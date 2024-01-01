Sen Affetsen Şarkı Sözleri
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Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem
Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem
Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem
Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem
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Sen Tanrısın affedersin , bağışlarsın kulum dersin
Sen Tanrısın affedersin , bağışlarsın kulum dersin
Neler çektim sen bilirsin
Sen affetsen ben affetmem.. sen affetsen ben affetmem
Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem
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Ağlatıp da Ağlatıp da sevilip sevmeyenleri
Sen affetsen ben affetmem
Ağlatıp da gülenleri terkedip de gidenleri
sevilip sevmeyenleri
Sen affetsen ben affetmem
Ümidimi kıranları bu dünyayı yakanları
Ümidimi kıranları bu dünyayı yakanları
Dar günde bırakanları
Sen affetsen ben affetmem.. sen affetsen ben affetmem
Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem!...