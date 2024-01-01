Bir daha yüzünü görmeyeceksem Kör olsun gözlerim gözü neyleyim Bir daha yüzünü görmeyeceksem Kör olsun gözlerim gözü neyleyim *** Saçın' okşayıp sevmeyeceksem Kırılsın ellerim eli neyleyim, eli neyleyim *** Adını anmayan dili neyleyim Adını anmayan dili neyleyim *** Sana olan aşkım bir heves değil Seviyorum seni elimde değil Sana olan aşkım bir heves değil Seviyorum seni elimde değil *** Senden başkasına verirsem meyil Taş olsun bu kalbim kalbi neyleyim Senden başkasına verirsem meyil, meyil Taş olsun bu kalbim kalbi neyleyim, kalbi neyleyim *** Adını anmayan dili neyleyim *** Dünyayı verseler değişmem sana Sensiz ben sarayı taçı neyleyim Dünyayı verseler değişmem sana Sensiz ben sarayı taçı neyleyim *** Bana hayat can veren sensiz Sensiz ben olmayan beni neyleyim, beni neyleyim Adını anmayan dili neyleyim Adını anmayan dili neyleyim *** Sana olan aşkım bir heves değil Seviyorum seni elimde değil Sana olan aşkım bir heves değil Seviyorum seni elimde değil *** Senden başkasına verirsem meyil, meyil Taş olsun bu kalbim kalbi neyleyim Senden başkasına verirsem meyil Taş olsun bu kalbim kalbi neyleyim, kalbi neyleyim Adını anmayan dili neyleyim Adını anmayan dili neyleyim