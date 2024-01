Seni sevdim ez hanım, seni sevdim ez hanım Çık eyvanda gez hanım, çık eyvanda gez hanım Aziz misafir gelmiş, aziz misafir gelmiş *** Şeker şerbet et hanım, şeker şerbet et hanım *** Uy hanım hanım hanım, uy hanım hanım hanım Eller kınalı hanım, gözler sürmeli hanım Ayağı cizmalı hanım, burnu da hızmalı hanım *** Hanımın kaşı gözü, hanımın kaşı gözü Aya benziyor yüzü, aya benziyor yüzü Ciğerimi yakıyor, ciğerimi yakıyor Yârin ateşi közü, yârin ateşi közü *** Uy hanım hanım hanım, uy hanım hanım hanım Eller kınalı hanım, gözler sürmeli hanım Ayağı da cizmalı hanım, burnu da hızmalı hanım *** Hanım gülüm olasın, hanım gülüm olasın Mor sümbülüm olasın, mor sümbülüm olasın Ben Allah′tan diledim, ben Allah'tan diledim Hanım benim olasın, hanım benim olasın *** Uy hanım hanım hanım, uy hanım hanım hanım Eller kınalı hanım, gözler sürmeli hanım Ayağı cizmalı hanım, burnu da hızmalı hanım

Ayrılamam, ayrılamam sensizliğe katlanamam Yaşayamam, yaşayamam sen olmazsan yaşayamam *** Yokluğun içimde bir ateş gibi Tutuşmuş bedenim yanıyor sanki Ne olur terk etme seven kalbimi Gidersen sevgilim yaşayamam *** Ne olur terk etme seven kalbimi Gidersen sevgilim yaşayamam Ayrılamam, ayrılamam sensizliğe katlanamam Yaşayamam, yaşayamam sen olmazsan yaşayamam *** (Ayrılamam, ayrılamam sensizliğe katlanamam) (Yaşayamam, yaşayamam sen olmazsan yaşayamam) Ne kadar bağlandım sen biliyorsun Neden bu sevdayı bitiriyorsun *** Kalbinden beni sök at diyorsun Canımın canısın ayrılamam Kalbinden beni sök at diyorsun Canımın canısın ayrılamam *** Ayrılamam, ayrılamam sensizliğe katlanamam Yaşayamam, yaşayamam sen olmazsan yaşayamam (Ayrılamam, ayrılamam sensizliğe katlanamam) (Yaşayamam, yaşayamam sen olmazsan yaşayamam) Ayrılamam, ayrılamam sensizliğe katlanamam Yaşayamam