Kusursuzsun (Akustik Versiyon) Şarkı Sözleri
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Emrah
Kusursuzsun (Akustik Versiyon)
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İnan kusursuzsun, kudurtursun
Sana hayır demek imkansız
Çok acayip hiç kimsede olmayan bir şeyler var sende
***
Şanslı saymam gerek kendimi
Dünyaya yeniden geldim sanki
Şimdi yepyeni bir sayfa açtım ben Seninle beraber
***
Bu kız çıtır çıtır
İnsanı çıldırtır
Nasıl bir şeysin sen? içim kıpır kıpır
***
İnan kusursuzsun, kudurtursun
Sana hayır demek imkansız
Çok acayip hiç kimsede olmayan bir şeyler var sende
***
Şanslı saymam gerek kendimi
Dünyaya yeniden geldim sanki
Şimdi yepyeni bir sayfa açtım ben Seninle beraber
***
Bu kız çıtır çıtır
İnsanı çıldırtır
Nasıl bir şeysin sen? içim kıpır kıpır