Nöbetlerdeyim Yine nöbetlerdeyim yalnızlığımla Uykular yine haram bak yokluğunda Bedenim sarsılırken ağlayışlarda Volkanlar patlıyor haykırışlarda Volkanlar patlıyor haykırışlarda *** yalnızlığımla (Uykular yine haram) bak yokluğunda Bedenim sarsılırken ağlayışlarda (Volkanlar patlıyor) haykırışlarda (Volkanlar patlıyor) haykırışlarda *** Ah tutsağım bebeğim arzunun kollarında Tükenip gideceğim hasretlerin koynunda *** Ah tutsağım bebeğim arzunun kollarında Tükenip gideceğim hasretlerin koynunda Islanıyorum yağan ayrılık yağmurunda Yoruldum sarılmaktan bu yalancı sevdaya Yine nöbetlerdeyim yalnızlığımla *** Uykular yine haram bak yokluğunda Bedenim sarsılırken ağlayışlarda Volkanlar patlıyor haykırışlarda Volkanlar patlıyor haykırışlarda *** Ah tutsağım bebeğim arzunun kollarında Tükenip gideceğim hasretlerin koynunda Ah tutsağım bebeğim arzunun kollarında Tükenip gideceğim hasretlerin koynunda *** Islanıyorum yağan ayrılık yağmurunda Yoruldum sarılmaktan bu yalancı sevdaya

Ayrıl da Gel Dün gece kapıda öyle bi baktın Allah bilir sonra gidipte yattın Bense düşünüp sabahı getirirken Başka yolu yok seni kafama taktım *** Sen otur keyfinden Bak dardayım senin yüzünden Kaptırmam seni elimden Başına belayım inadım ben *** Ayrılda gel, ayrılda gel Ben gelemem seni aldırırım Ayrılda gel, ayrılda gel İstemesen bile buldururum *** Ayrılda gel, ayrılda gel Ben gelemem seni aldırırım Ayrılda gel, ayrılda gel İstemesen bile buldururum *** Sen beni öylesine biri sandın Oysa ki kaşına gözüne kandım Belki görür beni diye avunurken Bir bakışına ateşine yandım *** Sen otur keyfinden Bak dardayım senin yüzünden Kaptırmam seni elimden Başına belayım inadım ben *** Ayrılda gel, ayrılda gel Ben gelemem seni aldırırım Ayrılda gel, ayrılda gel İstemesen bile buldururum *** Yow *** Ayrılda gel, ayrılda gel Ben gelemem seni aldırırım Ayrılda gel, ayrılda gel İstemesen bile buldururum

Ağla Gözbebeğim Gün neşe de, heves dolu, banane bundan Bak ben yine yitik ziyan kederlerdeyim Sevdim sevdim sevilmedim, gülemedim ben Şimdi aslım nerelerde ben neredeyim *** Ağla ağla gözbebeğim Ağlamaya doymadın sen Oda gitsin sen tükenme Zaten mutlu olmadın sen *** Gün derdine ağıt oldum sanane bundan Sen şüphesiz sorumlusun yine yarından Ne anadan güldün nede o zalim yardan Sen küçüksün derdin büyük koca dünyada *** Ağla ağla gözbebeğim Ağlamaya doymadın sen Oda gitsin sen tükenme Zaten mutlu olmadın sen

Bir Tek Sen Varsın Uzun zaman gecti kollarim bombos Yanimda degilsin yüregim sarhos Aklimda birtek sen bir tek sen varsin Gel artik tek carem feryadima kos *** Dayanmak cok zormus bu ayriliga Isyan ediyorum yanlizligima Aklimda birtek sen bir tek sen varsin Katlanamiyorum ne olur anla *** Cözüm degil inan sensiz hicbir sey Anlamsiz günlerim anlamsiz hersey Aklimda birtek sen birtek sen varsin Sensiz care degil caresiz her sey *** Dayanmak cok zormus bu ayriliga Isyan ediyorum yanlizligima Aklimda birtek sen bir tek sen varsin Katlanamiyorum ne olur anla

Eyvallah Bir anda oldu ne olduysa Dünyamı alt üst ettin Aşk buysa olmaz olsun Ele kolay bana zorsun *** Olmaz olmaz böyle zalim Çok sevmezsen aşkta olmaz Ne derlerse desinler Tenim yanar sana doymaz Hadi bana eyvallah yavrum Aşkıma ağlarım kollarıma gelmezsen Karaları bağlarım, bağlarım

Sevmezsem Eğer Kırılsın ellerim, kör olsun gözlerim, tutulsun bu dilim Sana gelip sevmezsem eğer Kırılsın ellerim, kör olsun gözlerim, tutulsun bu dilim Sana gelip sevmezsem eğer *** Neye yarar, neye yarar sensiz olmak neye yarar Senin olsun her şey senin, sensiz hayat neye yarar Neye yarar, neye yarar sensiz olmak neye yarar Senin olsun her şey senin, sensiz olmak neye yarar *** Sev, sev, sev beni de sev Vur beni senin olup sevmezsem eğer Sev, sev, sev beni de sev Vur beni senin olup sevmezsem eğer ben *** Kırılsın dizlerim, taş olsun yüreğim, yok olsun bedenim Sana gelip sevmezsem eğer Kırılsın dizlerim, taş olsun yüreğim, yok olsun bedenim Sana gelip sevmezsem eğer *** Neye yarar, neye yarar sensiz olmak neye yarar Senin olsun her şey senin, sensiz olmak neye yarar Sev, sev, sev beni de sev Vur beni senin olup sevmezsem eğer ben

Belalım Benim Yoluna çikmaya cesaretim yok Her halin yolumdan döndürür beni Söyle bir bakmaya cesaretim yok Rüzgarin alevsiz söndürür beni *** Nasil etsem bir yolunu bulamiyorum Seni bir baskasindan soramiyorum Ne yapsam içimden atamiyorum Askin hasretinden öldürür beni *** Belalim benim,belalim benim Ah bu gönlüme helalim benim Kurtulamam derdinden,günahlarindan Günahlari boynuma vebalim benim *** Caresiz kalmisim cikar yolum yok Sensiz yaşamaya hiç umudum yok Derdine düsmüsüm dertsiz günüm yok Hasret uzaginda öldürür beni

Dura Dura Kaçma benden bu kadar, nereye kadar Hasret seni yakalar (beni yaralar) Ah, bir tutsam elinden (oh) gitsem sonuna kadar *** Senden başka kimim var (bak herşeyim var) Sorma sevdan ne kadar (nereye kadar) Ah, bir gelsen ardımdan (oh) gitsek ölümüne kadar *** Yanıyorum ya habibi, bana senden fayda yok Yolla şu tabibi, yüreğimde derman yok Birgör şu halimi, bana aşktan hayır yok Yolla şu katibi gözlerimde ferman yok *** Dura, dura koşmaya ellere kaçmaya (ah) Halim kalmadı ah sensiz yaşamaya (ah) Dura, dura koşmaya ellere kaçmaya (ah) Halim kalmadı ah sensiz yaşamaya *** Yanıyorum ya habibi, bana senden fayda yok Yolla şu tabibi, yüreğimde derman yok *** Kaçma benden bu kadar (nereye kadar) Hasret seni yakalar (beni yaralar) Ah, bir tutsam elinden (ah) gitsem sonuna kadar *** Yanıyorum ya habibi, bana senden fayda yok Yolla şu tabibi, yüreğimde derman yok Birgör şu halimi, bana aşktan hayır yok Yolla şu katibi gözlerimde ferman yok *** Dura, dura koşmaya ellere kaçmaya (ah) Halim kalmadı ah sensiz yaşamaya (ah) Dura, dura koşmaya ellere kaçmaya, ah Halim kalmadı ah sensiz yaşamaya *** Yanıyorum ya habibi, bana senden fayda yok Yolla şu tabibi, yüreğimde derman yok Birgör şu halimi, bana aşktan hayır yok Yolla şu katibi gözlerimde ferman yok *** E hadi ya habibi, bana senden fayda yok Yolla şu tabibi, yüreğimde derman yok Birgör şu halimi, bana aşktan hayır yok Yolla şu katibi gözlerimde ferman yok *** E hadi ya habibi, bana senden fayda yok Yolla şu tabibi, yüreğimde derman yok Birgör şu halimi, bana aşktan hayır yok Yolla şu katibi gözlerimde ferman yok *** E hadi ya habibi, bana senden fayda yok Yolla şu tabibi, yüreğimde derman yok

Durma Öyle Ellerimden uzakta özlediğim ellerin Gözlerimden uzakta o sevecan gözlerin Ellerimden uzakta özlediğim ellerin Gözlerimden uzakta o sevecan gözlerin *** Zamanlar geçmiyor ki Özlemek yetmiyor ki Kahreden bu sensizlik Canımdan gitmiyor ki *** Durma öyle (durma da gel) Her an bana (yanıma gel) Yok, yok olmaz yetmez canım Gir tenime canıma gel *** Yok, yok olmaz yetmez canım Gir tenime canıma gel *** Ellerimden uzakta özlediğim ellerin Gözlerimden uzakta o sevecan gözlerin *** Zamanlar geçmiyor ki Özlemek yetmiyor ki Kahreden bu sensizlik Canımdan gitmiyor ki *** Durma öyle (durma da gel) Her an bana (yanıma gel) Yok, yok olmaz yetmez canım Gir tenime canıma gel *** Yok, yok olmaz yetmez canım Gir tenime canıma gel *** Durma öyle (durma da gel) Her an bana (yanıma gel) Yok, yok olmaz yetmez canım Gir tenime canıma gel *** Durma öyle

Sokulsana Yokluğunda kabus hep geceler bıkmadılar Hadi tut ellerimden başımda fırtınalar *** Gözlerimi senden hiç ayırmam Söz veririm hiç soru sormam Gece anlat gündüz anlat Hiç sıkılmam *** Sokulsana yanıma usulca Susma hadi yine o sözü fısılda Anlamaz mısın sana açık eller Bak sonunda yalvarırcasına