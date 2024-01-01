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7/24 Dinle Ya Hey

Ya Hey Şarkı Sözleri

Emrah Ya Hey şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emrah Ya Hey şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ya Hey sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emrah

Emrah

Ya Hey

  • Var Git Ölüm

  • Ya Hey

  • Bırakın Peşimi

  • Uçurum Çiçeği

  • Hadi Geç Bunları

  • Yanıyor Gönlüm

  • Aklımı Tutamam

  • Yakala

  • Söylemek Kolay

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