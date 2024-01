Sevgine koyma yasak Aşkın bana bir tuzak Bu inadı gel bırak Geçiyor zamanın bak *** Tak tak tiki tiki tak Tak tak tiki tiki tak Tak tak tak tiki tiki tak *** Her anı yaşayalım Haydi naz etme canım Mutluluğa beş kala Hızlandı yine nabzım Hızlandı yine nabzım *** Tak tak tiki tiki tak Tak tak tiki tiki tak Tak tak tak tiki tiki tak *** Ellerin ellerimde Gözlerin gözlerimde Gel beraber olalım Çeyrek saat keyfine *** Tak tak tiki tiki tak Tak tak tiki tiki tak Tak tak tak tiki tiki tak *** Her anı yaşayalım Haydi naz etme canım Mutluluğa beş kala Hızlandı yine nabzım Hızlandı yine nabzım *** Tak tak tiki tiki tak Tak tak tiki tiki tak Tak tak tak tiki tiki tak *** Ah şu saatler beni Deli ediyor deli Yelkovanla akrebi Alıyor benden seni *** Tak tak tiki tiki tak Tak tak tiki tiki tak Tak tak tak tiki tiki tak *** Her anı yaşayalım Haydi naz etme canım Mutluluğa beş kala Hızlandı yine nabzım Hızlandı yine nabzım *** Tak tak tiki tiki tak Tak tak tiki tiki tak Tak tak tak tiki tiki tak *** Tak tak tiki tiki tak Tak tak tiki tiki tak Tak tak tak tiki tiki tak *** Tak tak tiki tiki tak Tak tak tiki tiki tak Tak tak tak tiki tiki tak *** Tak tak tiki tiki tak Tak tak tiki tiki tak Tak tak tak tiki tiki tak

Her şey seninle güzel, yolda yürümek bile Olmayacak düşlerin peşinde koşmak bile Her şey seninle güzel, bu toprak bu taş bile İçimdeki bu korku, gözümdeki bu yaş bile *** Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana *** Her şey seninle güzel, duyduğum bu ses bile Yalnız içtiğim su değil aldığım nefes bile Her şey seninle güzel, bu yağmur bu kar bile Yüzümdeki gözyaşının izleri, onlar bile *** Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana *** Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana *** Yeter bana Yeter bana Yeter bana