Haydi Şimdi Şarkı Sözleri
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Sözlerin vardı onca yollardan bana ulaşan
Özledim sözlerini şimdi gel
Gözlerin vardı en buruk anda gönlümü ısıtan
Özledim gözlerini şimdi gel
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Bekliyorum seni çok özlüyorum
Sensiz geçmiyor ki hiç günler
İstiyorum seni çok seviyorum
Canımsın sen benim artık gel
***
Haydi şimdi gel, sensin olamam ki
Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki
Haydi şimdi gel, kollarına al beni
Şimdi gel ah şimdi gel
***
Haydi şimdi gel, sensin olamam ki
Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki
Haydi şimdi gel, kollarına al beni
Şimdi gel ah şimdi gel
***
Ellerin vardı sımsıcak ellerime dokunan
Özledim ellerini şimdi gel
Yüreğin vardı benim için çarpan deli yüreğin
Özledim aşkını şimdi gel
Bekliyorum seni çok özlüyorum
Sensiz geçmiyor ki hiç günler
İstiyorum seni çok seviyorum
Canımsın sen benim artık gel
***
Haydi şimdi gel, sensin olamam ki
Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki
Haydi şimdi gel, kollarına al beni
Şimdi gel ah şimdi gel
***
Haydi şimdi gel, sensin olamam ki
Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki
Haydi şimdi gel, kollarına al beni
Şimdi gel ah şimdi gel
***
(Haydi şimdi gel), sensin olamam ki
(Haydi şimdi gel), yalnız kalamam ki
(Haydi şimdi gel), kollarına al beni
Şimdi gel ah şimdi gel
***
(Haydi şimdi gel), sensin olamam ki
(Haydi şimdi gel), yalnız kalamam ki
(Haydi şimdi gel), kollarına al beni
Şimdi gel ah şimdi gel
***
(Haydi şimdi gel), sensin olamam ki
(Haydi şimdi gel), yalnız kalamam ki
(Haydi şimdi gel), kollarına al beni
Şimdi gel ah şimdi gel
***
(Haydi şimdi gel), sensin olamam ki
(Haydi şimdi gel), yalnız kalamam ki
(Haydi şimdi gel), kollarına al beni