişe dur diyemez
Bu fırsat ele geçmez
Ye yeye ye ye ye kürküm ye
Ye yeye ye ye ye kürküm ye
***
Aşk masaldır ömür rüya
Aç gözünü kalma yaya
İkram bana değil sana
Ye yeye ye ye ye kürküm ye
Ye yeye ye ye ye kürküm ye
-
Kalemin bıksa da sen sakın bıkma
Yazmaya devam et, yarım kalmasın
Kırılsın kafesler, bütün vazolar
Çiçekler dalından koparılmasın
***
Yaz gazeteci, yaz
Yaz gazeteci, yaz
Bıktım yazı beklemekten
Yazıver de gelsin bu yaz
***
(Yaz gazeteci, yaz)
(Yaz gazeteci, yaz)
(Bıktım yazı beklemekten)
Yazıver de gelsin bu yaz
***
Yetmez mi baharı beklediğimiz?
Senden başka ümit kalmadı, inan
Hasret ateşini söndürmek için
Birkaç satır bile yetişir, inan
***
Yaz gazeteci, yaz
Yaz gazeteci, yaz
Bıktım yazı beklemekten
Yazıver de gelsin bu yaz
***
(Yaz gazeteci, yaz)
(Yaz gazeteci, yaz)
(Bıktım yazı beklemekten)
Yazıver de gelsin bu yaz
***
Yaz gazeteci, yaz
Yaz gazeteci, yaz
Bıktım yazı beklemekten
Yazıver de gelsin bu yaz
***
Yaz gazeteci, yaz
Yaz gazeteci, yaz
Bıktım yazı beklemekten
Yazıver de gelsin bu yaz
-
Zincirleri kırıp geldik
Engelleri aşıp geldik
Canı cana katıp sevdik
Bir can iki sayılamaz
Bizi kimse ayıramaz
***
Sevda dersen sevda bizde
Yürek dersen yürek bizde
Beraberiz son nefeste
Bir can iki sayılamaz
Bizi kimse ayıramaz
***
Yüreğimiz dilimiz bir
Hislerimiz kalbimiz bir
Hissederiz görürüz bir
Bir can iki sayılamaz
Bizi kimse ayıramaz
-
Sevin gönül sevin deme
Nasıl sevinebilirsin?
Yâr töreye boyun eğmiş
Sevinemezsin
Aaah, yâr töreye boyun eğmiş
Sevinemezsin
Sabret gönül sabret deme
Nasıl sabredebilirsin?
Yârin ellerin elinde
Sabredemezsin
Yârin ellerin elinde
Sabredemezsin
***
Vazgeç gönül vazgeç deme
Nasıl vazgeçebilirsin?
Sonu ölüm olsa bile vazgeçemezsin
Aaah, sonu ölüm olsa bile vazgeçemezsin
Sabret gönül sabret deme
Nasıl sabredebilirsin?
Yârin ellerin elinde
Sabredemezsin
Yârin ellerin elinde
Sabredemezsin
***
Ah le vay le vay le vay le vay le vay leeee hey hey hey
Anemi leeheey heeey heeey hey le vay le vay leeehey
-
Sevgine koyma yasak
Aşkın bana bir tuzak
Bu inadı gel bırak
Geçiyor zamanın bak
***
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tak tiki tiki tak
***
Her anı yaşayalım
Haydi naz etme canım
Mutluluğa beş kala
Hızlandı yine nabzım
Hızlandı yine nabzım
***
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tak tiki tiki tak
***
Ellerin ellerimde
Gözlerin gözlerimde
Gel beraber olalım
Çeyrek saat keyfine
***
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tak tiki tiki tak
***
Her anı yaşayalım
Haydi naz etme canım
Mutluluğa beş kala
Hızlandı yine nabzım
Hızlandı yine nabzım
***
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tak tiki tiki tak
***
Ah şu saatler beni
Deli ediyor deli
Yelkovanla akrebi
Alıyor benden seni
***
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tak tiki tiki tak
***
Her anı yaşayalım
Haydi naz etme canım
Mutluluğa beş kala
Hızlandı yine nabzım
Hızlandı yine nabzım
***
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tak tiki tiki tak
***
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tak tiki tiki tak
***
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tak tiki tiki tak
***
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tak tiki tiki tak
-
Aklım başımda değil ki
Sebebini bilmiyorum
Bize nazar değdi, inan
Adım gibi biliyorum
***
Yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
***
Yanıyorum, yanıyorum
Ah yanıyorum, yanıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
***
Hatıralar gözlerimde
Dalıp dalıp gidiyorum
Acımasız dertlerimle
Yapayalnız yaşıyorum
***
Yâr yine başım belalarda
Senin için ağlıyorum
Yâr yine başım belalarda
Senin için ağlıyorum
***
Yanıyorum, yanıyorum
Ah yanıyorum, yanıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
***
Yanıyorum, yanıyorum
Ah yanıyorum, yanıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
***
Yanıyorum, yanıyorum
Ah yanıyorum, yanıyorum
-
Le le kurban boşa gider
Ne söylesem boşa gider
Çileli ektiğim güller
Emeklerim boşa gider
Le le kurban gülü verin
Dönmesem de gülü verin
Mayın tarlasına düştüm
Kan kırmızı gülüverin
-
Saçlarını öresen
Saçlarını öresen
Yâr sen bana gelesen
Yâr sen bana gelesen
***
Eğer bana gelmezsen
Eğer bana gelmezsen
Sen bir günde ölesen
Sen bir günde ölesen
***
Di gel kız gel yanıma
Di gel kız gel yanıma
Seni saram canıma
Seni saram canıma
***
Di gel kız gel yanıma
Di gel kız gel yanıma
Seni saram canıma
Seni saram canıma
***
Bu bağ bizim olaydı
Bu bağ bizim olaydı
Kuru üzüm olaydı
Kuru üzüm olaydı
***
Ortaklık malı n′eylim
Ortaklık malı n'eylim
Hepsi bizim olaydı
Hepsi bizim olaydı
***
Di gel kız gel yanıma
Di gel kız gel yanıma
Seni saram canıma
Seni saram canıma
***
Di gel kız gel yanıma
Di gel kız gel yanıma
Seni saram canıma
Seni saram canıma
***
Di gel kız gel yanıma
Di gel kız gel yanıma
Seni saram canıma
Seni...