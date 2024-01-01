Yok ki başka hiç kimsem Yok yok yok bana Ne hallerdeyim bir bilsen Bir sor sor bana *** Seni seviyorum canım desem Çok zor zor bana Neler çektim inanmazsın Bir sor sor bana *** Yapma ne olur Kızarsam son olur İkimize bu dünya İnan ki dar olur *** Yok ki başka hiç kimsem Yok yok yok bana Neler çektim inanmazsın Bir sor bana *** Nerelere kaçsam elinden Aşka merhem olmaz ki Şu benim deli gönlüm Senden ayrılamaz ki *** Rinnarin narin yarim Suya düştü hayalim Ne olacak şimdi halim Rinnarin narin yarim *** Benim narin narin yarim Suya düştü hayalin Ne olacak şimdi halim Benim narin, narin yarim