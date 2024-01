Tutkunum Tutkunum Tutkunum Ölesiye bir ömür al hapset beni Tutkunum Tutkunum Sen yoksan yaşamış saymam ah kendimi *** Tutkunum Tutkunum Ölesiye bir ömür al hapset beni Tutkunum Tutkunum Sen yoksan yaşamış saymam ah kendimi *** Tabi ki sensin Bana can verensin Sen her şeye çaremsin En güzel hikayemsin *** Bir kere sevdi mi bu gönül Kollarında bir ömür İçim yanar alev alev Gel de bu ateşi söndür *** Bir kere sevdi mi bu gönül Kollarında bir ömür İçim yanar alev alev Gel e bu ateşi söndür *** Tutkunum Tutkunum Ölesiye bir ömür al hapset beni Tutkunum Tutkunum Sen yoksan yaşamış saymam ah kendimi *** Tabi ki sensin Bana can verensin Sen her şeye çaremsin En güzel hikayemsin *** Bir kere sevdi mi bu gönül Kollarında bir ömür İçim yanar alev alev Gel de bu ateşi söndür *** Bir kere sevdi mi bu gönül Kollarında bir ömür İçim yanar alev alev Gel de bu ateşi söndür *** Bir kere sevdi mi bu gönül Kollarında bir ömür İçim yanar alev alev Gel de bu ateşi söndür

Hani Sen Benimdin Güvenmiştim, inanmıştım O güzel sözlerine Yanılmışım, aldanmışım Ağlıyorum halime *** Sen de bir gün seversen Allah'ından bulasın Sen benim aşkımı Sen duygularımı Çalan bir yalancısın *** Hani sen benimdin Hani gözbebeğimdin Hani en çok beni sevmiştin Hani ben canındım, Ekmeğin aşındım Nerde sözlerin yalancı

Aynı Sahilde Her yerinde hatıran Her yerinde izlerin (hayalin) var Özlemekten yoruldum Sen geri dönmedin yar Özlemekten yoruldum Geri dönmedin yar *** Yine aynı sahilde Dinledim şarkımızı Sanki bitmemiş gibi, Yaşadım aşkımızı *** Seni seven bu kalbin Değerini bilmedin yar Hasretinle yakarken (yanarken) Buralara gelmedin yar (Geri dönmedin yar) *** Yine aynı sahilde…

Yalancı Bahar Gözlerin ayrılık adresi sanki Aşkıma ihanet beklemiyorum Bu muydu sevdanın payına düşen Ben seni gözümden sakınıyordum *** Yaşamaksa yaşanılır Kader buysa katlanılır Bende bir kaç hazin duygu Kalleşliğin sende kalır *** Yalancı baharın yalan çiçeği Vefasızlık senin meziyetinmiş Sen beni bırakıp gidiyorsun ya İnsanlığın seni çoktan terk etmiş *** Yolunda harcarken Bütün ömrümü Sende görmek varmış Zalim zulmünü *** Yaşamaksa yaşanılır Kader buysa katlanılır Bende bir kaç hazin duygu Kalleşliğin sende kalır

Var Mı Söyle Anılarım bir bir tükendi soldu O gidişin beni kalbimde vurdu Dayanamam yokluğuna unutamam ki Mevsimler geçti gönlümü avutamam ki *** Var mı söyle, var mı söyle Benim gibi deli yürek Var mı söyle, var mı söyle Ömür boyu sevecek *** Geçmez oldu, günlerim geçmez oldu Dinmez oldu acılar, dinmez oldu Yaşayamam sensiz olmaz dayanamam ki Mevsimler geçti gönlümü avutamam ki *** Var mı söyle, var mı söyle...

Zalim Dostlarım Ömrümden dökülüp gittiniz bir bir Meçhulde durdunuz zalim dostlarım Gençliğim sizinle düştü yollara Sırtımdan vurdunuz zalim dostlarım *** Boynuma dertlerden kolye taktınız En güzel yıllarımı yakıp, yıktınız Bana bir mutlu an bırakmadınız Gönlümü yordunuz zalim dostlarım *** Sırtımdan vurdunuz zalim dostlarım Gönlümü yordunuz zalim dostlarım Hatır mı sordunuz zalim dostlarım Canımı aldınız zalim dostlarım *** Ne ümit, ne heves kaldı gülmeye Darıldım şansıma, küstüm kadere Çileli hayatım geçti boş yere Hatır mı sordunuz zalim dostalarım *** Gözümden sel gibi döküldü yaşım Şimdi bir virane bu dertli başım Ne çıkar olmasın bir mezar taşım Canımı aldınız zalim dostlarım *** Sırtımdan vurdunuz zalim dostlarım Gönlümü yordunuz zalim dostlarım Hatır mı sordunuz zalim dostlarım Canımı aldınız zalim dostlarım

Esirin Oldum Bir ateş gibi düştün yüreğime Senin yangınlarınla tutuştum Kalbim sana boyun eğdi eğeli Sevdalandım ben, sana vuruldum *** Ölümüne tutsak, ölümüne sevdalı Ölümüne vurgunum ben sana *** Ölümüne tutsak ölümüne sevdalı Ölümüne vurgunum ben sana *** Esirin oldum, kul, kölen oldum Ben sana mahkum, aşığınım oldum Yanıyor yüreğim, vuruldum *** Esirin oldum, kul, kölen oldum Ben sana mahkum, aşığın oldum Yanıyor yüreğim, vuruldum *** Biliyorsun seni çok sevdiğimi Bu canımı uğruna vereceğimi Senin için herşeyden geçerim inan Sen olmasan yanımda yaşayamam *** Ölümüne tutsak, ölümüne sevdalı Ölümüne vurgunum ben sana *** Ölümüne tutsak, ölümüne sevdalı Ölümüne vurgunum ben sana *** Esirin oldum, kul kölen oldum Ben sana mahkum, aşığın oldum Yanıyor yüreğim, vuruldum *** Esirin oldum, kul, kölen oldum Ben sana mahkum, aşığın oldum Yanıyor yüreğim, vuruldum

Düşerim Dillere Sevgisiz kalmışım gülüm soluyor Gözlerim yaşlarla doluyor Sevgisiz kalmışım gülüm soluyor Gözlerim yaşlarla doluyor *** İlk aşkım sevgilim yoluna öldüğüm Canımı verdiğim gelin oluyor İlk aşkım sevgilim yoluna öldüğüm Canımı verdiğim elin oluyor *** Vefasızlar girdi senin kanına O ben gibi sever mi Allah aşkına Vicdansızlar girdi senin kanına O ben gibi sever mi Allah aşkına *** Gidersen ellere düşerim dillere İnan kıyarım gülüm ben bu canıma Gidersen ellere düşerim dillere İnan kıyarım gülüm ben bu canıma *** Adımı sormayın kader desinler Sevdi bu kalbim nerden bilsinler Adımı sormayın kader desinler Sevdi bu kalbim nerden bilsinler *** İlk aşkım sevdiğim yoluna öldüğüm Canımı verdiğim gelin oluyor İlk aşkım sevdiğim yoluna öldüğüm Canımı verdiğim elin oluyor *** Vefasızlar girdi senin kanına O ben gibi sever mi Allah aşkına Vicdansızlar girdi senin kanına O ben gibi sever mi Allah aşkına *** Gidersen ellere düşerim dillere İnan kıyarım gülüm ben bu canıma Gidersen ellere düşerim dillere İnan kıyarım gülüm ben bu canıma

Senin İçin Burdayım İçimde bir ümit var onun için burdayım, Belki gelirsin diye senin için burdayım Vakit çok geç olsa da gönlüm mahzun kalsa da, Yine aynı masada senin için burdayım *** Burada izlerin var Islanmış gözlerin var Verdiğin sözlerin var Onun için burdayım *** İnan ki sensiz canım mutluluğa düşmanım, Affet beni pişmanım demek için burdayım Elini elime alıp öylece bir an kalıp, Sana son kez sarılıp ölmek için burdayım *** Burda izlerin var...

Unutamam ki Gözüme doldukça hasret bulutu Akan bir damlamı kurutamam ki Ömrümden alsan da yarınlarımı Ben seni ecelle bir tutamam ki *** Her yerde sen varsın her nefeste sen Her adım aşkıma duadır benden Bir canım kaldı al götür istersen Ben seni ölsem de Unutamam ki, unutamam ki, unutamam ki *** Ben sensiz yaşamam bunu bilirim Her şeyden daha çok seni severim Sen çağır mahşerden koşar gelirim Hayalle gönlümü avutamam ki *** Her yerde sen varsın her nefeste sen Her adım aşkıma duadır benden Bir canım kaldı al götür istersen Ben seni ölsem de Unutamam ki, unutamam ki, unutamam ki