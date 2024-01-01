Sevgiler Şarkı Sözleri
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Sevgine koyma yasak
Aşkın bana bir tuzak
Bu inadı gel bırak
Geçiyor zamanın bak
***
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tak tiki tiki tak
***
Her anı yaşayalım
Haydi naz etme canım
Mutluluğa beş kala
Hızlandı yine nabzım
Hızlandı yine nabzım
***
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tak tiki tiki tak
***
Ellerin ellerimde
Gözlerin gözlerimde
Gel beraber olalım
Çeyrek saat keyfine
***
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tak tiki tiki tak
***
Her anı yaşayalım
Haydi naz etme canım
Mutluluğa beş kala
Hızlandı yine nabzım
Hızlandı yine nabzım
***
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tak tiki tiki tak
***
Ah şu saatler beni
Deli ediyor deli
Yelkovanla akrebi
Alıyor benden seni
***
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tak tiki tiki tak
***
Her anı yaşayalım
Haydi naz etme canım
Mutluluğa beş kala
Hızlandı yine nabzım
Hızlandı yine nabzım
***
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tak tiki tiki tak
***
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tak tiki tiki tak
***
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tak tiki tiki tak
***
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tak tiki tiki tak
-
Her şey seninle güzel, yolda yürümek bile
Olmayacak düşlerin peşinde koşmak bile
Her şey seninle güzel, bu toprak bu taş bile
İçimdeki bu korku, gözümdeki bu yaş bile
***
Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa
Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana
Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa
Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana
***
Her şey seninle güzel, duyduğum bu ses bile
Yalnız içtiğim su değil aldığım nefes bile
Her şey seninle güzel, bu yağmur bu kar bile
Yüzümdeki gözyaşının izleri, onlar bile
***
Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa
Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana
Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa
Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana
***
Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa
Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana
***
Yeter bana
Yeter bana
Yeter bana