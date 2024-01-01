Söz verdim Sevda Ülkesinde, Köle Diye Geldim Niye, Gözlerimdeki Alevi Sil, Bu Hasrete Sebeb Sensin, Neylerim Yarim,Sensiz Canim, Azaplarim,Umutlarim, Sonumu Yazma Ellerinle, Gel Bu Kader Silinmesin, Haram Olsun Bu Sensiz Gecen Gündüzüm,Gecelerim. *** Söz Verdiyim,Ona Yine Söz Verdiyim, Onu Sevmeye,Onun Olmaya,Ona Söz Verdim.

Kusursuzsun İnan kusursuzsun, kudurtursun Sana hayır demek imkansız Çok acayip hiç kimsede olmayan bir şeyler var sende *** Şanslı saymam gerek kendimi Dünyaya yeniden geldim sanki Şimdi yepyeni bir sayfa açtım ben Seninle beraber *** Bu kız çıtır çıtır İnsanı çıldırtır Nasıl bir şeysin sen? içim kıpır kıpır *** İnan kusursuzsun, kudurtursun Sana hayır demek imkansız Çok acayip hiç kimsede olmayan bir şeyler var sende *** Şanslı saymam gerek kendimi Dünyaya yeniden geldim sanki Şimdi yepyeni bir sayfa açtım ben Seninle beraber *** Bu kız çıtır çıtır İnsanı çıldırtır Nasıl bir şeysin sen? içim kıpır kıpır

Meleğime danıştım Düsen yildizlar gibi, eksildin gök yüzünden, bir yagmur damlasiydin, sende düstün gözümden, beni yolda biraktin, simdi bu dönüs niye, agladim aksamlar, benden sana Hediye. Sensizlik senden vefali, acin hala bende durur, ihanetin temsil eder ruhumdaki sende gurur. *** Melegim danistim yok verdi sana, seytana uydun ya, oh olsun sana aklin nerdeydi kendine sorsana, ben cok agladim simdi sen agla.

Unutamadım Buna Yürek dayanır mı? Ayrılık ateşi sarmış bedenimi, Anladım ki, senle varım, sen bendin, ben sendim, sensiz olmaz, hiçbir sabahım. Duysan dönsen tekrar sevsen, bir şans versen ve sunu bilsen, seni çok seviyorum.(2x) *** Yapamadım, unutamadım, Şu gönlüme anlatamadım, sensiz düzen kuramadım, olur diye zannetmiştim, meğer sensiz yaşanamazmış

Aşkım Yok Ya Aşkım yok ya İçim suskun, gönlüm küskün Aklım onda O bal dudaklarında Allah bütün güzelliği Ona vermiş Cilve onda Ne ararsan herşey onda Aşkım yok ya İçim suskun, gönlüm küskün Aklım onda O bal dudaklarında Allah bütün güzelliği Ona vermiş Cilve onda İşin sırrı bence bunda Fazla naz aşık Usandırır derler Gönlün varsa bende Evet de yeter Ömrümden ömür gitse Beklerim ben o anı Bir gün benim olmanı Vah vah diye diye Bak döndüm bir deliye Yaptığın doğru değil Bana dönmezsin niye

Aşklar yalan Aşıktım sana Ölürcesine Uğrunda canımı Verircesine Aşlar yalan derlerdi İnanmazdım Avunmuşum meğer Kendi kendime Karşılıksız sevmiştim seni Seni hiç haketmedin beni Ne sandın ki sen kendini Ettiğin yanına kalmaz Şimdi kal tek başına Umrumda değilsin artık Acıyamam gözyaşına Bir daha çıkma karşıma

Dün gece dün gece bütün gece uyku girmedi gözlerim ansizim kacip gittin düslerim seni her gece (2x) *** her gece her gece her gece bütün gece *** gel desende gör desende ölümüne sevicem kal desende zorlama fazla askimi asla bu asktan hayir yok istesende (2x)

Son durum böyle Çok Pişmanım Seni Kırıp Üzdüğüme Bir Anlık Öfkeye Yenik Düştüm Yazık Oldu Son Durum Böyle Seni Seviyorum Desem Haykırsam Dünyaya Hep Dönmeni Beklesem Alev Alev Yansın Gönlüm Seninle Son Bulsun Ömrüm Senle Hayat Bambaşkaymış Bunu Senden Sonra Gördüm Çekip Gittiğin Gün Bilir Misin Sen Bittim Ben *** Kor Ateşlerde Yandım Ben Yandım Sensiz Sevgisiz Kimsesiz Son Kez Baktım Pencereden Sen Giderken Ama Faydasız Neye Yarar Gidiyorsun Dönmemek Üzere Sen Hata Bende Biliyorum Seni Kırdığım İçin Üzgünüm Kahretsin Bebeğim Böyle Olsun İstemezdim Dur Bak Ben Yerine Koyamam Kimseyi Dön Hemen Bugün Özledim

Zorla güzellik olmaz Zorla güzellik olmaz Bilirim Sevdim seni Vazgeçmem güzelim Bir o gönülde *** Bir bu gönülde olmaz Bir anda oldu sandım İstediğim oldu sanki Ben sana nasıl kandım Anladım şimdi yandım Sen yoluna ben yoluma Geldik bu aşkın sonuna Sana hayatımı verdim Gel gör bak ne haldeyim

Ben seni yüreğime yazdım Çok zor Senden ayrı yaşamak Hayattaki en zor acı Bu olsa gerek Sensizlik üstüme Bir çığ gibi çöktü Yardım et ne olur Çaresizim ben Sen beni anlayamazsın Ben seni yüreğime yazdım Çok uzaklarda olsan da Yaşatırım bende ki seni Sen olmazsan olmaz Sen olmadan yaşanmaz

Bir daha düşün Aklımdan geçenleri Bir bilsen için yanar Gitmeden bir daha düşün Sensizlik ateş gibi yakar *** Olmadı olmadı olamadı Dayanacak gücüm kalmadı Nasıl yaptın bunu bana Bırakıp gitmek var mıydı böyle Acımı dindiremem ki Sonsuza kadar yaşar benimle

Yılan Bugün benim, benim günüm Dünüm sanki yalan gibi Yılan gibiydim eskiden Akıp giden sular gibi Aşklar bana huzur verir **** Yazlar beni etkiler Günüm günüme uymaz benim Bir gelir, bir giderler Korkmam senden Korkmam senden Yarından

Ben seni yüreğime yazdım 1 Çok zor Senden ayrı yaşamak Hayattaki en zor acı Bu olsa gerek Sensizlik üstüme Bir çığ gibi çöktü Yardım et ne olur Çaresizim ben Sen beni anlayamazsın Ben seni yüreğime yazdım Çok uzaklarda olsan da Yaşatırım bende ki seni Sen olmazsan olmaz Sen olmadan yaşanmaz