Var Git Ölüm Dara düşmüş başım dara. Yüreğimde binbir yara. Bir gün olsun tanı bana. Kavuşayım nazlı yara. *** Var git ölüm var git, Benim başımdan. Ne istersin benim, Şu genç yaşımdan. Ayırma canımı, Nazlı yarimden. Var git ölüm var git, Benim başımdan. *** İçim yanar,sızlar canım. Kurşun olmuş dört bir yanım. Feryadım var,figanım var. Yardan başka yok duyanım. *** Yetmez gücüm ağlar oldum, Gün derdine doyar oldum. Esti hasret vurdu beni. Ben kendime diyar oldum.

Ya Hey Bu nasıl aşk, nasıl iş bu böyle? Gel otur yanıma, anlat bakalım. Ne derdin var, yasaksa söyle. Dokunur canıma, kafama takarım. *** Aşklar bana oldum olası zor gelir ya. Silerim yaşımı içime atarım. Bazen ikimize burası dar gelir ya. Alırım başımı yanına kaçarım. *** Ya hey ya hey yola gel bi şöyle. Bi otur yanıma anlat bakalım. Ya hey ya hey kaçmak yok öyle. Karışır kafam aklım almaz. Günümü yaşarım. *** Hiç halim kalmadı ama razıyım ben. Anlamam. Ah be olmaz olası sana aşığım ben. Hiç halim kalmadı ama razıyım ben. Anlamam. Ah be oldum olası sana aşığım ben.

Bırakın Peşimi Herkes sorar hesabını (soran sorana) Dokunurlar bugünüme (hem sonrasına) *** Vazgeçersem bir gün eğer sevdalarımdan Ne kendime faydam olur ne başkasına Vazgeçersem bir gün eğer sevdalarımdan Ne kendime faydam olur ne başkasına *** Bırakın peşimi, bırakın artık Gelmeyin üstüme, gelmeyin artık Özledim kendimle yalnız kalmayı Derman olsa vermeyin artık *** Akıl ermez ruhumdaki (yangınlarıma) Çare değil hiçbir kuvvet (duygularıma) *** Vazgeçersem bir gün eğer sevdalarımdan Ne kendime faydam olur ne başkasına Vazgeçersem bir gün eğer sevdalarımdan Ne kendime faydam olur ne başkasına *** Bırakın peşimi, bırakın artık Gelmeyin üstüme, gelmeyin artık Özledim kendimle yalnız kalmayı Derman olsa vermeyin artık *** Derman olsa vermeyin artık Bırakın peşimi, bırakın artık Gelmeyin üstüme, gelmeyin artık Özledim kendimle yalnız kalmayı Derman olsa vermeyin artık

Uçurum Çiçeği Sesin baş ucumdaki bir saat gibi derman bana Uyanmak için tek sebebim gözlerin inan inan bana *** Kim demiş ki aşk yalan park ettim kalbine sana mailim var bilirsin Bir sevda masalı yağmurun ellerisin aşk en çok sana yakışıyor bilmelisin *** Sen olmasan diz çöker dilenir hep seni özlerim Sen olmasan kırılır düşerim uçurum çiçeği

Hadi Geç Bunları Öyle bir gel ki yangın başlasın Bende ki hale kimse şaşmasın Olanlar oldu bak *** Gözlerinde bin bir tuzak Böyle ne telaştasın benle aşktasın Sen hep baştasın *** Elleri neyleyim Ben sana köleyim Ah nasıl söyleyeyim, aşk bu işte *** Hadi geç bunları, geç canım Yar diye sen beni seç canım Sen iste dünyayı yakarım Sonuna kadar varım *** Sakın bir başka durum olmasın Sevmemiş gibi yorum olmasın Olanlar oldu bak Gözlerinden bin bir tuzak Böyle ne telaştasın benle aşktasın Sen hep baştasın *** Elleri neyleyim Ben sana köleyim Ah nasıl söyleyeyim, aşk bu işte *** Hadi geç bunları, geç canım Yar diye sen beni seç canım Sen iste dünyayı yakarım Sonuna kadar varım *** (Geç bunları Hadi geç bunları)

Yanıyor Gönlüm Susmuyor bir turlu içimde feryat Gün be gün artiyor, nedendir bilmem Hayata bir çare kaliyor gönlüm Nedense hep seni ariyor bilmem *** Sanki sana tutsak, sanki senleyim Sanki senin oldum, ellerindeyim Kaybolmuş gibiyim, bilmem nerdeyim Aklim hala sende, nedendir bilmem *** Ariyor gönlüm, yaniyor gönlüm Neden seni hala seviyor gönlüm Hel oldun sen bana, dertsin sevdama Neyazik derdinle soluyor gönlüm *** Kanimda, ruhumda, aklimda sensin Bitmiyor hasretin, nedendir bilmem Baktigim her yerde sanki sen varsin Nedense gözlerim daliyor bilmem *** Sanki sana tutsak, sanki senleyim Sanki senin oldum, ellerindeyim Kaybolmus gibiyim, bilmem nerdeyim Aklim hayla sende, nedendir bilmem *** Ariyor gönlüm, yaniyor gönlüm Neden seni hala seviyor gönlüm Hel oldun sen bana, dertsin sevdama Neyazik derdinle soluyor gönlüm

Aklımı Tutamam Yok senin gibisi İnan yok başka birisi Hiç bir şey beni kahretmez Hiç bir şey beni ağlatmaz *** Ama yok senin gibisi İnan yok başka birisi Hiç bir şey beni kahretmez Hiç bir şey beni ağlatmaz *** Ama yok mu dağları delmek (hadi be) Yok mu ölesi sevilmek (o kadar) Zor mu başımı döndürmek Bana çok mu yüzümü güldürmek *** Aklımı tutamam gelir gider bana Şu ufacık gönlüm yanar döner Aramazsan aşkım darılırım ben sana Şu kısacık ömrüm sana değer *** Aklımı tutamam gelir gider bana Şu ufacık gönlüm yanar döner Aramazsan aşkım darılırım ben sana Şu kısacık ömrüm sana değer *** Yok senin gibisi İnan yok başka birisi Hiç bir şey beni kahretmez Hiç bir şey beni ağlatmaz *** Ama yok mu dağları delmek (hadi be) Yok mu ölesi sevilmek (o kadar) Zor mu başımı döndürmek Bana çok mu yüzümü güldürmek *** Aklımı tutamam gelir gider bana Şu ufacık gönlüm yanar döner Aramazsan aşkım darılırım ben sana Şu kısacık ömrüm sana değer *** Aklımı tutamam gelir gider bana Şu ufacık gönlüm yanar döner Aramazsan aşkım darılırım ben sana Şu kısacık ömrüm sana değer *** Aklımı tutamam gelir gider bana Şu ufacık gönlüm yanar döner Aramazsan aşkım darılırım ben sana Şu kısacık ömrüm sana değer *** Aklımı tutamam gelir gider bana Şu ufacık gönlüm yanar döner Aramazsan aşkım darılırım ben sana Şu kısacık ömrüm sana değer *** Aklımı tutamam gelir gider bana Şu ufacık gönlüm yanar döner Aramazsan aşkım darılırım ben sana Şu kısacık ömrüm sana değer

Yakala Gözlerini rahat bırak Dilediği yerden vursun İnan çoktan hazırım ben Senin aşkına Bir yangın da senden olsun Allah aşkına *** Tutsak ettin düşlerimi Saçlarının alevine Allah'ım nasıl da sevmişim *** Ah tutsak ettin düşlerimi Saçlarının alevine Allah'ım nasıl da sevmişim *** Yakala yakala beni Kaderimden Yakala yakala beni Gönlümden Acıma yarala beni Can evimden yakala *** Yakala yakala beni Kaderimden Yakala yakala beni Gönlümden Acıma yarala beni Can evimden yakala *** Gözlerini rahat bırak Dilediği yerden vursun İnan çoktan hazırım ben Senin aşkına Bir yangın da senden olsun Allah aşkına Tutsak ettin düşlerimi *** Saçlarının alevine Allah'ım nasıl da sevmişim *** Yakala yakala beni Kaderimden Yakala yakala beni Gönlümden Acıma yarala beni Can evimden yakala *** Yakala yakala beni Kaderimden Yakala yakala beni Gönlümden Acıma yarala beni Can evimden yakala *** Yakala yakala beni Kaderimden Yakala yakala beni Gönlümden Acıma yarala beni Can evimden yakala *** Yakala yakala beni Kaderimden Yakala yakala beni Gönlümden Acıma yarala beni Can evimden yakala