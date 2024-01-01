Sana Mutluluklar Şarkı Sözleri
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Mutluluklar sana hayat boyunca
Ben yokum artık sen kendin yaşa
Mutluluklar sana hayat boyunca
Ben yokum artık sen kendin yaşa
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Senle olan günlerim silinsin artık
Bambaşka bir hayat yaşansın artık
Senle olan günlerim silinsin artık
Bambaşka bir hayat yaşansın artık
***
Sevgiler bitti, hayaller boşa gitti
Söndü, ışıklar söndü gönlümde
Bak şimdi uzakta sensiz yaşarım
***
İstediğin oldu, ayrıldık işte
Ne olursun bir daha ismimi anma
İstediğin oldu, ayrıldık işte
Ne olursun bir daha ismimi anma
***
Yıllar senin olsun, yaşam senin olsun
Mutluluklar güzellikler hep seni bulsun
Yıllar senin olsun, yaşam senin olsun
Mutluluklar güzellikler hep seni bulsun
***
Sevgiler bitti, hayaller boşa gitti
Söndü, ışıklar söndü gönlümde
Bak şimdi uzakta sensiz yaşarım