Gönül Telimizi Titretenler Şarkı Sözleri
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Emrah
Gönül Telimizi Titretenler
-
Sen oyunlara çok alışmışsın
Ben senin adamın değilim olamam
Tatlı aleme fazla dalmışsın
(Ahh) Sana ayak uyduramam
***
Eline düşenin vay haline
Sen o nazları sakla kendine
Bin dokun bin ah işit bu aralar benden
Rahat bırak beni kendi halime
***
Vallah bittim vallah
Uyutma beni masalla
Yallah güzelim yallah
Uzaktan el salla
***
Vallah bittim vallah
Uyutma beni masalla
Yallah güzelim yallah
Uzaktan el salla
***
Sen oyunlara çok alışmışsın
Ben senin adamın değilim olamam
Tatlı aleme fazla dalmışsın
(Ahh) Sana ayak uyduramam
***
Eline düşenin vay haline
Sen o nazları sakla kendine
Bin dokun bin ah işit bu aralar benden
Rahat bırak beni kendi halime
***
Vallah bittim vallah
Uyutma beni masalla
Yallah güzelim yallah
Uzaktan el salla
***
Vallah bittim vallah
Uyutma beni masalla
Yallah güzelim yallah
Uzaktan el salla
***
Vallah bittim vallah
Uyutma beni masalla
Yallah güzelim yallah
Uzaktan el salla
***
Vallah bittim vallah
Uyutma beni masalla
Yallah güzelim yallah
Uzaktan el salla
***
Vallah bittim vallah
Uyutma beni masalla
Yallah güzelim yallah
Uzaktan el salla
Yallah
-
Ahhh ahhh
Ahhh ahhh
**
Sana dün bir tepeden baktım aziz ıstanbul
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiç bir yer
Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer
**
Nice revnaklı şehirler görünür dünyada
Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan
Yaşamışdır derim en hoş ve uzun rüyada
Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan
Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan
**
Ahhh, ahhh, ahhh
Ahhh, ahhh, ahhh
**
Sana dün bir tepeden baktım aziz ıstanbul
Aziz ıstanbul
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Kapın her çalındıkça
O mudur diyeceksin
O mudur diyeceksin
Kapın her çalındıkça
O mudur diyeceksin
O mudur diyeceksin
Beni kaybettin artık
Sen çok bekleyeceksin
Beni kaybettin artık
Sen çok bekleyeceksin
Beni kaybettin artık
Sen çok bekleyeceksin
Beni kaybettin artık
Sen çok bekleyeceksin
Hele bir yalnız kal da
Nasılmış göreceksin
Nasılmış göreceksin
Hele bir yalnız kal da
Nasılmış göreceksin
Nasılmış göreceksin
Beni kaybettin artık
Sen çok bekleyeceksin
Beni kaybettin artık
Sen çok bekleyeceksin
Beni kaybettin artık
Sen çok bekleyeceksin
Beni kaybettin artık
Sen çok bekleyeceksin
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Görmedim ömrümün asude geçen bir demini
Çekerim hep bu siyah gözlerinin matemini
Hasretiyle inlediğim çekti benden elini
Çekerim hep o siyah gözlerin matemini
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Haleli gözlerin hayale döndü
Aşkımın ateşi melale döndü
Gönlümde hüzün var yaklaştı akşam
Ömrümün güneşi zevale döndü
***
Hayalsiz bir ömür durgun bir gölmüş
Sevdasız bir hayat susuz bir çölmüş
Sevmek sevilmekmiş cihanın zevki
Ra'şesiz bir ömür farz et ki ölmüş