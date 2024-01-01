Narin Yarim Şarkı Sözleri
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Yok ki başka hiç kimsem
Yok yok yok bana
Ne hallerdeyim bir bilsen
Bir sor sor bana
***
Seni seviyorum canım desem
Çok zor zor bana
Neler çektim inanmazsın
Bir sor sor bana
***
Yapma ne olur
Kızarsam son olur
İkimize bu dünya
İnan ki dar olur
***
Yok ki başka hiç kimsem
Yok yok yok bana
Neler çektim inanmazsın
Bir sor bana
***
Nerelere kaçsam elinden
Aşka merhem olmaz ki
Şu benim deli gönlüm
Senden ayrılamaz ki
***
Rinnarin narin yarim
Suya düştü hayalim
Ne olacak şimdi halim
Rinnarin narin yarim
***
Benim narin narin yarim
Suya düştü hayalin
Ne olacak şimdi halim
Benim narin, narin yarim