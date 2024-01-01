Sevdim mi Tam Severim Şarkı Sözleri
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Emrah
Sevdim mi Tam Severim
-
İstersen gerçek olur düşler
Keyifler çakılır yolunda işler
Yakışır sana gülümseyen dişler
Hadi bakalım sana hayırlı işler
***
İstersen gerçek olur düşler
Keyifler çakılır yolunda işler
Yakışır sana gülümseyen dişler
Hadi bakalım sana hayırlı işler
***
Aman aman her şey yalan
Aman aman senmisin yanan
Tamam tamam hadi unutmaya bak
Yaşamak güzel sat dünyayı sat
***
Her şey gitsin yoluna hayırlı işler
Takma derdi kafana hayırlı işler
İşte reçetem sana hayırlı işler
Hadi bakalım sana hayırlı işler
***
Kalır mı sanki sana bu dünya
İstersen olur kabusla rüya
Kalır mı sanki sana bu dünya
İstersen olur kabusla rüya
***
Sen iste bitsin bütün dertler
Gülerek geçsin sayılı günler
Zannetme günler geriye döner
Hadi bakalım sana hayırlı işler
Sen iste bitsin bütün dertler
Gülerek geçsin sayılı günler
Zannetme günler geriye döner
Hadi bakalım sana hayırlı işler
***
Aman aman her şey yalan
Aman aman senmisin yanan
Tamam tamam hadi unutmaya bak
Yaşamak güzel sat dünyayı sat
***
Her şey gitsin yoluna hayırlı işler
Takma derdi kafana hayırlı işler
İşte reçetem sana hayırlı işler
Hadi bakalım sana hayırlı işler
***
Kalır mı sanki sana bu dünya
İstersen olur kabusla rüya
Kalır mı sanki sana bu dünya
İstersen olur kabusla rüya
-
Hani senin bebeğindim
Uyuturdun ninnilerle
Yeni açmış çiçeğindim
Hani fidandım anne
***
Büyümüşsem ne olmuş ki
Bunu ben mi istedim ki
Ağlarsam kızma anne
Yaz gününde gölgendim sen
Soğuklarda hırkamdın sen
Dayandığım arkamdın sen anne
Büyümüşsem ne olmuş ki
Bunu ben mi istedim ki
Ağlarsam kızma anne
***
O günlerden bu günlere
Yıllar nasıl geçti anne
Dalıp dalıp hayallere
Ağlarsam kızma anne
-
Bitti sabrım bitti neşem mutsuzum
Çıldıracak gibiyim ben durma gel
Çekilmiyor bu yalnızlık hasretin
Senden uzak yaşanmıyor durma gel
***
Bitti sabrım bitti neşem mutsuzum
Çıldıracak gibiyim ben durma gel
Çekilmiyor bu yalnızlık hasretin
Senden uzak yaşanmıyor durma gel
***
Durma gel çıldıracak gibiyim
Durma gel haykıracak gibiyim
Durma gel ağlayacak gibiyim
Durma gel
***
Durma gel çıldıracak gibiyim
Durma gel haykıracak gibiyim
Durma gel ağlayacak gibiyim
Durma gel
***
Günlere gün eklemekten usandım
Bir gün daha bekleyemem durma gel
Özleminle doldu taştı gözlerim
İki elin kanda olsa durma gel
***
Günlere gün eklemekten usandım
Bir gün daha bekleyemem durma gel
Özleminle doldu taştı gözlerim
İki elin kanda olsa durma gel
***
Durma gel çıldıracak gibiyim
Durma gel haykıracak gibiyim
Durma gel ağlayacak gibiyim
Durma gel
***
Durma gel çıldıracak gibiyim
Durma gel haykıracak gibiyim
Durma gel ağlayacak gibiyim
Durma gel
***
Durma gel çıldıracak gibiyim
Durma gel haykıracak gibiyim
Durma gel ağlayacak gibiyim
Durma gel
***
Durma gel çıldıracak gibiyim
Durma gel haykıracak gibiyim
Durma gel ağlayacak gibiyim
Durma gel
-
Bir güzele sevdalıyım
Uyku girmez gözüme
Sevdasıyla yaralandım
Ateş düştü gönlüme
Sevdasıyla yaralandım
Ateş düştü gönlüme
***
Dağlara dağlara
Hasret yağar dağlara
Hasret yağar dağlara
***
Gel canım gel malım
Ben senin âşığınım
Ben senin âşığınım
***
Yârim geldi aklıma
Tez getirin yanıma
İçin için yanıyorum
Kar getirin bağrıma
İçin için yanıyorum
Kar getirin bağrıma
***
Dağlara dağlara
Hasret yağar dağlara
Hasret yağar dağlara
***
Gel canım gel malım
Ben senin âşığınım
Ben senin âşığınım
***
Dağlara dağlara
Hasret yağar dağlara
Hasret yağar dağlara
***
Gel canım gel malım
Ben senin âşığınım
Ben senin âşığınım
***
Dağlara dağlara
Hasret yağar dağlara
Hasret yağar dağlara
***
Gel canım gel malım
Ben senin âşığınım
Ben senin âşığınım
-
Sildim seni de aşkını da
Acımasızca tek satırda
Bıraktım köşeye
Resmini elimden
Unuttum günlerce
Bakmadım öfkemden
***
Sildim seni de aşkını da
Acımasızca tek satırda
Bıraktım köşeye
Resmini elimden
Unuttum günlerce
Bakmadım öfkemden
***
Sevdim mi tam severim
Sildim mi bir kalemde
Ölümüne giderim
Yeter ki sen, "Olur" de
***
Sevdim mi tam severim
Sildim mi bir kalemde
Ölümüne giderim
Yeter ki sen, "Olur" de
***
Gezdim yine de o yerlerde
Senden tek zerre hani ner'de
Yok artık içimde
Sevgini kalbimden
Çıkardım belki de
Kazıdım gönlümden
***
Gezdim yine de o yerlerde
Senden tek zerre hani ner'de
Yok artık içimde
Sevgini kalbimden
Çıkardım belki de
Kazıdım gönlümden
***
Sevdim mi tam severim
Sildim mi bir kalemde
Ölümüne giderim
Yeter ki sen olur de
***
Sevdim mi tam severim
Sildim mi bir kalemde
Ölümüne giderim
Yeter ki sen, "Olur" de
***
Sevdim mi tam severim
Sildim mi bir kalemde
Ölümüne giderim
Yeter ki sen, "Olur" de
***
Sevdim mi tam severim
Sildim mi bir kalemde
Ölümüne giderim
Yeter ki sen, "Olur" de
***
Sevdim mi tam severim
Sildim mi bir kalemde
Ölümüne giderim
Yeter ki sen, "Olur" de
-
Hey hey hey taksi
Bütün işlerim gitti aksi
Hey dur taksi
***
Hey hey hey taksi
Bütün işlerim gitti aksi
Hey dur taksi
***
İlk orta fakülte
Bitirdim ben güzelce
Bir baltaya sap olup
Kurtulurum sandım böylece
***
İlk orta fakülte
Bitirdim ben güzelce
Bir baltaya sap olup
Kurtulurum sandım böylece
***
Nerede abi, nerede?
Ekmek aslanın midesinde
Bugün git, yarın gel
Her gün başka bir engel
***
Hey hey hey taksi
Bütün işlerim gitti aksi
Hey dur taksi
***
Hey hey hey taksi
Bütün işlerim gitti aksi
Hey dur taksi
***
Hey hey hey taksi
Bütün işlerim gitti aksi
Hey dur taksi
***
Hey hey hey taksi
Bütün işlerim gitti aksi
Hey dur taksi
***
İlk orta fakülte
Bitirdim ben güzelce
Bir baltaya sap olup
Kurtulurum sandım böylece
***
İlk orta fakülte
Bitirdim ben güzelce
Bir baltaya sap olup
Kurtulurum sandım böylece
***
Nerede abi, nerede?
Ekmek aslanın midesinde
Bugün git, yarın gel
Her gün başka bir engel
***
Hey hey hey taksi
Bütün işlerim gitti aksi
Hey dur taksi
***
Hey hey hey taksi
Bütün işlerim gitti aksi
Hey dur taksi
-
Sorgusuz sualsiz aşığım sana
Prangalarda gibi mahkumum sana
Hayalsin birtanem hayalsin bana
Neden sevgilim neden yasaksın bana
***
Sevdam şimdi zincirlerde yasakta
Ürkek yüreğim korkularda boşlukta
***
Umutlar karanlık dipsiz kuyuda
Neden sevgilim neden yasaksın bana
***
Vurgun yemiş yüreğim tutsak aşkınla
Deli çılgın bu sevda sonsuzluklarda
Günahlarda haramlarda hep olmazlarda
Neden sevgilim neden yasaksın bana
***
Sevdam şimdi zincirlerde yasakta
Ürkek yüreğim korkularda boşlukta
Umutlar karanlık dipsiz kuyuda
Neden sevgilim neden yasaksın bana