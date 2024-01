İstersen gerçek olur düşler Keyifler çakılır yolunda işler Yakışır sana gülümseyen dişler Hadi bakalım sana hayırlı işler *** İstersen gerçek olur düşler Keyifler çakılır yolunda işler Yakışır sana gülümseyen dişler Hadi bakalım sana hayırlı işler *** Aman aman her şey yalan Aman aman senmisin yanan Tamam tamam hadi unutmaya bak Yaşamak güzel sat dünyayı sat *** Her şey gitsin yoluna hayırlı işler Takma derdi kafana hayırlı işler İşte reçetem sana hayırlı işler Hadi bakalım sana hayırlı işler *** Kalır mı sanki sana bu dünya İstersen olur kabusla rüya Kalır mı sanki sana bu dünya İstersen olur kabusla rüya *** Sen iste bitsin bütün dertler Gülerek geçsin sayılı günler Zannetme günler geriye döner Hadi bakalım sana hayırlı işler Sen iste bitsin bütün dertler Gülerek geçsin sayılı günler Zannetme günler geriye döner Hadi bakalım sana hayırlı işler *** Aman aman her şey yalan Aman aman senmisin yanan Tamam tamam hadi unutmaya bak Yaşamak güzel sat dünyayı sat *** Her şey gitsin yoluna hayırlı işler Takma derdi kafana hayırlı işler İşte reçetem sana hayırlı işler Hadi bakalım sana hayırlı işler *** Kalır mı sanki sana bu dünya İstersen olur kabusla rüya Kalır mı sanki sana bu dünya İstersen olur kabusla rüya