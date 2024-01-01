Söylediği yalanlar Tersine konuşmalar Hiç çıkmıyo aklımdan Maalesef kafamda Cevapsız bi çok soru var *** En zoru da ihanet Kalpte adı felaket Unut beni devam et Duyduğun kıyamet sesleri Veda sözleri *** Nasıl diye sorma nasıl diye sorma Bitirdim aklımda Yaklaşma geç artık bitti ne zorladık Küçülme karşımda *** Nasıl diye sorma nasıl diye sorma Bitirdim aklımda Yaklaşma geç artık bitti ne zorladık Küçülme karşımda *** Söylediği yalanlar Tersine konuşmalar Hiç çıkmıyo aklımdan Maalesef kafamda Cevapsız bi çok soru var *** En zoru da ihanet Kalpte adı felaket Unut beni devam et Duyduğun kıyamet sesleri Veda sözleri *** Nasıl diye sorma nasıl diye sorma Bitirdim aklımda Yaklaşma geç artık bitti ne zorladık Küçülme karşımda *** Nasıl diye sorma nasıl diye sorma Bitirdim aklımda Yaklaşma geç artık bitti ne zorladık Küçülme karşımda *** Nasıl diye sorma nasıl diye sorma Bitirdim aklımda Yaklaşma geç artık bitti ne zorladık Küçülme karşımda *** Nasıl diye sorma nasıl diye sorma Bitirdim aklımda Yaklaşma geç artık bitti ne zorladık Küçülme karşımda