Sözlerin vardı onca yollardan bana ulaşan Özledim sözlerini şimdi gel Gözlerin vardı en buruk anda gönlümü ısıtan Özledim gözlerini şimdi gel *** Bekliyorum seni çok özlüyorum Sensiz geçmiyor ki hiç günler İstiyorum seni çok seviyorum Canımsın sen benim artık gel *** Haydi şimdi gel, sensin olamam ki Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki Haydi şimdi gel, kollarına al beni Şimdi gel ah şimdi gel *** Haydi şimdi gel, sensin olamam ki Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki Haydi şimdi gel, kollarına al beni Şimdi gel ah şimdi gel *** Ellerin vardı sımsıcak ellerime dokunan Özledim ellerini şimdi gel Yüreğin vardı benim için çarpan deli yüreğin Özledim aşkını şimdi gel Bekliyorum seni çok özlüyorum Sensiz geçmiyor ki hiç günler İstiyorum seni çok seviyorum Canımsın sen benim artık gel *** Haydi şimdi gel, sensin olamam ki Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki Haydi şimdi gel, kollarına al beni Şimdi gel ah şimdi gel *** Haydi şimdi gel, sensin olamam ki Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki Haydi şimdi gel, kollarına al beni Şimdi gel ah şimdi gel *** (Haydi şimdi gel), sensin olamam ki (Haydi şimdi gel), yalnız kalamam ki (Haydi şimdi gel), kollarına al beni Şimdi gel ah şimdi gel *** (Haydi şimdi gel), sensin olamam ki (Haydi şimdi gel), yalnız kalamam ki (Haydi şimdi gel), kollarına al beni Şimdi gel ah şimdi gel *** (Haydi şimdi gel), sensin olamam ki (Haydi şimdi gel), yalnız kalamam ki (Haydi şimdi gel), kollarına al beni Şimdi gel ah şimdi gel *** (Haydi şimdi gel), sensin olamam ki (Haydi şimdi gel), yalnız kalamam ki (Haydi şimdi gel), kollarına al beni