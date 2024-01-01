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7/24 Dinle Kusursuzsun

Kusursuzsun Şarkı Sözleri

Emrah Kusursuzsun şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emrah Kusursuzsun şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kusursuzsun sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emrah

Emrah

Kusursuzsun

  • Unutamadım

  • Kusursuzsun

  • Meleğime danıştım

  • Aşkım Yok Ya

  • Aşklar yalan

  • Dün gece

  • Söz verdim

  • Son durum böyle

  • Zorla güzellik olmaz

  • Ben seni yüreğime yazdım

  • Bir daha düşün

  • Yılan

  • Ben seni yüreğime yazdım 1

  • Kusursuzsun (Akustik Versiyon)

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