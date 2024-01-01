İnan kusursuzsun, kudurtursun Sana hayır demek imkansız Çok acayip hiç kimsede olmayan bir şeyler var sende *** Şanslı saymam gerek kendimi Dünyaya yeniden geldim sanki Şimdi yepyeni bir sayfa açtım ben Seninle beraber *** Bu kız çıtır çıtır İnsanı çıldırtır Nasıl bir şeysin sen? içim kıpır kıpır *** İnan kusursuzsun, kudurtursun Sana hayır demek imkansız Çok acayip hiç kimsede olmayan bir şeyler var sende *** Şanslı saymam gerek kendimi Dünyaya yeniden geldim sanki Şimdi yepyeni bir sayfa açtım ben Seninle beraber *** Bu kız çıtır çıtır İnsanı çıldırtır Nasıl bir şeysin sen? içim kıpır kıpır