Sevdim Şarkı Sözleri Emrah Sevdim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emrah Sevdim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevdim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.

Emrah Sevdim Sevdim Sevdim, sevdim vallah Sevdim, sevdim vallah Ben sevdim aşık oldum Derdi kederi buldum Vallahi mutsuz oldum Sevdim, yandım vallah Sevdim, sevdim Allah Sevdim, yandım Allah *** Sevdim diye aşk yerine derdi kederi buldum (Oh olsun) İstemeden bu başıma büyük belayı sardım (Suç sende) Bilseydim, sevmezdim Aşkı bilmeyen yarim Sevdim, sevdim Allah Sevdim, yandım vallah *** Sevdim, sevdim vallah Sevdim, yandım vallah Çok sevdim suçlu benim, size yemin ederim Artık aşk yok sevmek yok Sevdim, yandım Allah Sevdim, sevdim vallah Sevdim, yandım vallah *** Sevdim diye aşk yerine derdi kederi buldum (Oh olsun) İstemeden bu başıma büyük belayı sardım (Suç sende) Bilseydim, sevmezdim Aşkı bilmeyen yarim Sevdim, sevdim vallah Sevdim, yandım vallah Tüm Şarkıları