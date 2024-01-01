Nasıl Diye Sorma Şarkı Sözleri
Emrah Nasıl Diye Sorma şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emrah Nasıl Diye Sorma şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nasıl Diye Sorma sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sen gittikten sonra terketti beni hayallerim
Bayram yapti içimde yarattigim hüzünlerim
***
Sen gittikten sonra terketti beni sevinçlerim
Bayram yapti içimde yarattigim hüzünlerim
***
Beni görüp şasirma yüregimden vurgunum
Bir o kadar sevdali bir o kadar yorgunum
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Söylediği yalanlar
Tersine konuşmalar
Hiç çıkmıyo aklımdan
Maalesef kafamda
Cevapsız bi çok soru var
***
En zoru da ihanet
Kalpte adı felaket
Unut beni devam et
Duyduğun kıyamet sesleri
Veda sözleri
***
Nasıl diye sorma nasıl diye sorma
Bitirdim aklımda
Yaklaşma geç artık bitti ne zorladık
Küçülme karşımda
***
Nasıl diye sorma nasıl diye sorma
Bitirdim aklımda
Yaklaşma geç artık bitti ne zorladık
Küçülme karşımda
***
Söylediği yalanlar
Tersine konuşmalar
Hiç çıkmıyo aklımdan
Maalesef kafamda
Cevapsız bi çok soru var
***
En zoru da ihanet
Kalpte adı felaket
Unut beni devam et
Duyduğun kıyamet sesleri
Veda sözleri
***
Nasıl diye sorma nasıl diye sorma
Bitirdim aklımda
Yaklaşma geç artık bitti ne zorladık
Küçülme karşımda
***
Nasıl diye sorma nasıl diye sorma
Bitirdim aklımda
Yaklaşma geç artık bitti ne zorladık
Küçülme karşımda
***
Nasıl diye sorma nasıl diye sorma
Bitirdim aklımda
Yaklaşma geç artık bitti ne zorladık
Küçülme karşımda
***
Nasıl diye sorma nasıl diye sorma
Bitirdim aklımda
Yaklaşma geç artık bitti ne zorladık
Küçülme karşımda