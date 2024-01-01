-
İnan kusursuzsun, kudurtursun
Sana hayır demek imkansız
Çok acayip hiç kimsede olmayan bir şeyler var sende
***
Şanslı saymam gerek kendimi
Dünyaya yeniden geldim sanki
Şimdi yepyeni bir sayfa açtım ben Seninle beraber
***
Bu kız çıtır çıtır
İnsanı çıldırtır
Nasıl bir şeysin sen? içim kıpır kıpır
***
İnan kusursuzsun, kudurtursun
Sana hayır demek imkansız
Çok acayip hiç kimsede olmayan bir şeyler var sende
***
Şanslı saymam gerek kendimi
Dünyaya yeniden geldim sanki
Şimdi yepyeni bir sayfa açtım ben Seninle beraber
***
Bu kız çıtır çıtır
İnsanı çıldırtır
Nasıl bir şeysin sen? içim kıpır kıpır
-
Düsen yildizlar gibi,
eksildin gök yüzünden,
bir yagmur damlasiydin,
sende düstün gözümden,
beni yolda biraktin,
simdi bu dönüs niye,
agladim aksamlar,
benden sana Hediye.
Sensizlik senden vefali,
acin hala bende durur,
ihanetin temsil eder ruhumdaki sende gurur.
***
Melegim danistim yok verdi sana,
seytana uydun ya,
oh olsun sana aklin nerdeydi kendine sorsana,
ben cok agladim simdi sen agla.
-
Buna Yürek dayanır mı?
Ayrılık ateşi sarmış bedenimi,
Anladım ki,
senle varım,
sen bendin, ben sendim,
sensiz olmaz, hiçbir sabahım.
Duysan dönsen tekrar sevsen,
bir şans versen ve sunu bilsen,
seni çok seviyorum.(2x)
***
Yapamadım, unutamadım,
Şu gönlüme anlatamadım,
sensiz düzen kuramadım,
olur diye zannetmiştim,
meğer sensiz yaşanamazmış
-
Aşkım yok ya
İçim suskun, gönlüm küskün
Aklım onda
O bal dudaklarında
Allah bütün güzelliği
Ona vermiş
Cilve onda
Ne ararsan herşey onda
Aşkım yok ya
İçim suskun, gönlüm küskün
Aklım onda
O bal dudaklarında
Allah bütün güzelliği
Ona vermiş
Cilve onda
İşin sırrı bence bunda
Fazla naz aşık
Usandırır derler
Gönlün varsa bende
Evet de yeter
Ömrümden ömür gitse
Beklerim ben o anı
Bir gün benim olmanı
Vah vah diye diye
Bak döndüm bir deliye
Yaptığın doğru değil
Bana dönmezsin niye
-
Aşıktım sana
Ölürcesine
Uğrunda canımı
Verircesine
Aşlar yalan derlerdi
İnanmazdım
Avunmuşum meğer
Kendi kendime
Karşılıksız sevmiştim seni
Seni hiç haketmedin beni
Ne sandın ki sen kendini
Ettiğin yanına kalmaz
Şimdi kal tek başına
Umrumda değilsin artık
Acıyamam gözyaşına
Bir daha çıkma karşıma
-
dün gece bütün gece
uyku girmedi gözlerim
ansizim kacip gittin
düslerim seni her gece (2x)
***
her gece her gece her gece
bütün gece
***
gel desende gör desende
ölümüne sevicem kal desende
zorlama fazla
askimi asla
bu asktan hayir yok istesende (2x)
-
Sevda Ülkesinde,
Köle Diye Geldim Niye,
Gözlerimdeki Alevi Sil,
Bu Hasrete Sebeb Sensin,
Neylerim Yarim,Sensiz Canim,
Azaplarim,Umutlarim,
Sonumu Yazma Ellerinle,
Gel Bu Kader Silinmesin,
Haram Olsun Bu Sensiz Gecen Gündüzüm,Gecelerim.
***
Söz Verdiyim,Ona Yine Söz Verdiyim,
Onu Sevmeye,Onun Olmaya,Ona Söz Verdim.
-
Çok Pişmanım
Seni Kırıp Üzdüğüme
Bir Anlık Öfkeye
Yenik Düştüm Yazık Oldu
Son Durum Böyle
Seni Seviyorum Desem
Haykırsam Dünyaya
Hep Dönmeni Beklesem
Alev Alev Yansın Gönlüm
Seninle Son Bulsun Ömrüm
Senle Hayat Bambaşkaymış
Bunu Senden Sonra Gördüm
Çekip Gittiğin Gün
Bilir Misin Sen Bittim Ben
***
Kor Ateşlerde Yandım Ben Yandım
Sensiz Sevgisiz Kimsesiz
Son Kez Baktım Pencereden Sen Giderken
Ama Faydasız Neye Yarar
Gidiyorsun Dönmemek Üzere Sen
Hata Bende Biliyorum
Seni Kırdığım İçin Üzgünüm
Kahretsin Bebeğim
Böyle Olsun İstemezdim
Dur Bak Ben Yerine Koyamam Kimseyi
Dön Hemen Bugün Özledim
-
Zorla güzellik olmaz
Bilirim
Sevdim seni
Vazgeçmem güzelim
Bir o gönülde
***
Bir bu gönülde olmaz
Bir anda oldu sandım
İstediğim oldu sanki
Ben sana nasıl kandım
Anladım şimdi yandım
Sen yoluna ben yoluma
Geldik bu aşkın sonuna
Sana hayatımı verdim
Gel gör bak ne haldeyim
-
Çok zor
Senden ayrı yaşamak
Hayattaki en zor acı
Bu olsa gerek
Sensizlik üstüme
Bir çığ gibi çöktü
Yardım et ne olur
Çaresizim ben
Sen beni anlayamazsın
Ben seni yüreğime yazdım
Çok uzaklarda olsan da
Yaşatırım bende ki seni
Sen olmazsan olmaz
Sen olmadan yaşanmaz
-
Aklımdan geçenleri
Bir bilsen için yanar
Gitmeden bir daha düşün
Sensizlik ateş gibi yakar
***
Olmadı olmadı olamadı
Dayanacak gücüm kalmadı
Nasıl yaptın bunu bana
Bırakıp gitmek var mıydı böyle
Acımı dindiremem ki
Sonsuza kadar yaşar benimle
-
Bugün benim, benim günüm
Dünüm sanki yalan gibi
Yılan gibiydim eskiden
Akıp giden sular gibi
Aşklar bana huzur verir
****
Yazlar beni etkiler
Günüm günüme uymaz benim
Bir gelir, bir giderler
Korkmam senden
Korkmam senden
Yarından
-
Çok zor
Senden ayrı yaşamak
Hayattaki en zor acı
Bu olsa gerek
Sensizlik üstüme
Bir çığ gibi çöktü
Yardım et ne olur
Çaresizim ben
Sen beni anlayamazsın
Ben seni yüreğime yazdım
Çok uzaklarda olsan da
Yaşatırım bende ki seni
Sen olmazsan olmaz
Sen olmadan yaşanmaz
-
İnan kusursuzsun, kudurtursun
Sana hayır demek imkansız
Çok acayip hiç kimsede olmayan bir şeyler var sende
***
Şanslı saymam gerek kendimi
Dünyaya yeniden geldim sanki
Şimdi yepyeni bir sayfa açtım ben Seninle beraber
***
Bu kız çıtır çıtır
İnsanı çıldırtır
Nasıl bir şeysin sen? içim kıpır kıpır
***
İnan kusursuzsun, kudurtursun
Sana hayır demek imkansız
Çok acayip hiç kimsede olmayan bir şeyler var sende
***
Şanslı saymam gerek kendimi
Dünyaya yeniden geldim sanki
Şimdi yepyeni bir sayfa açtım ben Seninle beraber
***
Bu kız çıtır çıtır
İnsanı çıldırtır
Nasıl bir şeysin sen? içim kıpır kıpır