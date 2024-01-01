Gururum kırıldı ayrıldım senden Ben şimdi sensiz yapamıyorum Ne olur sevgilim geri dön bana İnan ki ben sensiz yapamıyorum *** Gel gel gel artık bana Sev sev sev artık beni Gel gel ne olursun *** Sev sev ne olursun Seviyorum seviyorum Seni canımdan çok seviyorum Özlüyorum seni her şeyden çok özlüyorum *** Çektiğin dertleri ver ben çekeyim Canımı istesen hemen veririm Yeniden başlasak inan severim İnan ki ben sensiz yapamıyorum *** Söylemek istemediğim tek kelime nedir biliyor musun? Ayrılık. Peki ayrılığın ne olduğunu bilir misin sen? Bilemezsin. Çünkü sen taş kalplisin. Ya sevmenin aşkın ne olduğunu bilir misin? Onuda bilemezsin. Çünkü sen hiç sevmemişsin Ama ben sevmenin ne olduğunu biliyorum. Sevmek beni hayata bağlayan Tek umut,tek duygu,tek yaşama hevesi Ben yinede Seni Seviyorum Seni Seviyorum