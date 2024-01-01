-
Aklım başımda değil ki
Sebebini bilmiyorum
Bize nazar değdi, inan
Adım gibi biliyorum
***
Yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
***
Yanıyorum, yanıyorum
Ah yanıyorum, yanıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
***
Hatıralar gözlerimde
Dalıp dalıp gidiyorum
Acımasız dertlerimle
Yapayalnız yaşıyorum
***
Yâr yine başım belalarda
Senin için ağlıyorum
Yâr yine başım belalarda
Senin için ağlıyorum
***
Yanıyorum, yanıyorum
Ah yanıyorum, yanıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
***
Yanıyorum, yanıyorum
Ah yanıyorum, yanıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
***
Yanıyorum, yanıyorum
Ah yanıyorum, yanıyorum
-
Bu nasıl aşk, nasıl iş bu böyle?
Gel otur yanıma, anlat bakalım.
Ne derdin var, yasaksa söyle.
Dokunur canıma, kafama takarım.
***
Aşklar bana oldum olası zor gelir ya.
Silerim yaşımı içime atarım.
Bazen ikimize burası dar gelir ya.
Alırım başımı yanına kaçarım.
***
Ya hey ya hey yola gel bi şöyle.
Bi otur yanıma anlat bakalım.
Ya hey ya hey kaçmak yok öyle.
Karışır kafam aklım almaz.
Günümü yaşarım.
***
Hiç halim kalmadı ama razıyım ben.
Anlamam.
Ah be olmaz olası sana aşığım ben.
Hiç halim kalmadı ama razıyım ben.
Anlamam.
Ah be oldum olası sana aşığım ben.
-
Dara düşmüş başım dara.
Yüreğimde binbir yara.
Bir gün olsun tanı bana.
Kavuşayım nazlı yara.
***
Var git ölüm var git,
Benim başımdan.
Ne istersin benim,
Şu genç yaşımdan.
Ayırma canımı,
Nazlı yarimden.
Var git ölüm var git,
Benim başımdan.
***
İçim yanar,sızlar canım.
Kurşun olmuş dört bir yanım.
Feryadım var,figanım var.
Yardan başka yok duyanım.
***
Yetmez gücüm ağlar oldum,
Gün derdine doyar oldum.
Esti hasret vurdu beni.
Ben kendime diyar oldum.
-
Herkes sorar hesabını (soran sorana)
Dokunurlar bugünüme (hem sonrasına)
***
Vazgeçersem bir gün eğer sevdalarımdan
Ne kendime faydam olur ne başkasına
Vazgeçersem bir gün eğer sevdalarımdan
Ne kendime faydam olur ne başkasına
***
Bırakın peşimi, bırakın artık
Gelmeyin üstüme, gelmeyin artık
Özledim kendimle yalnız kalmayı
Derman olsa vermeyin artık
***
Akıl ermez ruhumdaki (yangınlarıma)
Çare değil hiçbir kuvvet (duygularıma)
***
Vazgeçersem bir gün eğer sevdalarımdan
Ne kendime faydam olur ne başkasına
Vazgeçersem bir gün eğer sevdalarımdan
Ne kendime faydam olur ne başkasına
***
Bırakın peşimi, bırakın artık
Gelmeyin üstüme, gelmeyin artık
Özledim kendimle yalnız kalmayı
Derman olsa vermeyin artık
***
Derman olsa vermeyin artık
Bırakın peşimi, bırakın artık
Gelmeyin üstüme, gelmeyin artık
Özledim kendimle yalnız kalmayı
Derman olsa vermeyin artık
-
Sesin baş ucumdaki bir saat gibi derman bana
Uyanmak için tek sebebim gözlerin inan inan bana
***
Kim demiş ki aşk yalan park ettim kalbine sana mailim var bilirsin
Bir sevda masalı yağmurun ellerisin aşk en çok sana yakışıyor bilmelisin
***
Sen olmasan diz çöker dilenir hep seni özlerim
Sen olmasan kırılır düşerim uçurum çiçeği
-
Öyle bir gel ki yangın başlasın
Bende ki hale kimse şaşmasın
Olanlar oldu bak
***
Gözlerinde bin bir tuzak
Böyle ne telaştasın benle aşktasın
Sen hep baştasın
***
Elleri neyleyim
Ben sana köleyim
Ah nasıl söyleyeyim, aşk bu işte
***
Hadi geç bunları, geç canım
Yar diye sen beni seç canım
Sen iste dünyayı yakarım
Sonuna kadar varım
***
Sakın bir başka durum olmasın
Sevmemiş gibi yorum olmasın
Olanlar oldu bak
Gözlerinden bin bir tuzak
Böyle ne telaştasın benle aşktasın
Sen hep baştasın
***
Elleri neyleyim
Ben sana köleyim
Ah nasıl söyleyeyim, aşk bu işte
***
Hadi geç bunları, geç canım
Yar diye sen beni seç canım
Sen iste dünyayı yakarım
Sonuna kadar varım
***
(Geç bunları
Hadi geç bunları)
-
Susmuyor bir turlu içimde feryat
Gün be gün artiyor, nedendir bilmem
Hayata bir çare kaliyor gönlüm
Nedense hep seni ariyor bilmem
***
Sanki sana tutsak, sanki senleyim
Sanki senin oldum, ellerindeyim
Kaybolmuş gibiyim, bilmem nerdeyim
Aklim hala sende, nedendir bilmem
***
Ariyor gönlüm, yaniyor gönlüm
Neden seni hala seviyor gönlüm
Hel oldun sen bana, dertsin sevdama
Neyazik derdinle soluyor gönlüm
***
Kanimda, ruhumda, aklimda sensin
Bitmiyor hasretin, nedendir bilmem
Baktigim her yerde sanki sen varsin
Nedense gözlerim daliyor bilmem
***
Sanki sana tutsak, sanki senleyim
Sanki senin oldum, ellerindeyim
Kaybolmus gibiyim, bilmem nerdeyim
Aklim hayla sende, nedendir bilmem
***
Ariyor gönlüm, yaniyor gönlüm
Neden seni hala seviyor gönlüm
Hel oldun sen bana, dertsin sevdama
Neyazik derdinle soluyor gönlüm
-
Yok senin gibisi
İnan yok başka birisi
Hiç bir şey beni kahretmez
Hiç bir şey beni ağlatmaz
***
Ama yok senin gibisi
İnan yok başka birisi
Hiç bir şey beni kahretmez
Hiç bir şey beni ağlatmaz
***
Ama yok mu dağları delmek (hadi be)
Yok mu ölesi sevilmek (o kadar)
Zor mu başımı döndürmek
Bana çok mu yüzümü güldürmek
***
Aklımı tutamam gelir gider bana
Şu ufacık gönlüm yanar döner
Aramazsan aşkım darılırım ben sana
Şu kısacık ömrüm sana değer
***
Aklımı tutamam gelir gider bana
Şu ufacık gönlüm yanar döner
Aramazsan aşkım darılırım ben sana
Şu kısacık ömrüm sana değer
***
Yok senin gibisi
İnan yok başka birisi
Hiç bir şey beni kahretmez
Hiç bir şey beni ağlatmaz
***
Ama yok mu dağları delmek (hadi be)
Yok mu ölesi sevilmek (o kadar)
Zor mu başımı döndürmek
Bana çok mu yüzümü güldürmek
***
Aklımı tutamam gelir gider bana
Şu ufacık gönlüm yanar döner
Aramazsan aşkım darılırım ben sana
Şu kısacık ömrüm sana değer
***
Aklımı tutamam gelir gider bana
Şu ufacık gönlüm yanar döner
Aramazsan aşkım darılırım ben sana
Şu kısacık ömrüm sana değer
***
Aklımı tutamam gelir gider bana
Şu ufacık gönlüm yanar döner
Aramazsan aşkım darılırım ben sana
Şu kısacık ömrüm sana değer
***
Aklımı tutamam gelir gider bana
Şu ufacık gönlüm yanar döner
Aramazsan aşkım darılırım ben sana
Şu kısacık ömrüm sana değer
***
Aklımı tutamam gelir gider bana
Şu ufacık gönlüm yanar döner
Aramazsan aşkım darılırım ben sana
Şu kısacık ömrüm sana değer
-
Gözlerini rahat bırak
Dilediği yerden vursun
İnan çoktan hazırım ben
Senin aşkına
Bir yangın da senden olsun
Allah aşkına
***
Tutsak ettin düşlerimi
Saçlarının alevine
Allah'ım nasıl da sevmişim
***
Ah tutsak ettin düşlerimi
Saçlarının alevine
Allah'ım nasıl da sevmişim
***
Yakala yakala beni
Kaderimden
Yakala yakala beni
Gönlümden
Acıma yarala beni
Can evimden yakala
***
Yakala yakala beni
Kaderimden
Yakala yakala beni
Gönlümden
Acıma yarala beni
Can evimden yakala
***
Gözlerini rahat bırak
Dilediği yerden vursun
İnan çoktan hazırım ben
Senin aşkına
Bir yangın da senden olsun
Allah aşkına
Tutsak ettin düşlerimi
***
Saçlarının alevine
Allah'ım nasıl da sevmişim
***
Yakala yakala beni
Kaderimden
Yakala yakala beni
Gönlümden
Acıma yarala beni
Can evimden yakala
***
Yakala yakala beni
Kaderimden
Yakala yakala beni
Gönlümden
Acıma yarala beni
Can evimden yakala
***
Yakala yakala beni
Kaderimden
Yakala yakala beni
Gönlümden
Acıma yarala beni
Can evimden yakala
***
Yakala yakala beni
Kaderimden
Yakala yakala beni
Gönlümden
Acıma yarala beni
Can evimden yakala
-
Nasıl seviyorum, bir bilsen seni
Hadi gel yeniden, tut ellerimi
Kalbimde yaşayan bitmez sevgili
Unutursun diye, söylemek kolay
***
Silinir diyorlar en açı izler
Bitermiş kışlar, gelirmiş yazlar
Bilmezler şu gönlüm derinden sızlar
Unutursun diye, söylemek kolay
***
Gözlerim benziyor, taşkın bir sene
Vazgeçmek istedim, senden kaç kere
Sonunda anladım, çabam bos yere
Unutursun diye, söylemek kolay
***
Silinir diyorlar en açı izler
Bitermiş kışlar, gelirmiş yazlar
Bilmezler şu gönlüm derinden sızlar
Unutursun diye, söylemek kolay