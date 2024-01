Hey hey hey taksi Bütün işlerim gitti aksi Hey dur taksi *** Hey hey hey taksi Bütün işlerim gitti aksi Hey dur taksi *** İlk orta fakülte Bitirdim ben güzelce Bir baltaya sap olup Kurtulurum sandım böylece *** İlk orta fakülte Bitirdim ben güzelce Bir baltaya sap olup Kurtulurum sandım böylece *** Nerede abi, nerede? Ekmek aslanın midesinde Bugün git, yarın gel Her gün başka bir engel *** Hey hey hey taksi Bütün işlerim gitti aksi Hey dur taksi *** Hey hey hey taksi Bütün işlerim gitti aksi Hey dur taksi *** Hey hey hey taksi Bütün işlerim gitti aksi Hey dur taksi *** Hey hey hey taksi Bütün işlerim gitti aksi Hey dur taksi *** İlk orta fakülte Bitirdim ben güzelce Bir baltaya sap olup Kurtulurum sandım böylece *** İlk orta fakülte Bitirdim ben güzelce Bir baltaya sap olup Kurtulurum sandım böylece *** Nerede abi, nerede? Ekmek aslanın midesinde Bugün git, yarın gel Her gün başka bir engel *** Hey hey hey taksi Bütün işlerim gitti aksi Hey dur taksi *** Hey hey hey taksi Bütün işlerim gitti aksi Hey dur taksi

Her şey seninle güzel, yolda yürümek bile Olmayacak düşlerin peşinde koşmak bile Her şey seninle güzel, bu toprak bu taş bile İçimdeki bu korku, gözümdeki bu yaş bile *** Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana *** Her şey seninle güzel, duyduğum bu ses bile Yalnız içtiğim su değil aldığım nefes bile Her şey seninle güzel, bu yağmur bu kar bile Yüzümdeki gözyaşının izleri, onlar bile *** Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana *** Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana *** Yeter bana Yeter bana Yeter bana