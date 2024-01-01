Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem *** Sen Tanrısın affedersin , bağışlarsın kulum dersin Sen Tanrısın affedersin , bağışlarsın kulum dersin Neler çektim sen bilirsin Sen affetsen ben affetmem.. sen affetsen ben affetmem Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem *** Ağlatıp da Ağlatıp da sevilip sevmeyenleri Sen affetsen ben affetmem Ağlatıp da gülenleri terkedip de gidenleri sevilip sevmeyenleri Sen affetsen ben affetmem Ümidimi kıranları bu dünyayı yakanları Ümidimi kıranları bu dünyayı yakanları Dar günde bırakanları Sen affetsen ben affetmem.. sen affetsen ben affetmem Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem!...