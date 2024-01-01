-
Başıma kaldı bu sevda
Ah yalan oldu yine
Issız bir çöl gibi
Toz oldum, duman oldum yine
***
Aman avare oldum yine
Aman kızıyorum kendime
Beni hatırla diye
Aşkım sana hediye
Anlamazsın merhametin yok
***
cesaretin yok
(Oh, ooh) adaletin yok
Keyfe keder, seni tebrik eder giderim
Oh, ooh asaletin yok
***
cesaretin yok
(Oh, ooh) adaletin yok
Keyfe keder, seni tebrik eder giderim
Oh, ooh asaletin yok
***
Başıma kaldı bu sevda
Ah yalan oldu yine
Issız bir çöl gibi
Toz oldum, duman oldum yine
Aman avare oldum yine
***
Aman kızıyorum kendime
Beni hatırla diye
Aşkım sana hediye
Anlamazsın merhametin yok
***
cesaretin yok
(Oh, ooh) adaletin yok
Keyfe keder, seni tebrik eder giderim
Oh, ooh asaletin yok
***
cesaretin yok
(Oh, ooh) adaletin yok
Keyfe keder, seni tebrik eder giderim
Oh, ooh asaletin yok
***
cesaretin yok
(Oh, ooh) adaletin yok
Keyfe keder, seni tebrik eder giderim
Oh, ooh asaletin yok
***
cesaretin yok
(Oh, ooh) adaletin yok
Keyfe keder, seni tebrik eder giderim
(Oh, ooh) asaletin yok
-
Bito hargez bato omri
Bito hargez nemikham be
Arezuham beresem
Bato omri mitanem be
Heçi mikham beresem
***
Hayallerim vardı
Umutlarım vardı
Gittin yarım kaldı
Şimdi sensizim ben
***
Bato cun migerem
Dota çeşmam cate hemeye
Eşge men un dota çeşmate
Bito hargez bato omri
***
Senle asla sensiz asla
***
Razi beşo be budenem bedun ke
Aşeghet menem bito mimirem
***
Çok özledim deli gibi
Bu hasretin yakar beni
Gel gör halimi
***
nemiduni çe mikeşem ez deste to
Tuye heme deghayeghem
Bebin henuz be eşge to aşeghemmo
Hemun ademo sabegem
***
Şimdi sensiz yapayalnız
Sokaklarda tek başıma dolaşıyorum
O gözlerin hep aklımda
Senden başka hiç kimseyi sevemiyorum
***
Bito men mimirem in delem migire
Bato harce başem hemeca delgire
-
İnsan umutlarıyla yaşar
Bazen sıradan olur herşey
Yas tutar kalbimiz zaman zaman
Sebebi belirsiz
***
Bilmemişiz bir çok şeyi (aahh)
Esas olan gerçekleri (aaahh)
***
Büyük yalan söylemişler
Yazık etmişler ahh
Büyük yalan söylemişler
Yazık etmişler
***
Çaresiz kaldığında
Ummadığın bir zamanda
Aşk yetişir imdadına
Sevda yetişir
Sen ona koşarsın, o sana
***
Çaresiz kaldığında
Ummadığın bir zamanda
Aşk yetişir imdadına
Sevda yetişir
Sen ona koşarsın, o sana
***
Ahh ahhh ahh ahh
Ahhh ahh ahh ahh
Ahhh ahh ahh ahh
Ahh ahh ahh
***
İnsan umutlarıyla yaşar
Bazen sıradan olur herşey
Yas tutar kalbimiz zaman zaman
Sebebi belirsiz
***
Bilmemişiz bir çok şeyi (aahh)
Esas olan gerçekleri (aaahh)
***
Büyük yalan söylemişler
Yazık etmişler ahh
Büyük yalan söylemişler
Yazık etmişler
***
Çaresiz kaldığında
Ummadığın bir zamanda
Aşk yetişir imdadına
Sevda yetişir
Sen ona koşarsın, o sana
***
Çaresiz kaldığında
Ummadığın bir zamanda
Aşk yetişir imdadına
Sevda yetişir
Sen ona koşarsın, o sana
-
Haykırsam, duyar mısın
Kanayan yaralı yüreğimi
Sensiz gecen yanlız gecelerimi
***
Haykırsam, duyar mısın
Kanayan yaralı yüreğimi
Sensiz gecen yanlız gecelerimi
***
Çekip gitdin çok uzaklara
Kaldım umutsuz yarınlara
Birgün dönersin diye bana
Yalvarırım Tanrıya
***
Dön, bebeğim dön
Dön, dinmeyen acılarım dinsin
Dön, anladım benim kaderimsin
En büyük yeminimsin
Sen yaşama sebebimsin
Dön bebeğim, geri dön
***
Dön, dinmeyen acılarım dinsin
Dön, anladım benim kaderimsin
En büyük yeminimsin
Sen yaşama sebebimsin
Dön bebeğim, geri dön
Dön, bebeğim dön
***
Haykırsam, duyar mısın
Kanayan yaralı yüreğimi
Sensiz gecen yanlız gecelerimi
***
Çekip gitdin çok uzaklara
Kaldım umutsuz yarınlara
Birgün dönersin diye bana
Yalvarırım Tanrıya
***
Dön, bebeğim dön
Dön, dinmeyen acılarım dinsin
Dön, anladım benim kaderimsin
En büyük yeminimsin
Sen yaşama sebebimsin
Dön bebeğim, geri dön
***
Dön, dinmeyen acılarım dinsin
Dön, anladım benim kaderimsin
En büyük yeminimsin
Sen yaşama sebebimsin
Dön bebeğim, geri dön
***
Dön, bebeğim dön
-
Peşime takılıp beni sev diyenler
Kendini çok güzel zannedenler
Dursun
Bir şöyle dursun
***
Gözüme bakıp yalan söyleyen var
Başkalarıyla oldu diyen var
Olsun
Canımız sağ olsun
***
İnadı bıraksan beni birazcık anlasan
Aşkımızın güllerini koklasan
Yürürüm sevdanın dikenli yollarında
Senle, senle, senle
***
Dünya bir yana
Sen bir yana
Naz etme yeter
Can mı dayanır buna
***
Dünya bir yana
Sen bir yana
Naz etme yeter
Kalp mi dayanır buna
***
Peşime takılıp beni sev diyenler
Kendini çok güzel zannedenler
Dursun
Bir şöyle dursun
***
Gözüme bakıp yalan söyleyen var
Başkalarıyla oldu diyen var
Olsun
Canımız sağ olsun
***
İnadı bıraksan beni birazcık anlasan
Aşkımızın güllerini koklasan
Yürürüm sevdanın dikenli yollarında
Senle, senle, senle
***
Dünya bir yana
Sen bir yana
Naz etme yeter
Can mı dayanır buna
***
Dünya bir yana
Sen bir yana
Naz etme yeter
Kalp mıi dayanır buna
***
Yaklaş yaklaş senden başka istemem
Senden başka
Yaklaş yaklaş senden başka istemem
Senden başka
***
Dünya bir yana
Sen bir yana
Naz etme yeter
Can mı dayanır buna
***
Dünya bir yana
Sen bir yana
Naz etme yeter
Kalp mi dayanır buna
-
Çok geç anladım
Seni melek sandım
Ne kadar ah etsemde
Vah etsemde çok geç artık
***
Çok geç anladım (çok geç)
Seni melek sandım
Ne kadar ah etsemde
Vah etsemde çok geç artık
***
Yandım (yandım) yandım Allah’ım
Gör beni büyük feryadımı
***
Bir daha mı tövbeler olsun (aah)
Kahpe, kahpe felek
Sen kazandın sonunda demek
Bilerek ya da bilmeyerek
***
İntikamımı almam gerek
Kahpe, kahpe felek
Sen kazandın sonunda demek
Bilerek ya da bilmeyerek
***
İntikamımı almam gerek
Çok geç anladım (çok geç)
Seni melek sandım
Ne kadar ah etsemde
Vah etsemde çok geç artık
***
Yandım (yandım) yandım Allah’ım
Gör beni büyük feryadımı
***
Bir daha mı tövbeler olsun (aah)
Kahpe, kahpe felek
Sen kazandın sonunda demek
Bilerek ya da bilmeyerek
***
İntikamımı almam gerek
Kahpe, kahpe felek
Sen kazandın sonunda demek
Bilerek ya da bilmeyerek
***
İntikamımı almam gerek
Kahpe, kahpe felek
Sen kazandın sonunda demek
Bilerek ya da bilmeyerek
***
İntikamımı almam gerek
Kahpe, kahpe felek
Sen kazandın sonunda demek
Bilerek ya da bilmeyerek
İntikamımı almam gerek
-
Tutkunum Tutkunum
Ölesiye bir ömür al hapset beni
Tutkunum Tutkunum
Sen yoksan yaşamış saymam ah kendimi
***
Tutkunum Tutkunum
Ölesiye bir ömür al hapset beni
Tutkunum Tutkunum
Sen yoksan yaşamış saymam ah kendimi
***
Tabi ki sensin
Bana can verensin
Sen her şeye çaremsin
En güzel hikayemsin
***
Bir kere sevdi mi bu gönül
Kollarında bir ömür
İçim yanar alev alev
Gel de bu ateşi söndür
***
Bir kere sevdi mi bu gönül
Kollarında bir ömür
İçim yanar alev alev
Gel e bu ateşi söndür
***
Tutkunum Tutkunum
Ölesiye bir ömür al hapset beni
Tutkunum Tutkunum
Sen yoksan yaşamış saymam ah kendimi
***
Tabi ki sensin
Bana can verensin
Sen her şeye çaremsin
En güzel hikayemsin
***
Bir kere sevdi mi bu gönül
Kollarında bir ömür
İçim yanar alev alev
Gel de bu ateşi söndür
***
Bir kere sevdi mi bu gönül
Kollarında bir ömür
İçim yanar alev alev
Gel de bu ateşi söndür
***
Bir kere sevdi mi bu gönül
Kollarında bir ömür
İçim yanar alev alev
Gel de bu ateşi söndür
-
İnsan umutlarıyla yaşar
Bazen sıradan olur herşey
Yas tutar kalbimiz zaman zaman
Sebebi belirsiz
***
Bilmemişiz bir çok şeyi (aahh)
Esas olan gerçekleri (aaahh)
***
Büyük yalan söylemişler
Yazık etmişler ahh
Büyük yalan söylemişler
Yazık etmişler
***
Çaresiz kaldığında
Ummadığın bir zamanda
Aşk yetişir imdadına
Sevda yetişir
Sen ona koşarsın, o sana
***
Çaresiz kaldığında
Ummadığın bir zamanda
Aşk yetişir imdadına
Sevda yetişir
Sen ona koşarsın, o sana
***
Ahh ahhh ahh ahh
Ahhh ahh ahh ahh
Ahhh ahh ahh ahh
Ahh ahh ahh
***
İnsan umutlarıyla yaşar
Bazen sıradan olur herşey
Yas tutar kalbimiz zaman zaman
Sebebi belirsiz
***
Bilmemişiz bir çok şeyi (aahh)
Esas olan gerçekleri (aaahh)
***
Büyük yalan söylemişler
Yazık etmişler ahh
Büyük yalan söylemişler
Yazık etmişler
***
Çaresiz kaldığında
Ummadığın bir zamanda
Aşk yetişir imdadına
Sevda yetişir
Sen ona koşarsın, o sana
***
Çaresiz kaldığında
Ummadığın bir zamanda
Aşk yetişir imdadına
Sevda yetişir
Sen ona koşarsın, o sana
-
Sen gittikten sonra terketti beni hayallerim
Bayram yapti içimde yarattigim hüzünlerim
***
Sen gittikten sonra terketti beni sevinçlerim
Bayram yapti içimde yarattigim hüzünlerim
***
Beni görüp şasirma yüregimden vurgunum
Bir o kadar sevdali bir o kadar yorgunum
-
Kendimle hesaplaştım yine
Ne olacak şu halim diye?
Çok gelir üstüme, yar bir yandan
Dostlar, bir yandan
Ne serden geçirin, nede yardan
Usandım bu candan
***
Nelere gögüs gerdim, ateşten gömlek giydim
Zaten çoktan delirdim isyan ettirirler
Sabır, sabır Allah, hergün kahır Allah
Usandım canımdan bıktım be ya sabır
***
Sabır, sabır Allah, hergün kahır Allah
Usandım canımdan bıktım be ya sabır
***
Kendimle hesaplaştım yine
Ne olacak şu halim diye?
Çok gelir üstüme, yar bir yandan
Dostlar, bir yandan
Ne serden geçirin, nede yardan
Usandım bu candan
***
Nelere gögüs gerdim, ateşten gömlek giydim
Zaten çoktan delirdim isyan ettirirler
Sabır, sabır Allah, hergün kahır Allah
Usandım canımdan bıktım be ya sabır
***
Sabır, sabır Allah, hergün kahır Allah
Usandım canımdan bıktım be ya sabır
***
Sabır, sabır Allah, hergün kahır Allah
Usandım canımdan bıktım be ya sabır
-
oturuşu kalkışı başka
yaklaşmalıyım usulca
yana yana gelsem sana
en sonunda hadi bakalım zorla
***
yanağı ateşten parça
bal tadı var dudağında
Yaradan'a sığınıp da en sonunda
geldim yanına
***
deli ettin beni zalim
ASLICA
yüreğime giriverdin
bu yapılır mı hain
YALVARTMA
sende benim gibi fanisin
***
gel bu aksam İstanbul'u gezelim
biraz oturup bizden bahsedelim
alın yazımsın bunu hissediyorum
ben aşık olmak istiyorum
***
oturuşu kalkışı başka
yaklaşmalıyım usulca
yana yana gelsen sana
en sonunda hadi bakalım zorla
***
yanağı ateşten parça
bal tadı var dudağında
Yaradan'a geldim yanına
***
deli ettin beni zalim
ASLICA
yüreğime giriverdin
bu yapılır mı hain
YALVARTMA
sende benim gibi fanisin
***
gel bu aksam İstanbul'u gezelim
biraz oturup bizden bahsedelim
alın yazımsın bunu hissediyorum
ben aşık olmak istiyorum
***
gel bu aksam İstanbul'u gezelim
biraz oturup bizden bahsedelim
alın yazımsın bunu hissediyorum
ben aşık olmak istiyorum