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7/24 Dinle Artı

Artı Şarkı Sözleri

Emrah Artı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emrah Artı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Artı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emrah

Emrah

Artı

  • Kurşun

  • Tırlamışım

  • Uzaktan el salla

  • Farzet ki Bir Yalanım Ben

  • Kabul

  • Adına türküler Yakacağım

  • Yürü gidelim

  • Ağlaya ağlaya

  • Neredesin sen

  • Mavişim

  • Anne

  • Cemile

  • Yağmurlar

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