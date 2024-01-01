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7/24 Dinle Sevdim mi Tam Severim

Sevdim mi Tam Severim Şarkı Sözleri

Emrah Sevdim mi Tam Severim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emrah Sevdim mi Tam Severim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevdim mi Tam Severim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emrah

Emrah

Sevdim mi Tam Severim

  • Hayırlı İşler

  • Ağlarsam Kızma Anne

  • Durma Gel

  • Hasret Yağar Dağlara

  • Sevdim Mi Tam Severim

  • Taksi

  • Yasaksın Bana

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