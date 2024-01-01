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7/24 Dinle Dura Dura

Dura Dura Şarkı Sözleri

Emrah Dura Dura şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emrah Dura Dura şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dura Dura sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emrah

Emrah

Dura Dura

  • Ömrüm Geçti Bekarım

  • Ayrıl da Gel

  • Ağla Gözbebeğim

  • Bir Tek Sen Varsın

  • Eyvallah

  • Sevmezsem Eğer

  • Belalım Benim

  • Dura Dura

  • Durma Öyle

  • Nöbetlerdeyim

  • Sokulsana

  • Yaban Eldeyim

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