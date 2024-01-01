Seviyorum Şarkı Sözleri
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Gururum kırıldı ayrıldım senden
Ben şimdi sensiz yapamıyorum
Ne olur sevgilim geri dön bana
İnan ki ben sensiz yapamıyorum
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Gel gel gel artık bana
Sev sev sev artık beni
Gel gel ne olursun
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Sev sev ne olursun
Seviyorum seviyorum
Seni canımdan çok seviyorum
Özlüyorum seni her şeyden çok özlüyorum
***
Çektiğin dertleri ver ben çekeyim
Canımı istesen hemen veririm
Yeniden başlasak inan severim
İnan ki ben sensiz yapamıyorum
***
Söylemek istemediğim tek kelime nedir biliyor musun?
Ayrılık. Peki ayrılığın ne olduğunu bilir misin sen?
Bilemezsin. Çünkü sen taş kalplisin.
Ya sevmenin aşkın ne olduğunu bilir misin?
Onuda bilemezsin. Çünkü sen hiç sevmemişsin
Ama ben sevmenin ne olduğunu biliyorum.
Sevmek beni hayata bağlayan
Tek umut,tek duygu,tek yaşama hevesi
Ben yinede
Seni Seviyorum Seni Seviyorum