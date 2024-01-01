Mutluluklar sana hayat boyunca Ben yokum artık sen kendin yaşa Mutluluklar sana hayat boyunca Ben yokum artık sen kendin yaşa *** Senle olan günlerim silinsin artık Bambaşka bir hayat yaşansın artık Senle olan günlerim silinsin artık Bambaşka bir hayat yaşansın artık *** Sevgiler bitti, hayaller boşa gitti Söndü, ışıklar söndü gönlümde Bak şimdi uzakta sensiz yaşarım *** İstediğin oldu, ayrıldık işte Ne olursun bir daha ismimi anma İstediğin oldu, ayrıldık işte Ne olursun bir daha ismimi anma *** Yıllar senin olsun, yaşam senin olsun Mutluluklar güzellikler hep seni bulsun Yıllar senin olsun, yaşam senin olsun Mutluluklar güzellikler hep seni bulsun *** Sevgiler bitti, hayaller boşa gitti Söndü, ışıklar söndü gönlümde Bak şimdi uzakta sensiz yaşarım