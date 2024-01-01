Sevdim Şarkı Sözleri
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Sevdim, sevdim vallah
Sevdim, sevdim vallah
Ben sevdim aşık oldum
Derdi kederi buldum
Vallahi mutsuz oldum
Sevdim, yandım vallah
Sevdim, sevdim Allah
Sevdim, yandım Allah
***
Sevdim diye aşk yerine derdi kederi buldum (Oh olsun)
İstemeden bu başıma büyük belayı sardım (Suç sende)
Bilseydim, sevmezdim
Aşkı bilmeyen yarim
Sevdim, sevdim Allah
Sevdim, yandım vallah
***
Sevdim, sevdim vallah
Sevdim, yandım vallah
Çok sevdim suçlu benim, size yemin ederim
Artık aşk yok sevmek yok
Sevdim, yandım Allah
Sevdim, sevdim vallah
Sevdim, yandım vallah
***
Sevdim diye aşk yerine derdi kederi buldum (Oh olsun)
İstemeden bu başıma büyük belayı sardım (Suç sende)
Bilseydim, sevmezdim
Aşkı bilmeyen yarim
Sevdim, sevdim vallah
Sevdim, yandım vallah