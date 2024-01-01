Kaybolma Gözlerimden Hangi yol, hangi söz Yeter seni bulmaya Hangi resim, hangi göz Yeter sana bakmaya *** Kaybolur günlerim Kaybolur hayalin Gücüm yetmez, yetemem ki Bir daha aramaya *** Kaybolur günlerim Kaybolur hayalin Gücüm yetmez, yetemem ki Bir daha aramaya *** (Kaybolma) gözlerimden (Kaybolup) yok olamazsın (Kaybolma) ellerimden Başka el tutumazsın *** (Kaybolma) gözlerimden (Kaybolup) yok olamazsın (Kaybolma) ellerimden Başka el tutumazsın *** Hangi aşk, hangi his Yeter sana doymaya Hangi uzak, hangi yer Yeter seni anmaya *** Kaybolur günlerim Kaybolur hayalin Gücüm yetmez, yetemem ki Bir daha aramaya *** Kaybolur günlerim Kaybolur hayalin Gücüm yetmez, yetemem ki Bir daha aramaya *** (Kaybolma) gözlerimden (Kaybolup) yok olamazsın (Kaybolma) ellerimden Başka el tutumazsın *** (Kaybolma) gözlerimden (Kaybolup) yok olamazsın (Kaybolma) ellerimden Başka el tutumazsın *** Kaybolma gözlerimden Kaybolup yok olamazsın Kaybolma ellerimden Başka el tutumazsın *** (Kaybolma) gözlerimden (Kaybolup) yok olamazsın (Kaybolma) ellerimden Başka el tutumazsın

Bari Sen Bir zamanlar Sıcak eller dolaşırdı saçlarımda Öpücükler eksilmezdi yanaklarımda Annem vardı yanımda, babam da *** Şimdi onlar uzaklarda Dönüşü olmayan yolda Gittiler, beni terk ettiler *** Ağlasam da, faydası yok Feryat etsem duymazlar Duymazlar, dönemezler *** Bari sen olma onlardan yana Bari sen boynumu bükük koyma Bari sen canım kal yanımda *** Bari sen olma onlardan yana Bari sen boynumu bükük koyma Bari sen canım kal yanımda *** Bari sen olma onlardan yana Bari sen boynumu bükük koyma Bari sen canım kal yanımda *** La-la-la, la la la, la-la-la La-la-la, la la la, la-la-la-la La-la-la, la-la-la-la-la Bari sen canım kal yanımda

Ben Sadece Sana ne ben sana tutulmuşum Sana ne ben sana vurulmuşum Sana ne gönül benim Sana ne ömür benim Gözlerim yansa da acıyan can benim *** Bazen durgun su gibi Bazen rüzgar gibiyim Benim huyum kurusun Ben çılgının biriyim *** Bazen durgun su gibi Bazen rüzgar gibiyim Benim huyum kurusun Ben aşığın biriyim *** Sana ne gönül benim Sana ne ömür benim Gözlerim yansa da acıyan can benim *** Sana ne gönül benim Sana ne ömür benim Gözlerim yansa da acıyan can benim *** Sana ne ben seni seviyorsam Sana ne ben seni özlüyorsam Sana ne hayat benim Sana ne feryat benim Yüreğim sızlarsa acıyan can benim *** Bazen durgun su gibi Bazen rüzgar gibiyim Benim huyum kurusun Ben çılgının biriyim *** Bazen durgun su gibi Bazen rüzgar gibiyim Benim huyum kurusun Ben aşığın biriyim *** Sana ne gönül benim Sana ne ömür benim Gözlerim yansa da acıyan can benim *** Sana ne ah gönül benim Sana ne ah ömür benim Gözlerim yansa da acıyan can benim *** Sana ne gönül benim Sana ne ömür benim Gözlerim...

Hayırsız Akşam oldu kuşlar döndü yuvaya Sen gittin de dönmüyorsun sılaya Hayırsız... Hayırsız... *** Ne bir selam, ne bir haber yollarsın Öldüğümde belki beni anlarsın Hayırsız... Hayırsız... *** Biter mi bu hasret? Biter mi bu dertler? Biter mi, biter mi söyle? *** Sen başka yollarda Ben başka yollarda Bu hayat geçer mi böyle? *** Biter mi bu hasret? Biter mi bu dertler? Biter mi, biter mi söyle? *** Sen başka yollarda Ben başka yollarda Bu hayat geçer mi böyle? *** Gece çöker karanlığa dalarım Sensiz geçen günlerime yanarım Hayırsız... Hayırsız... Anladım ki senden bana hayır yok Ben bu aşkı nasıl hayra yorarım? Hayırsız... Hayırsız... *** Biter mi bu hasret? Biter mi bu dertler? Biter mi, biter mi söyle? *** Sen başka yollarda Ben başka yollarda Bu hayat geçer mi böyle? *** Biter mi bu hasret? Biter mi bu dertler? Biter mi, biter mi söyle? *** Sen başka yollarda Ben başka yollarda Bu hayat geçer mi böyle? *** Biter mi bu hasret? Biter mi bu dertler?