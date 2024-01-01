Töre Şarkı Sözleri
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Tüm Şarkıları
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Sevin gönül sevin deme
Nasıl sevinebilirsin?
Yâr töreye boyun eğmiş
Sevinemezsin
Aaah, yâr töreye boyun eğmiş
Sevinemezsin
Sabret gönül sabret deme
Nasıl sabredebilirsin?
Yârin ellerin elinde
Sabredemezsin
Yârin ellerin elinde
Sabredemezsin
***
Vazgeç gönül vazgeç deme
Nasıl vazgeçebilirsin?
Sonu ölüm olsa bile vazgeçemezsin
Aaah, sonu ölüm olsa bile vazgeçemezsin
Sabret gönül sabret deme
Nasıl sabredebilirsin?
Yârin ellerin elinde
Sabredemezsin
Yârin ellerin elinde
Sabredemezsin
***
Ah le vay le vay le vay le vay le vay leeee hey hey hey
Anemi leeheey heeey heeey hey le vay le vay leeehey