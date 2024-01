Aklım depremlerde, Yıkılmış Yüreğim Yağmur Sellerinde, Gözyaşına Gebeğim Uyanır Uykularım, Her Gecenin Koynunda Ben Sorarım Ruyalara, Olmayınca Yanımda Sen Isınmadan Önce, Bir An Önce Gel Güzelim Gel, Güneşten Önce *** Gel Seninim Ben, Tek Seninim Ben *** Gel Güzelim Gel, Güneşten Önce *** Ne Ay ışığında, Ne Gün Ortasında *** Bölmez Zamanı, Bir Gece Yarasında *** Uyanır Uykularım, Her Gecenin Koynunda Ben *** Sorarım Rüyalara, Olmayınca Yanımda Sen *** Isınmadan Önce, Bir An Önce *** Gel Güzelim Gel, Güneşten Önce *** Gel Seninim Ben, Tek Seninim Ben *** Gel Güzelim Gel, Güneşten Önce