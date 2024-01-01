Neyleyim Şarkı Sözleri
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Bir daha yüzünü görmeyeceksem
Kör olsun gözlerim gözü neyleyim
Bir daha yüzünü görmeyeceksem
Kör olsun gözlerim gözü neyleyim
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Saçın' okşayıp sevmeyeceksem
Kırılsın ellerim eli neyleyim, eli neyleyim
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Adını anmayan dili neyleyim
Adını anmayan dili neyleyim
***
Sana olan aşkım bir heves değil
Seviyorum seni elimde değil
Sana olan aşkım bir heves değil
Seviyorum seni elimde değil
***
Senden başkasına verirsem meyil
Taş olsun bu kalbim kalbi neyleyim
Senden başkasına verirsem meyil, meyil
Taş olsun bu kalbim kalbi neyleyim, kalbi neyleyim
***
Adını anmayan dili neyleyim
***
Dünyayı verseler değişmem sana
Sensiz ben sarayı taçı neyleyim
Dünyayı verseler değişmem sana
Sensiz ben sarayı taçı neyleyim
***
Bana hayat can veren sensiz
Sensiz ben olmayan beni neyleyim, beni neyleyim
Adını anmayan dili neyleyim
Adını anmayan dili neyleyim
***
Sana olan aşkım bir heves değil
Seviyorum seni elimde değil
Sana olan aşkım bir heves değil
Seviyorum seni elimde değil
***
Senden başkasına verirsem meyil, meyil
Taş olsun bu kalbim kalbi neyleyim
Senden başkasına verirsem meyil
Taş olsun bu kalbim kalbi neyleyim, kalbi neyleyim
Adını anmayan dili neyleyim
Adını anmayan dili neyleyim