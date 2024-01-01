Seninle İlk Defa Şarkı Sözleri
Emrah Seninle İlk Defa şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emrah Seninle İlk Defa şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Seninle İlk Defa sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Seninle ilk defa tattım aşkı sevdayı
Senden öğrendim severek yaşamayı
Seninle ilk defa tattım aşkı sevdayı
Senden öğrendim severek yaşamayı
***
Sen açtın gözlerimi
Her şeyi sende gördüm
Sevmeyi, hasreti, çileyi sende gördüm
Sevmeyi, hasreti, çileyi sende gördüm
***
Senden ayrılmak çok zor
Öyle bağlıyım ki sana
Yalnızlığı kahreder
Çile yağar dünyama
***
Senden ayrılmak çok zor
Öyle bağlıyım ki sana
Yalnızlığı kahreder
Çile yağar dünyama
***
Sen açtın gözlerimi
Her şeyi sende gördüm
Sevmeyi, hasreti, çileyi sende gördüm
Sevmeyi, hasreti, çileyi sende gördüm
***
Seninle ilk defa tattım aşkı sevdayı
Senden öğrendim ben severek yaşamayı
***
Sen açtın gözlerimi
Her şeyi sende gördüm
Sevgiye, hasreti, çileyi sende gördüm, sende gördüm