Uzaktan el salla Sen oyunlara çok alışmışsın Ben senin adamın değilim olamam Tatlı aleme fazla dalmışsın (Ahh) Sana ayak uyduramam *** Eline düşenin vay haline Sen o nazları sakla kendine Bin dokun bin ah işit bu aralar benden Rahat bırak beni kendi halime *** Vallah bittim vallah Uyutma beni masalla Yallah güzelim yallah Uzaktan el salla *** Vallah bittim vallah Uyutma beni masalla Yallah güzelim yallah Uzaktan el salla *** Sen oyunlara çok alışmışsın Ben senin adamın değilim olamam Tatlı aleme fazla dalmışsın (Ahh) Sana ayak uyduramam *** Eline düşenin vay haline Sen o nazları sakla kendine Bin dokun bin ah işit bu aralar benden Rahat bırak beni kendi halime *** Vallah bittim vallah Uyutma beni masalla Yallah güzelim yallah Uzaktan el salla *** Vallah bittim vallah Uyutma beni masalla Yallah güzelim yallah Uzaktan el salla *** Vallah bittim vallah Uyutma beni masalla Yallah güzelim yallah Uzaktan el salla *** Vallah bittim vallah Uyutma beni masalla Yallah güzelim yallah Uzaktan el salla *** Vallah bittim vallah Uyutma beni masalla Yallah güzelim yallah Uzaktan el salla Yallah

Aziz İstanbul Ahhh ahhh Ahhh ahhh ** Sana dün bir tepeden baktım aziz ıstanbul Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiç bir yer Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer ** Nice revnaklı şehirler görünür dünyada Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan Yaşamışdır derim en hoş ve uzun rüyada Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan ** Ahhh, ahhh, ahhh Ahhh, ahhh, ahhh ** Sana dün bir tepeden baktım aziz ıstanbul Aziz ıstanbul

Kapım Her Çalındıkça Kapın her çalındıkça O mudur diyeceksin O mudur diyeceksin Kapın her çalındıkça O mudur diyeceksin O mudur diyeceksin Beni kaybettin artık Sen çok bekleyeceksin Beni kaybettin artık Sen çok bekleyeceksin Beni kaybettin artık Sen çok bekleyeceksin Beni kaybettin artık Sen çok bekleyeceksin Hele bir yalnız kal da Nasılmış göreceksin Nasılmış göreceksin Hele bir yalnız kal da Nasılmış göreceksin Nasılmış göreceksin Beni kaybettin artık Sen çok bekleyeceksin Beni kaybettin artık Sen çok bekleyeceksin Beni kaybettin artık Sen çok bekleyeceksin Beni kaybettin artık Sen çok bekleyeceksin

Görmedim Ömrümün Görmedim ömrümün asude geçen bir demini Çekerim hep bu siyah gözlerinin matemini Hasretiyle inlediğim çekti benden elini Çekerim hep o siyah gözlerin matemini