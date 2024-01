Gördüğüm düşlerin ömrü benden uzun Seni çok seviyorum mutsuzum Her şeyim bana inat Görmüyor yüzüm rahat Çok özlüyorum huzursuzum Ben sana dayanamam ayrımı hiç duramam Gözlerinde gece olmuyor Güneşi perdeliyor bakışın *** Hem sana ihtiyacım var hem de bana delice Al beni bırakma hiçbir an bile kendime Aşkın benden de öte bir yere gidemem ki Sen benim kalbimsin ya Alma yaşayamam ki O kollarda bulamazsın gerçek aşkı. Yangınlarda sönemezsin benden ayrı. Sen korksan da yine aynıyım aşığınım.

Bakışların hayalimden girmiyor ki O çocuksu hallerini özledim Seni görmek seni sevmek tek dileğim Sensin ilk yangın yüreğimde Sensin kalp ağrım *** Yalan değil tadım olmaz sen yoksan Kalbim susmaz ki dilim konuşmaz duramam Derinlerde yükseklerde her yerde Zaman akmaz ki dünya dönmez ki uzaksan *** Gülüm... Gönlüm açık yollarına Çiçeğine dallarına Her şey feda olsun sana Sen iste Gülüm... Dikenine toprağına Gözündeki yaşlarına Kurban olsun aşkım sana *** Her halimle her halinin aşığıyım Biraz anla görerek baksan ne olur Belalıyım zarardayım hem darda Bari sen vurma yüreğimden Ayrılma asla