Bu nasıl aşk, nasıl iş bu böyle? Gel otur yanıma, anlat bakalım. Ne derdin var, yasaksa söyle. Dokunur canıma, kafama takarım. *** Aşklar bana oldum olası zor gelir ya. Silerim yaşımı içime atarım. Bazen ikimize burası dar gelir ya. Alırım başımı yanına kaçarım. *** Ya hey ya hey yola gel bi şöyle. Bi otur yanıma anlat bakalım. Ya hey ya hey kaçmak yok öyle. Karışır kafam aklım almaz. Günümü yaşarım. *** Hiç halim kalmadı ama razıyım ben. Anlamam. Ah be olmaz olası sana aşığım ben. Hiç halim kalmadı ama razıyım ben. Anlamam. Ah be oldum olası sana aşığım ben.

Susmuyor bir turlu içimde feryat Gün be gün artiyor, nedendir bilmem Hayata bir çare kaliyor gönlüm Nedense hep seni ariyor bilmem *** Sanki sana tutsak, sanki senleyim Sanki senin oldum, ellerindeyim Kaybolmuş gibiyim, bilmem nerdeyim Aklim hala sende, nedendir bilmem *** Ariyor gönlüm, yaniyor gönlüm Neden seni hala seviyor gönlüm Hel oldun sen bana, dertsin sevdama Neyazik derdinle soluyor gönlüm *** Kanimda, ruhumda, aklimda sensin Bitmiyor hasretin, nedendir bilmem Baktigim her yerde sanki sen varsin Nedense gözlerim daliyor bilmem *** Sanki sana tutsak, sanki senleyim Sanki senin oldum, ellerindeyim Kaybolmus gibiyim, bilmem nerdeyim Aklim hayla sende, nedendir bilmem *** Ariyor gönlüm, yaniyor gönlüm Neden seni hala seviyor gönlüm Hel oldun sen bana, dertsin sevdama Neyazik derdinle soluyor gönlüm

Yok senin gibisi İnan yok başka birisi Hiç bir şey beni kahretmez Hiç bir şey beni ağlatmaz *** Ama yok senin gibisi İnan yok başka birisi Hiç bir şey beni kahretmez Hiç bir şey beni ağlatmaz *** Ama yok mu dağları delmek (hadi be) Yok mu ölesi sevilmek (o kadar) Zor mu başımı döndürmek Bana çok mu yüzümü güldürmek *** Aklımı tutamam gelir gider bana Şu ufacık gönlüm yanar döner Aramazsan aşkım darılırım ben sana Şu kısacık ömrüm sana değer *** Yok senin gibisi İnan yok başka birisi Hiç bir şey beni kahretmez Hiç bir şey beni ağlatmaz *** Ama yok mu dağları delmek (hadi be) Yok mu ölesi sevilmek (o kadar) Zor mu başımı döndürmek Bana çok mu yüzümü güldürmek *** Aklımı tutamam gelir gider bana Şu ufacık gönlüm yanar döner Aramazsan aşkım darılırım ben sana Şu kısacık ömrüm sana değer

Gözlerini rahat bırak Dilediği yerden vursun İnan çoktan hazırım ben Senin aşkına Bir yangın da senden olsun Allah aşkına *** Tutsak ettin düşlerimi Saçlarının alevine Allah'ım nasıl da sevmişim *** Ah tutsak ettin düşlerimi Saçlarının alevine Allah'ım nasıl da sevmişim *** Yakala yakala beni Kaderimden Yakala yakala beni Gönlümden Acıma yarala beni Can evimden yakala *** Gözlerini rahat bırak Dilediği yerden vursun İnan çoktan hazırım ben Senin aşkına Bir yangın da senden olsun Allah aşkına Tutsak ettin düşlerimi *** Saçlarının alevine Allah'ım nasıl da sevmişim *** Yakala yakala beni Kaderimden Yakala yakala beni Gönlümden Acıma yarala beni Can evimden yakala