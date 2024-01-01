Töre Şarkı Sözleri Emrah Töre şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emrah Töre şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Töre sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.

Emrah Töre Töre Sevin gönül sevin deme Nasıl sevinebilirsin? Yâr töreye boyun eğmiş Sevinemezsin Aaah, yâr töreye boyun eğmiş Sevinemezsin Sabret gönül sabret deme Nasıl sabredebilirsin? Yârin ellerin elinde Sabredemezsin Yârin ellerin elinde Sabredemezsin *** Vazgeç gönül vazgeç deme Nasıl vazgeçebilirsin? Sonu ölüm olsa bile vazgeçemezsin Aaah, sonu ölüm olsa bile vazgeçemezsin Sabret gönül sabret deme Nasıl sabredebilirsin? Yârin ellerin elinde Sabredemezsin Yârin ellerin elinde Sabredemezsin *** Ah le vay le vay le vay le vay le vay leeee hey hey hey Anemi leeheey heeey heeey hey le vay le vay leeehey Tüm Şarkıları